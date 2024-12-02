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Морпехи 35-й бригады "затрофеили" двух оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского взяли в плен двух российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" украинские воины показали в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство россиян, которые попадают в плен, - бывшие заключенные, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

пленные (2136) 35 отдельная бригада морской пехоты (62)


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Топ комментарии
+18
Якесь сміття...
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02.12.2024 10:39
+13
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02.12.2024 10:45
+9
Краще б забаранили...
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02.12.2024 10:47
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Якесь сміття...
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02.12.2024 10:39 Ответить
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02.12.2024 10:41 Ответить
Чмоня звичайний шкільний вчитель...куди йому до тих двох науковців за напрямком фундаментальна фізика
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02.12.2024 18:24 Ответить
Ето лучшие друзья Трампа и Папы Римского, носители рузкой культуры имени достаевскага, пушкина и лермантава
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02.12.2024 11:02 Ответить
Кращі кандідати Маску, для відправки на Марс!
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02.12.2024 11:34 Ответить
К чему ты Трампа тут приплел, зеленозадый?
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03.12.2024 01:32 Ответить
Усе, що у хуьла залишилося
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02.12.2024 11:40 Ответить
Биба и Боба
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02.12.2024 10:40 Ответить
Нахіба вони? Хай би здача в полон з їхнього боку була негативна.
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02.12.2024 10:41 Ответить
Отаке буде панувати на окупованих територіях.
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02.12.2024 10:43 Ответить
10000% что так и будет. ***** специально заселит окупированные территория гнусами и отребьем с самых глубоких болот рашки. Чтобы размножались и изменяли генофонд украинцев. А потом будет показывать пальцем смотрите мол какие украинцы дикари и уроды. Яркий пример того посмотреть на даунбаситов, которых 100 лет назад Сралин завез в дома убитых украинцев. Одни уроды и zомбаки слепо верящие *****. Украина скорее договорится с жителями курской и ростовской областей чем с даунбаситами.
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02.12.2024 11:09 Ответить
Точно, что орки.
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02.12.2024 10:44 Ответить
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02.12.2024 10:45 Ответить
біологічне сміття
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02.12.2024 10:45 Ответить
Бачу не зовсім так. Треба писати правду -оттрофеїли двох окупантів
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02.12.2024 10:46 Ответить
Краще б забаранили...
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02.12.2024 10:47 Ответить
воні такі няшні тількі зараз ,якщо ці п@дори малі перевагу воні показалі б своі справжні рожі.
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02.12.2024 10:50 Ответить
Який обмінний фонд, це ж якийсь непотріб..., підлягає утилізації.
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02.12.2024 10:51 Ответить
З якої вони дурки ? Хоча вся кацапія велика дурка.
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02.12.2024 10:54 Ответить
Зате добровольці. Бо 20-30 тис. долларів то є гроші+ щомісячна з.п. І ім'я їм орда.
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02.12.2024 10:54 Ответить
Якщо морпіхам ці два бомжари потрібні, то нехай трофкять.
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02.12.2024 10:55 Ответить
Кішмар. І тепер отаке тут утримуй бо-зна скільки. Який з них обмінний фонд? Вони *уйлу і даремно непотрібні!
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02.12.2024 10:56 Ответить
шо нє панятна-ета втарая армія міра...
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02.12.2024 11:18 Ответить
Це він стоїть чи сидить?
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02.12.2024 11:26 Ответить
Там как раз Шольц сегодня в Киев приехал. Тащите етих орков и представителей рузгага мира к нему за стол перегаворав пускай попробует с ними дагаварицца. Может даже к себе домой в Берлин их забрать. А то они давно мечтали пойти на Берлин, а почему то все топчутся в Украине. Может если Шольц заберет всех етих орков на Берлин то и война в Украине закончится
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02.12.2024 11:34 Ответить
я дед 60 лет таких войнов ПАЛКОЙ уже б за Урал погнал !!! а вы с АМЕРИКАНСКИМ оружием сопли жуете уже одинадцатый год !!!((( война договорная ((((
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02.12.2024 12:51 Ответить
вот такие победят и будут е....ть жен ухылянтов которые свалили за бугор !!!
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02.12.2024 12:53 Ответить
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02.12.2024 13:02 Ответить
в полоні у нас якісь доходяги з пенсійного підрозділу або кончений спецназ
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02.12.2024 12:56 Ответить
Біофлора, або Флорофауна...
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02.12.2024 13:54 Ответить
Говноряска.
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02.12.2024 14:26 Ответить
Самый обыкновенный черт.
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02.12.2024 15:08 Ответить
'ЧМОБІКІ'- частина 2😂
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02.12.2024 15:32 Ответить
Таке на штуки чи на вагу міняють????
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02.12.2024 15:36 Ответить
Доктори фізико-математичних наук...в кожного не одна наукова праця..такий фонд на обмін
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02.12.2024 18:20 Ответить
 
 