Морпехи 35-й бригады "затрофеили" двух оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского взяли в плен двух российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" украинские воины показали в соцсетях.

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