Морпехи 35-й бригады "затрофеили" двух оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского взяли в плен двух российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" украинские воины показали в соцсетях.
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