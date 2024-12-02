Морпіхи 35-ї бригади "затрофеїли" двох окупантів. ВIДЕО

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського полонили двох російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої "трофеї" українські воїни показали у соцмережах.

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