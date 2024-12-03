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Спецназовцы ССО ликвидировали 17 оккупантов и заставили сдаться в плен еще 8 захватчиков в Курской области. ВИДЕО

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали 17 оккупантов и заставили сдаться в плен еще восьмерых захватчиков во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области.

В одном из ночных эпизодов, воины ССО тихо пробрались прямо на вражеские позиции, ликвидировали семерых россиян и своими действиями заставили остальных сдаться в плен. Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд. Во время другого успешного налета, воины ССО ночью уничтожили еще десять врагов.

После выполнения специальных действий, группа CCO отходила без потерь, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы ССО совершили налет на позиции врага на Курщине и взяли в плен оккупантов: "Не стреляйте, пожалуйста, нас трое". ВИДЕО

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плен (2605) ССО (526) Курск (1092)


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03.12.2024 21:31 Ответить
 
 