Силы обороны провели зачистку вражеских позиций на Курщине и обнаружили 30 оккупантов: уцелевшие пополнили обменный фонд. ВИДЕО

Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" вместе со смежными подразделениями Сил обороны уничтожают врагов и пополняют обменный фонд на Курщине. В частности, во время аэроразведки операторы БпАК обнаружили 30 вражеских пехотинцев, которые двумя группами пробирались на позиции.

Спецназовцы передали координаты своим артиллеристам, которые встретили противника точными выстрелами из пушки. После чего воины ССО провели зачистку позиций и заставили сдаться в плен остальных врагов, которым удалось уцелеть.

Соответствующее видео они обнародовали на своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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