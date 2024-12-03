Силы обороны провели зачистку вражеских позиций на Курщине и обнаружили 30 оккупантов: уцелевшие пополнили обменный фонд. ВИДЕО
Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" вместе со смежными подразделениями Сил обороны уничтожают врагов и пополняют обменный фонд на Курщине. В частности, во время аэроразведки операторы БпАК обнаружили 30 вражеских пехотинцев, которые двумя группами пробирались на позиции.
Спецназовцы передали координаты своим артиллеристам, которые встретили противника точными выстрелами из пушки. После чего воины ССО провели зачистку позиций и заставили сдаться в плен остальных врагов, которым удалось уцелеть.
Соответствующее видео они обнародовали на своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий03.12.2024 21:00 Ответить Мне нравится 10
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Яр Холодний
показать весь комментарий04.12.2024 08:37 Ответить Мне нравится 2
Александр Бойко #596971
показать весь комментарий04.12.2024 08:42 Ответить Мне нравится 1
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