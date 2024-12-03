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Новости Видео Война
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Силы обороны провели зачистку вражеских позиций на Курщине и обнаружили 30 оккупантов: уцелевшие пополнили обменный фонд. ВИДЕО

Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" вместе со смежными подразделениями Сил обороны уничтожают врагов и пополняют обменный фонд на Курщине. В частности, во время аэроразведки операторы БпАК обнаружили 30 вражеских пехотинцев, которые двумя группами пробирались на позиции.

Спецназовцы передали координаты своим артиллеристам, которые встретили противника точными выстрелами из пушки. После чего воины ССО провели зачистку позиций и заставили сдаться в плен остальных врагов, которым удалось уцелеть.

Соответствующее видео они обнародовали на своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Спецназовцы ССО ликвидировали 17 оккупантов и заставили сдаться в плен еще 8 захватчиков в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

плен (2605) ССО (526) Курск (1092)


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Героям слава!
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03.12.2024 21:00 Ответить
А ти не "став питання"... А скажи - СКІЛЬКИ? А то щось від тебе "лаптями" посмерджує... Бо сієш сумніви у правильності та ефективності дій ЗСУ...
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04.12.2024 08:37 Ответить
бот, пішов нах
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04.12.2024 08:42 Ответить
 
 