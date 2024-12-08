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Воїни 47 ОМБр та 82-ї ОДШБр знищують на Курщині ворожу БМД, яка прямувала на штурм. ВIДЕО

На Курщині окупанти намагалися штурмувати українські позиції за допомогою бойової машини десанту. Однак плани загарбників зіпсували воїни 47 окремої механізованої бригади спільно з пілотами 82 окремої десантно-штурмової бригади.

Відповідне відео воїни 47 ОМБр розмістили в своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти не полишають своїх спроб вмирати на Курщині. Цього разу - намагалися проскочити на бойовій машині десанту. Протитанкісти 47 ОМБр влаштували справжній феєрверк, а завершив цей передсвятковий салют FPV-дрон наших суміжників", - прокоментували кадри військові.

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Автор: 

знищення (7194) Курськ (1102) 47 окрема механізована бригада (265) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60) війна в Україні (3738)


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Героям України слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.12.2024 23:10 Відповісти
Не зачьот:БМД ціла,свинособаки розбіглись..
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08.12.2024 23:10 Відповісти
Перший втікач зліва якийсь фокусник певно, правда вже в минулому житті😁
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08.12.2024 23:59 Відповісти
Гарно до жуті!!!!))) 47-ма, чому парою не вражати? Чіт би істотів накабздону відправив...
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09.12.2024 00:41 Відповісти
 
 