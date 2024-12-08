Воїни 47 ОМБр та 82-ї ОДШБр знищують на Курщині ворожу БМД, яка прямувала на штурм. ВIДЕО

На Курщині окупанти намагалися штурмувати українські позиції за допомогою бойової машини десанту. Однак плани загарбників зіпсували воїни 47 окремої механізованої бригади спільно з пілотами 82 окремої десантно-штурмової бригади.

Відповідне відео воїни 47 ОМБр розмістили в своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти не полишають своїх спроб вмирати на Курщині. Цього разу - намагалися проскочити на бойовій машині десанту. Протитанкісти 47 ОМБр влаштували справжній феєрверк, а завершив цей передсвятковий салют FPV-дрон наших суміжників", - прокоментували кадри військові.

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