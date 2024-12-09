Воины 47 ОМБр и 82-й ОДШБр уничтожают вражескую БМД на Курщине, которая направлялась на штурм. ВИДЕО

На Курщине оккупанты пытались штурмовать украинские позиции с помощью боевой машины десанта. Однако планы захватчиков испортили воины 47 отдельной механизированной бригады совместно с пилотами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Соответствующее видео воины 47 ОМБр разместили в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не оставляют своих попыток умирать на Курщине. На этот раз - пытались проскочить на боевой машине десанта. Противотанкисты 47 ОМБр устроили настоящий фейерверк, а завершил этот предпраздничный салют FPV-дрон наших смежников", - прокомментировали кадры военные.

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