Воины 47 ОМБр и 82-й ОДШБр уничтожают вражескую БМД на Курщине, которая направлялась на штурм. ВИДЕО
На Курщине оккупанты пытались штурмовать украинские позиции с помощью боевой машины десанта. Однако планы захватчиков испортили воины 47 отдельной механизированной бригады совместно с пилотами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Соответствующее видео воины 47 ОМБр разместили в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты не оставляют своих попыток умирать на Курщине. На этот раз - пытались проскочить на боевой машине десанта. Противотанкисты 47 ОМБр устроили настоящий фейерверк, а завершил этот предпраздничный салют FPV-дрон наших смежников", - прокомментировали кадры военные.
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Amber
показать весь комментарий08.12.2024 23:10 Ответить Мне нравится 5
Микола Січень #486030
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alex alex #588946
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Владислав Сварчевський
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