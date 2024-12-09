РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4390 посетителей онлайн
Новости Видео
5 429 4

Воины 47 ОМБр и 82-й ОДШБр уничтожают вражескую БМД на Курщине, которая направлялась на штурм. ВИДЕО

На Курщине оккупанты пытались штурмовать украинские позиции с помощью боевой машины десанта. Однако планы захватчиков испортили воины 47 отдельной механизированной бригады совместно с пилотами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Соответствующее видео воины 47 ОМБр разместили в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не оставляют своих попыток умирать на Курщине. На этот раз - пытались проскочить на боевой машине десанта. Противотанкисты 47 ОМБр устроили настоящий фейерверк, а завершил этот предпраздничный салют FPV-дрон наших смежников", - прокомментировали кадры военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 3-й ОШБр уничтожили российскую ТОС, немалое количество ББМ, ВАТ, "уазиков" и сбили мотоциклистов на ходу. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) Курск (1092) 47 отдельная механизированная бригада (262) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60) война в Украине (3804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям України слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
08.12.2024 23:10 Ответить
Не зачьот:БМД ціла,свинособаки розбіглись..
показать весь комментарий
08.12.2024 23:10 Ответить
Перший втікач зліва якийсь фокусник певно, правда вже в минулому житті😁
показать весь комментарий
08.12.2024 23:59 Ответить
Гарно до жуті!!!!))) 47-ма, чому парою не вражати? Чіт би істотів накабздону відправив...
показать весь комментарий
09.12.2024 00:41 Ответить
 
 