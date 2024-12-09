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Ракета РСЗВ "HIMARS" за мить до влучання по ворожій позиції РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки українського екіпажу американської РСЗВ "HIMARS" по позиції, на якій розташована російська реактивна установка БМ-21 "Град" у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти ракету "HIMARS" за мить до удару.

Автор публікації стверджує, що двоє окупантів із розрахунку були поранені, а один ліквідований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пуски трьох ракет ATACMS із РСЗВ M142 "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3588) РСЗВ (208) HIMARS (307)


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І полетіли кудись ракети...
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09.12.2024 09:45 Відповісти
Розрахунку кранти. А Град може й цілий..
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09.12.2024 09:58 Відповісти
сходи перевір, його осколками посікло, і ракети полетіли не тому, що їх запустили, а бо почало горіти
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09.12.2024 10:25 Відповісти
с того Града залишилось решето.
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09.12.2024 15:26 Відповісти
У Катюши множествєнний оргазм ....
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09.12.2024 10:50 Відповісти
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09.12.2024 14:10 Відповісти
 
 