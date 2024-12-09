Ракета РСЗВ "HIMARS" за мить до влучання по ворожій позиції РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис атаки українського екіпажу американської РСЗВ "HIMARS" по позиції, на якій розташована російська реактивна установка БМ-21 "Град" у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти ракету "HIMARS" за мить до удару.
Автор публікації стверджує, що двоє окупантів із розрахунку були поранені, а один ліквідований.
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Геннадій #595788
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