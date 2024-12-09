Ракета РСЗО "HIMARS" за мгновение до попадания по враждебной позиции РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись атаки украинского экипажа американской РСЗО "HIMARS" по позиции, на которой расположена российская реактивная установка БМ-21 "Град" в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть ракету "HIMARS" за мгновение до удара.
Автор публикации утверждает, что двое оккупантов из расчета были ранены, а один ликвидирован.
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Геннадій #595788
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kharkov1000
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