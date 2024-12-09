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Ракета РСЗО "HIMARS" за мгновение до попадания по враждебной позиции РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки украинского экипажа американской РСЗО "HIMARS" по позиции, на которой расположена российская реактивная установка БМ-21 "Град" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть ракету "HIMARS" за мгновение до удара.

Автор публикации утверждает, что двое оккупантов из расчета были ранены, а один ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пуски трех ракет ATACMS из РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3077) РСЗО (195) HIMARS (286)


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І полетіли кудись ракети...
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09.12.2024 09:45 Ответить
Розрахунку кранти. А Град може й цілий..
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09.12.2024 09:58 Ответить
сходи перевір, його осколками посікло, і ракети полетіли не тому, що їх запустили, а бо почало горіти
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09.12.2024 10:25 Ответить
с того Града залишилось решето.
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09.12.2024 15:26 Ответить
У Катюши множествєнний оргазм ....
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09.12.2024 10:50 Ответить
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09.12.2024 14:10 Ответить
 
 