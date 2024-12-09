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Оператори дронів 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" нищать окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано знищення ворожих укриттів, техніки та піхотинців.

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Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) Національна гвардія (1525) дрони (4662)


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О-го, а що це на 33 сек? Явно не мавік
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09.12.2024 12:53 Відповісти
мабуть FPV-10 із відповідним БК або пукани проспиртованих хробаків здотенували ...
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09.12.2024 13:04 Відповісти
Гарно
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09.12.2024 14:51 Відповісти
Так попустило, що сьогодні без снодійного засплю. Давай ще!
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09.12.2024 19:13 Відповісти
 
 