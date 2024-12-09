Оператори дронів 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" нищать окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано знищення ворожих укриттів, техніки та піхотинців.
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Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар09.12.2024 12:53 Відповісти Мені подобається 3
Luk Viktor
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Ігор Смотренко #536351
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Alfred #573044
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