Оператори дронів 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" нищать окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано знищення ворожих укриттів, техніки та піхотинців.

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