Українські воїни перехопили відеосигнал ворожого БПЛА, виявили розташування ворожих дроноводів та знищили їх. ВIДЕО

Українські воїни із бригади НГУ "Рубіж" перехопили відеосигнал ворожого безпілотника і той "привів" їх до ворожого пункту дистанційного керування дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа позиція була знищена разом із окупантами, які там перебували.

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