Українські воїни перехопили відеосигнал ворожого БПЛА, виявили розташування ворожих дроноводів та знищили їх. ВIДЕО
Українські воїни із бригади НГУ "Рубіж" перехопили відеосигнал ворожого безпілотника і той "привів" їх до ворожого пункту дистанційного керування дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа позиція була знищена разом із окупантами, які там перебували.
Топ коментарі
+16 Яр Холодний
показати весь коментар09.12.2024 10:16
+11 Мой! Чуєш?
показати весь коментар09.12.2024 10:10
+11 igor shmatko
показати весь коментар09.12.2024 10:12
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Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Контрбатарейнаконтрдронова боротьба!!!