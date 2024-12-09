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Новости Видео Война
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Украинские воины перехватили видеосигнал вражеского БПЛА, обнаружили расположение вражеских дроноводов и уничтожили их. ВИДЕО

Украинские воины из бригады НГУ "Рубеж" перехватили видеосигнал вражеского беспилотника и тот "привел" их к вражескому пункту дистанционного управления дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская позиция была уничтожена вместе с оккупантами, которые там находились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ "Sea Baby" атаковали рашистов в Керченской бухте: поражена баржа, повреждены вертолеты РФ. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2116) дроны (3909)


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Топ комментарии
+16
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…

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09.12.2024 10:16
+11
Кацапский дрон привів за собою вбивчого «хвоста»
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09.12.2024 10:10
+11
Респект хлопцям. Багато життів українських воїнів врятували, знищивши кацапських дроноводів! 👍
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09.12.2024 10:12
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Кацапский дрон привів за собою вбивчого «хвоста»
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09.12.2024 10:10 Ответить
Респект хлопцям. Багато життів українських воїнів врятували, знищивши кацапських дроноводів! 👍
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09.12.2024 10:12 Ответить
"Добрий вечір. Ми з України" (с)
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09.12.2024 10:13 Ответить
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…

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09.12.2024 10:16 Ответить
👍
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09.12.2024 11:22 Ответить
Контрбатарейна контрдронова боротьба!!!
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09.12.2024 10:46 Ответить
очередные Ернест с Гудвиным пошли по *****. Скарбим.
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09.12.2024 15:23 Ответить
Смерть свинособакам...
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09.12.2024 18:30 Ответить
Плюс. Повага!
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09.12.2024 19:16 Ответить
 
 