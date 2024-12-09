Украинские воины перехватили видеосигнал вражеского БПЛА, обнаружили расположение вражеских дроноводов и уничтожили их. ВИДЕО

Украинские воины из бригады НГУ "Рубеж" перехватили видеосигнал вражеского беспилотника и тот "привел" их к вражескому пункту дистанционного управления дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская позиция была уничтожена вместе с оккупантами, которые там находились.

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