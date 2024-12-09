Украинские воины перехватили видеосигнал вражеского БПЛА, обнаружили расположение вражеских дроноводов и уничтожили их. ВИДЕО
Украинские воины из бригады НГУ "Рубеж" перехватили видеосигнал вражеского беспилотника и тот "привел" их к вражескому пункту дистанционного управления дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская позиция была уничтожена вместе с оккупантами, которые там находились.
Топ комментарии
+16 Яр Холодний
показать весь комментарий09.12.2024 10:16
+11 Мой! Чуєш?
показать весь комментарий09.12.2024 10:10
+11 igor shmatko
показать весь комментарий09.12.2024 10:12
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Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Контрбатарейнаконтрдронова боротьба!!!