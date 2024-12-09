Дроны СБУ "Sea Baby" атаковали рашистов в Керченской бухте: поражена баржа, повреждены вертолеты РФ. ВИДЕО
В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов "Sea Ваbу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор" в Керченской бухте.
Кадры обнародовала пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Морские дроны открыли ответный огонь по российским пилотам.
"На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей. Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь требуют капитального ремонта", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, дроны поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.
13 Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ отметило, что результатов работы гораздо больше, чем могут показать сейчас.
"Но всему свое время", - подытожили там.
Атака на оккупированный Крым 6 декабря 2024 года
Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, жители сообщали о взрывах в оккупированной Керчи.
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Мені здається, дрони туди було відправлено не відповідати, а атакувати ворога!
https://t.me/bochkala_war/20874
Вірогідно, виявились неефективними.
Річ у тім, що ПЗРК - штука велика. На корпус ну 4 змонтуєш. 4 постріли, в морі, качка/вітер. І привіт - беззбройний.
А якщо змогли інтегрувати будь-який 12.7мм кулемет - то там пара коробів з набоями важить не більше самого кулемета. 2 короби - це 200 пострілів мінімум. Навіть за коротких черг в 5 патронів - це 40 спроб влучити в гвинтокрил. А якщо короби по 250 патронів? 12.7мм куля для будь-якого засрашинського гвинтокрила - це гарантоване "навиліт" навіть через двигун - в них немає (попри їхню брехню щодо алігаторів) гвинтокрилів, захищених навіть від 5.56/7.62. Очевидно, що кулемет - краще для цих задач.
Велика повага інженерам!
На яку ворожа авіація злітається (сама), як мухи на...