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Новости Война
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Дроны СБУ "Sea Baby" атаковали рашистов в Керченской бухте: поражена баржа, повреждены вертолеты РФ. ВИДЕО

В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов "Sea Ваbу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор" в Керченской бухте.

Кадры обнародовала пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Морские дроны открыли ответный огонь по российским пилотам.

"На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей. Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь требуют капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усиливают защиту Керченского моста: устанавливают новые башни с системами ПВО. ФОТО

По данным СБУ, дроны поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

13 Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ отметило, что результатов работы гораздо больше, чем могут показать сейчас.

"Но всему свое время", - подытожили там.

Атака на оккупированный Крым 6 декабря 2024 года

Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, жители сообщали о взрывах в оккупированной Керчи.

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Автор: 

Крым (26377) СБУ (19890) дроны (3909)


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Топ комментарии
+33
Нашим Воінам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.12.2024 09:48
+23
Браво воїни!
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09.12.2024 09:48
+19
Перспективний напрямок.
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09.12.2024 09:46
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"дрони відкрили вогонь у відповідь" - хто це писав?
Мені здається, дрони туди було відправлено не відповідати, а атакувати ворога!
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09.12.2024 10:49 Ответить
Атакувати були послані дрони-камікадзе, а дрони з кулеметами були послані, щоб захищати дрони-камікадзе.
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09.12.2024 11:14 Ответить
Ворожий Шахед відвели від населених пунктів та знищили з вертольота -- https://www.youtube.com/watch?v=vZiipDLrmEY
https://t.me/bochkala_war/20874
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09.12.2024 10:56 Ответить
стугну протитанкову або джавелін потрібно тільки встановити механізм стабілізації типу гіроскопа.
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09.12.2024 12:15 Ответить
Терміново зателефонуй Сирському, бо він до цього не додумався.
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09.12.2024 12:29 Ответить
Перше 100 тисяч зелених, друге 250 тисяч - якось то зовсім не дешевий дрон вийде!
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09.12.2024 16:24 Ответить
Чергова допомога розвідці ворога...
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09.12.2024 12:29 Ответить
Ну шо, тепер і ми можемо як у тирі Тепер кацапня не буде безкарно розстрілювати наші дрони.
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09.12.2024 12:51 Ответить
Скажіть знаючі люди, а чому туди не можна ПЗРК прикрутити?
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09.12.2024 16:36 Ответить
Прикручували. Були кадри з специфічного виду надбудовами цих дронів.

Вірогідно, виявились неефективними.

Річ у тім, що ПЗРК - штука велика. На корпус ну 4 змонтуєш. 4 постріли, в морі, качка/вітер. І привіт - беззбройний.

А якщо змогли інтегрувати будь-який 12.7мм кулемет - то там пара коробів з набоями важить не більше самого кулемета. 2 короби - це 200 пострілів мінімум. Навіть за коротких черг в 5 патронів - це 40 спроб влучити в гвинтокрил. А якщо короби по 250 патронів? 12.7мм куля для будь-якого засрашинського гвинтокрила - це гарантоване "навиліт" навіть через двигун - в них немає (попри їхню брехню щодо алігаторів) гвинтокрилів, захищених навіть від 5.56/7.62. Очевидно, що кулемет - краще для цих задач.

Велика повага інженерам!
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10.12.2024 18:24 Ответить
Ну що тут можна сказати- кацапи,здохнете всі! Йух вам, не Чорне море!
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09.12.2024 20:32 Ответить
молодці!
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09.12.2024 22:31 Ответить
Цікаво!
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10.12.2024 05:03 Ответить
Заодно з'ясували, яка є ЕФЕКТИВНА ПРИМАНКА для ворожої авіації.

На яку ворожа авіація злітається (сама), як мухи на...
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10.12.2024 05:09 Ответить
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