Дроны СБУ "Sea Baby" атаковали рашистов в Керченской бухте: поражена баржа, повреждены вертолеты РФ. ВИДЕО

В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов "Sea Ваbу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор" в Керченской бухте.

Кадры обнародовала пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Морские дроны открыли ответный огонь по российским пилотам.

"На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей. Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь требуют капитального ремонта", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, дроны поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

13 Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ отметило, что результатов работы гораздо больше, чем могут показать сейчас.

"Но всему свое время", - подытожили там.

Атака на оккупированный Крым 6 декабря 2024 года

Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, жители сообщали о взрывах в оккупированной Керчи.

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