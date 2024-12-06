Заочно осужден коллаборант из Луганщины: 15 лет тюрьмы и конфискация имущества, - СБУ. ФОТО
На Луганщине заочно осудили коллаборанта, вступившего в "прокуратуру ЛНР"
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.
Служба безопасности Украины сообщила, что еще один коллаборант, который сотрудничал с оккупантами, осужден заочно. Суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности в соответствии с ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается, в мае 2022 года житель Старобельщины добровольно предложил свою помощь российским захватчикам и вступил в так называемую "прокуратуру Старобельского района ЛНР". "До войны фигурант некоторое время служил в спецподразделении полиции, но был уволен из-за несоответствия должностным требованиям", - отмечает пресс-служба.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он объявлен в розыск и будет отбывать наказание после задержания.
Дело расследовали следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хіба що якщо спробує в Євросоюз виїхати.