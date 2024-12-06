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Заочно осужден коллаборант из Луганщины: 15 лет тюрьмы и конфискация имущества, - СБУ. ФОТО

На Луганщине заочно осудили коллаборанта, вступившего в "прокуратуру ЛНР"

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ заочно засудила колаборанта

Служба безопасности Украины сообщила, что еще один коллаборант, который сотрудничал с оккупантами, осужден заочно. Суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности в соответствии с ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, в мае 2022 года житель Старобельщины добровольно предложил свою помощь российским захватчикам и вступил в так называемую "прокуратуру Старобельского района ЛНР". "До войны фигурант некоторое время служил в спецподразделении полиции, но был уволен из-за несоответствия должностным требованиям", - отмечает пресс-служба.

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Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он объявлен в розыск и будет отбывать наказание после задержания.

Дело расследовали следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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Автор: 

СБУ (19871) коллаборационизм (870) Луганская область (6494)


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Ну и рожи .
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06.12.2024 16:03 Ответить
Можно фото на заборе вешать от воров , вместо сигнализации .
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06.12.2024 16:05 Ответить
І що ж у нього конфіскували?
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06.12.2024 16:04 Ответить
Чого нема на фото основного фігуранта зрадника ?
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06.12.2024 16:07 Ответить
В нас у владі купа подібних, але їх не чіпають, немає наказу від д'єрмака
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06.12.2024 16:10 Ответить
Що за цирк, заочно конфісковувати майно?
Хіба що якщо спробує в Євросоюз виїхати.
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06.12.2024 16:37 Ответить
 
 