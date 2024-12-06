Заочно засуджено колаборанта з Луганщини: 15 років тюрми і конфіскація майна, - СБУ. ФОТО
На Луганщині заочно засудили колаборанта, що вступив до "прокуратури ЛНР"
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.
Служба безпеки України повідомила, що ще одного колаборанта, який співпрацював з окупантами, засуджено заочно. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Як повідомляється, у травні 2022 року мешканець Старобільщини добровільно запропонував свою допомогу російським загарбникам і вступив до так званої "прокуратури Старобільського району ЛНР". "До війни фігурант деякий час служив у спецпідрозділі поліції, але був звільнений через невідповідність посадовим вимогам", - зазначає пресслужба.
Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він оголошений у розшук і відбуватиме покарання після затримання.
Справу розслідували слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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