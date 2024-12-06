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Новини Фото Війна
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Заочно засуджено колаборанта з Луганщини: 15 років тюрми і конфіскація майна, - СБУ. ФОТО

На Луганщині заочно засудили колаборанта, що вступив до "прокуратури ЛНР"

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ заочно засудила колаборанта

Служба безпеки України повідомила, що ще одного колаборанта, який співпрацював з окупантами, засуджено заочно. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомляється, у травні 2022 року мешканець Старобільщини добровільно запропонував свою допомогу російським загарбникам і вступив до так званої "прокуратури Старобільського району ЛНР". "До війни фігурант деякий час служив у спецпідрозділі поліції, але був звільнений через невідповідність посадовим вимогам", - зазначає пресслужба. 

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Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він оголошений у розшук і відбуватиме покарання після затримання.

Справу розслідували слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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Автор: 

СБУ (12809) колабораціонізм (1158) Луганська область (4877)


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Ну и рожи .
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06.12.2024 16:03 Відповісти
Можно фото на заборе вешать от воров , вместо сигнализации .
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06.12.2024 16:05 Відповісти
І що ж у нього конфіскували?
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06.12.2024 16:04 Відповісти
Чого нема на фото основного фігуранта зрадника ?
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06.12.2024 16:07 Відповісти
В нас у владі купа подібних, але їх не чіпають, немає наказу від д'єрмака
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06.12.2024 16:10 Відповісти
Що за цирк, заочно конфісковувати майно?
Хіба що якщо спробує в Євросоюз виїхати.
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06.12.2024 16:37 Відповісти
 
 