Хотели "перебить" логистику ВСУ на востоке: СБУ задержала двух молодчиков на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине задержаны российские информаторы, которые готовили удары по объектам "Укрзализныци", чтобы сорвать транспортировку техники и боеприпасов на восточный фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники готовили координаты для ракетно-дронных ударов. Речь идет об узловых станциях и железнодорожных линиях.

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"Чтобы скорректировать огневое поражение, фигуранты устанавливали вблизи железнодорожных станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов. Для маскировки "видеоловушек" злоумышленники обустраивали их на деревьях, пряча в ветвях, и подключали к ним портативные аккумуляторы. Каждые три дня вражеские приспешники осуществляли замену павербанков для бесперебойной передачи видео", - говорится в сообщении.

Информаторы действовали отдельно друг от друга, однако тщательно придерживались инструкций и мер конспирации от единого куратора из РФ.

Их разоблачили, задокументировали их преступления и задержали.

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Задержанными оказались местные безработные 20 и 23 лет, которых РФ дистанционно завербовала через Telegram. Там молодые люди искали "легких" денег. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Они под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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