Хотели "перебить" логистику ВСУ на востоке: СБУ задержала двух молодчиков на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Днепропетровщине задержаны российские информаторы, которые готовили удары по объектам "Укрзализныци", чтобы сорвать транспортировку техники и боеприпасов на восточный фронт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленники готовили координаты для ракетно-дронных ударов. Речь идет об узловых станциях и железнодорожных линиях.
"Чтобы скорректировать огневое поражение, фигуранты устанавливали вблизи железнодорожных станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов. Для маскировки "видеоловушек" злоумышленники обустраивали их на деревьях, пряча в ветвях, и подключали к ним портативные аккумуляторы. Каждые три дня вражеские приспешники осуществляли замену павербанков для бесперебойной передачи видео", - говорится в сообщении.
Информаторы действовали отдельно друг от друга, однако тщательно придерживались инструкций и мер конспирации от единого куратора из РФ.
Их разоблачили, задокументировали их преступления и задержали.
Задержанными оказались местные безработные 20 и 23 лет, которых РФ дистанционно завербовала через Telegram. Там молодые люди искали "легких" денег. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).
Они под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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А осрбли коли ще щодня в антизаконний спосіб приймаються нові закони аби платити за роботу.менше, а за повітря яким дихаєш більше і більше і більше!
Давайте будемо чесними.
Культ легких грошей і відвертого беззаконня і тотальної корупції та брехні, це те болото що зягує своєю трясиною, це блдь зибучі піски і міражи куди пруться тисячі підлітків і тунеядців, які усвідомили дивлячись як тотально грабується країна при знищенній втщен Конституції, прокуратурі, КСУ, МРІЮТЬ НЕ ПРАЦЮВАТИ, А ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПОГРАБУВАННЯ КРАЇНИ. А ЩЕ УСВІДОМЛЕНО ПІДРОСТАЮЧІМ ПОКОЛІННЯМ, ЩО НЕ ЗНАННЯ І ПРАЦЯ НЕСЕ ДОСТАТОК, а безумне бажання красти грабувати наживатися за рахунок інших.