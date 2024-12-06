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Хотели "перебить" логистику ВСУ на востоке: СБУ задержала двух молодчиков на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине задержаны российские информаторы, которые готовили удары по объектам "Укрзализныци", чтобы сорвать транспортировку техники и боеприпасов на восточный фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники готовили координаты для ракетно-дронных ударов. Речь идет об узловых станциях и железнодорожных линиях.

Смотрите: Администратор Telegram-каналов для уклонистов оказался агентом ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Чтобы скорректировать огневое поражение, фигуранты устанавливали вблизи железнодорожных станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов. Для маскировки "видеоловушек" злоумышленники обустраивали их на деревьях, пряча в ветвях, и подключали к ним портативные аккумуляторы. Каждые три дня вражеские приспешники осуществляли замену павербанков для бесперебойной передачи видео", - говорится в сообщении.

Информаторы действовали отдельно друг от друга, однако тщательно придерживались инструкций и мер конспирации от единого куратора из РФ.

Их разоблачили, задокументировали их преступления и задержали.

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Задержанными оказались местные безработные 20 и 23 лет, которых РФ дистанционно завербовала через Telegram. Там молодые люди искали "легких" денег. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Они под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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Намагалися "перебити" логістику ЗСУ на сході: СБУ затримала агентів РФ на Дніпропетровщині
Намагалися "перебити" логістику ЗСУ на сході: СБУ затримала агентів РФ на Дніпропетровщині
Намагалися "перебити" логістику ЗСУ на сході: СБУ затримала агентів РФ на Дніпропетровщині
Намагалися "перебити" логістику ЗСУ на сході: СБУ затримала агентів РФ на Дніпропетровщині
Намагалися "перебити" логістику ЗСУ на сході: СБУ затримала агентів РФ на Дніпропетровщині

Автор: 

СБУ (19871) Днепропетровская область (3922)


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Топ комментарии
+12
Це вихованці в тогму числі і малоросійського "95 кварталу", який гадив у мізки громадян, що Україна порноактриса, яке бере спереду і ззаду... Ці малороси і антимайданівці своїм "кварталом" і "сватами" виховали ціле покоління ненависників України, а ці два придурки наслідки постійного транслювання на екранах телебачення того бруду.
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06.12.2024 11:32
+7
Чергові мерзенні гниди...
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06.12.2024 11:20
+7
Коли вже наведуть лад із законодавством! Такі дії повинні трактуватись, як терористичні акти і довічне ув'язнення без права на обмін або штрафбат на передову і без зброї!
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06.12.2024 11:41
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Правила форума Совет форумчан
Закопати живцем.
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06.12.2024 11:19 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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06.12.2024 11:20 Ответить
виборці оманського віслюка та скумбрії.
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06.12.2024 11:57 Ответить
Хоть обосрались при задержании?
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06.12.2024 11:21 Ответить
Це вихованці в тогму числі і малоросійського "95 кварталу", який гадив у мізки громадян, що Україна порноактриса, яке бере спереду і ззаду... Ці малороси і антимайданівці своїм "кварталом" і "сватами" виховали ціле покоління ненависників України, а ці два придурки наслідки постійного транслювання на екранах телебачення того бруду.
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06.12.2024 11:32 Ответить
не пишіть херні, то що квартал та скоти огидні до блювоти згоден! але на цих недоумків це немало жодного впливу, тут спава у іншому, це звичайний спадковий люмпен і не більше!
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06.12.2024 13:15 Ответить
Я чітко написав про те, що бачив не один рік і таких "експертів" як Ви не потребую.
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06.12.2024 19:22 Ответить
в при своєму розумі? де ви бачили ******** які дивляться квартал чи скотів?
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06.12.2024 20:21 Ответить
це 100% недоумкуваті послідовнички A.C.A.B., АУЕ і подібної херні! який телевізор з кварталами?!
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06.12.2024 13:18 Ответить
Черговий генофонд, який треба берегти.
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06.12.2024 11:34 Ответить
Коли вже наведуть лад із законодавством! Такі дії повинні трактуватись, як терористичні акти і довічне ув'язнення без права на обмін або штрафбат на передову і без зброї!
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06.12.2024 11:41 Ответить
зрадники у війську нахєр не треба. Там і без них важко.
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06.12.2024 11:45 Ответить
М'ясо потрібне, яке поовинне під кулями рити окопи, трупів виносити з полю боя і так далі, а якщо втікає, то розстріл, тому кажу потрібно міняти законодавство, що ці гниди знали, що їх чекає! А так хочуть росмір-майте!
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06.12.2024 11:58 Ответить
вони несуть пряму загрозу особовому складу. Там ніколи і нікому панькатись з потенційними зрадниками, і ні один командир подібне лайно на своїх позиціях бачити не хоче.
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06.12.2024 12:15 Ответить
у "Центурію" ідуть менше, ніж вербуються у "маладагвардєйци", що є закономірним результатом роботи існуючої влади.
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06.12.2024 11:43 Ответить
Там треба добре наказувати справжніх винуватців, батьків, що виплодили і виховали таких виродків. Ураження в правах і штраф такий, щоб в боргах були наступні 20 років, психиатрична експертиза і примусове лікування. Тому, що лише хворі на голову істоти можуть підтримувати русню після всього цього. Ураження в правах і заборона на участь в будь яких виборах через очевидну розумову неповноцінність. І на бутилку звісно треба саджати, бо така публіка лише через дупу все розуміє.
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06.12.2024 11:47 Ответить
Життя беправних і пограбрваних не може виростити вільних розумних.і працьовитих. Бо ті копійки які приносять.батькі додому наврядчі надихають на чесну працю.
А осрбли коли ще щодня в антизаконний спосіб приймаються нові закони аби платити за роботу.менше, а за повітря яким дихаєш більше і більше і більше!
Давайте будемо чесними.
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06.12.2024 11:52 Ответить
Їм потрібна не свобода, а бутилка в дупі. Інакше вони би не любили рускій мір. Давайте будемо чесними.
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06.12.2024 12:08 Ответить
А як мають вести себе прдібні вилупки якщо бачать, що такі самі вилупки як вони навіть.зеленим ліфтом потрапили на вищі посади в Україні і зараз купаються в крові і грошах України і за це не має жодної відповідальності?
Культ легких грошей і відвертого беззаконня і тотальної корупції та брехні, це те болото що зягує своєю трясиною, це блдь зибучі піски і міражи куди пруться тисячі підлітків і тунеядців, які усвідомили дивлячись як тотально грабується країна при знищенній втщен Конституції, прокуратурі, КСУ, МРІЮТЬ НЕ ПРАЦЮВАТИ, А ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПОГРАБУВАННЯ КРАЇНИ. А ЩЕ УСВІДОМЛЕНО ПІДРОСТАЮЧІМ ПОКОЛІННЯМ, ЩО НЕ ЗНАННЯ І ПРАЦЯ НЕСЕ ДОСТАТОК, а безумне бажання красти грабувати наживатися за рахунок інших.
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06.12.2024 11:48 Ответить
 
 