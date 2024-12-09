Дрони СБУ "Sea Baby" атакували рашистів в Керченській бухті: уражено баржу, пошкоджено вертольоти РФ. ВIДЕО
У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор" в Керченській бухті.
Кадри оприлюднила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Морські дрони відкрили вогонь у відповідь по російських пілотах.
"На новітніх "Sea Baby" були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, дрони уразили баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.
13 Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ зазначило, що результатів роботи набагато більше, ніж можуть показати зараз.
"Але всьому свій час", - підсумували там.
Атака на окупований Крим 6 грудня 2024 року
Вранці 6 грудня росіяни перекрили Кримський міст, жителі повідомляли про вибухи в окупованій Керчі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені здається, дрони туди було відправлено не відповідати, а атакувати ворога!
https://t.me/bochkala_war/20874
Вірогідно, виявились неефективними.
Річ у тім, що ПЗРК - штука велика. На корпус ну 4 змонтуєш. 4 постріли, в морі, качка/вітер. І привіт - беззбройний.
А якщо змогли інтегрувати будь-який 12.7мм кулемет - то там пара коробів з набоями важить не більше самого кулемета. 2 короби - це 200 пострілів мінімум. Навіть за коротких черг в 5 патронів - це 40 спроб влучити в гвинтокрил. А якщо короби по 250 патронів? 12.7мм куля для будь-якого засрашинського гвинтокрила - це гарантоване "навиліт" навіть через двигун - в них немає (попри їхню брехню щодо алігаторів) гвинтокрилів, захищених навіть від 5.56/7.62. Очевидно, що кулемет - краще для цих задач.
Велика повага інженерам!
На яку ворожа авіація злітається (сама), як мухи на...