Дрони СБУ "Sea Baby" атакували рашистів в Керченській бухті: уражено баржу, пошкоджено вертольоти РФ. ВIДЕО

У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор" в Керченській бухті.

Кадри оприлюднила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Морські дрони відкрили вогонь у відповідь по російських пілотах.

"На новітніх "Sea Baby" були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, дрони уразили баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

13 Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ зазначило, що результатів роботи набагато більше, ніж можуть показати зараз.

"Але всьому свій час", - підсумували там.

Атака на окупований Крим 6 грудня 2024 року

Вранці 6 грудня росіяни перекрили Кримський міст, жителі повідомляли про вибухи в окупованій Керчі.

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