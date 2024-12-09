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Дрони СБУ "Sea Baby" атакували рашистів в Керченській бухті: уражено баржу, пошкоджено вертольоти РФ. ВIДЕО

У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор" в Керченській бухті.

Кадри оприлюднила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Морські дрони відкрили вогонь у відповідь по російських пілотах.

"На новітніх "Sea Baby" були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, дрони уразили баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

13 Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ зазначило, що результатів роботи набагато більше, ніж можуть показати зараз.

"Але всьому свій час", - підсумували там.

Атака на окупований Крим 6 грудня 2024 року

Вранці 6 грудня росіяни перекрили Кримський міст, жителі повідомляли про вибухи в окупованій Керчі.

Читайте: Заочно засуджено колаборанта з Луганщини: 15 років тюрми і конфіскація майна, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Крим (14138) СБУ (12797) дрони (4662)


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Топ коментарі
+33
Нашим Воінам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.12.2024 09:48
+23
Браво воїни!
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09.12.2024 09:48
+19
Перспективний напрямок.
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09.12.2024 09:46
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"дрони відкрили вогонь у відповідь" - хто це писав?
Мені здається, дрони туди було відправлено не відповідати, а атакувати ворога!
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09.12.2024 10:49 Відповісти
Атакувати були послані дрони-камікадзе, а дрони з кулеметами були послані, щоб захищати дрони-камікадзе.
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09.12.2024 11:14 Відповісти
Ворожий Шахед відвели від населених пунктів та знищили з вертольота -- https://www.youtube.com/watch?v=vZiipDLrmEY
https://t.me/bochkala_war/20874
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09.12.2024 10:56 Відповісти
стугну протитанкову або джавелін потрібно тільки встановити механізм стабілізації типу гіроскопа.
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09.12.2024 12:15 Відповісти
Терміново зателефонуй Сирському, бо він до цього не додумався.
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09.12.2024 12:29 Відповісти
Перше 100 тисяч зелених, друге 250 тисяч - якось то зовсім не дешевий дрон вийде!
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09.12.2024 16:24 Відповісти
Чергова допомога розвідці ворога...
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09.12.2024 12:29 Відповісти
Ну шо, тепер і ми можемо як у тирі Тепер кацапня не буде безкарно розстрілювати наші дрони.
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09.12.2024 12:51 Відповісти
Скажіть знаючі люди, а чому туди не можна ПЗРК прикрутити?
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09.12.2024 16:36 Відповісти
Прикручували. Були кадри з специфічного виду надбудовами цих дронів.

Вірогідно, виявились неефективними.

Річ у тім, що ПЗРК - штука велика. На корпус ну 4 змонтуєш. 4 постріли, в морі, качка/вітер. І привіт - беззбройний.

А якщо змогли інтегрувати будь-який 12.7мм кулемет - то там пара коробів з набоями важить не більше самого кулемета. 2 короби - це 200 пострілів мінімум. Навіть за коротких черг в 5 патронів - це 40 спроб влучити в гвинтокрил. А якщо короби по 250 патронів? 12.7мм куля для будь-якого засрашинського гвинтокрила - це гарантоване "навиліт" навіть через двигун - в них немає (попри їхню брехню щодо алігаторів) гвинтокрилів, захищених навіть від 5.56/7.62. Очевидно, що кулемет - краще для цих задач.

Велика повага інженерам!
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10.12.2024 18:24 Відповісти
Ну що тут можна сказати- кацапи,здохнете всі! Йух вам, не Чорне море!
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09.12.2024 20:32 Відповісти
молодці!
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09.12.2024 22:31 Відповісти
Цікаво!
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10.12.2024 05:03 Відповісти
Заодно з'ясували, яка є ЕФЕКТИВНА ПРИМАНКА для ворожої авіації.

На яку ворожа авіація злітається (сама), як мухи на...
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10.12.2024 05:09 Відповісти
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