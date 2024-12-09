Бійці 425 ОШБ знищили дві штурмові групи росіян, які намагались наступати на Покровськ, а також знищили міст. ВIДЕО

Бійці 425 окремого штурмового батальйону "Скала" відбили наступ на Покровськ та знищили з півтора десятка окупантів, а також було атаковано ворожий логістичний маршрут.

Зокрема, ліквідовано близько 15 окупантів і ще 1 було взято в полон. Крім того сапери знищили міст, який слугував шляхом для окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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