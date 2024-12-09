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Бійці 425 ОШБ знищили дві штурмові групи росіян, які намагались наступати на Покровськ, а також знищили міст. ВIДЕО

Бійці 425 окремого штурмового батальйону "Скала" відбили наступ на Покровськ та знищили з півтора десятка окупантів, а також було атаковано ворожий логістичний маршрут.

Зокрема, ліквідовано близько 15 окупантів і ще 1 було взято в полон. Крім того сапери знищили міст, який слугував шляхом для окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни ЗСУ перетворили ворожу вогнеметну систему "Солнцепьок" на металобрухт: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВIДЕО

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ліквідація (3905) штурм (231) Покровськ (618)


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В Мирнограді підірвано усі шахти((
На черзі Покровська?
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09.12.2024 20:53 Відповісти
"СКАЛА" - скелі!!!
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09.12.2024 21:06 Відповісти
Гарна робота!
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09.12.2024 22:09 Відповісти
«Дюжина» - що за слово дурнувате
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09.12.2024 22:14 Відповісти
Дюжина-
це означає 12-ть !!
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09.12.2024 22:17 Відповісти
В українському є таке слово -дюжина.
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09.12.2024 22:33 Відповісти
ГУР КОЛИ ВИ ПУТІНА Й@БНИТЕ !!!??? АБО ДАВАЙТЕ ЙОГО МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ВСІМ ОНЛАЙН !)
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10.12.2024 03:24 Відповісти
 
 