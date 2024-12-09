Воїни ЗСУ перетворили ворожу вогнеметну систему "Солнцепьок" на металобрухт: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВIДЕО

Українські воїни знищили російську ТОС "Солнцепьок"

Українські захисники завдали точного удару по важкій вогнеметній системі "Солнцепьок" та кільком іншим автомобілям російських військ. Окупант зафільмував наслідки удару: рештки техніки перетворилися на купу скрученого металу, а уламки розлетілися на сотні метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Еб#ть, слышь, Солнцепёк вообще разорвало весь на#уй, от него ничего не осталось! Была ТОСочка, и нет ТОСочки", - прокоментував російський загарбник.

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