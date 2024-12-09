Воїни ЗСУ перетворили ворожу вогнеметну систему "Солнцепьок" на металобрухт: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВIДЕО
Українські воїни знищили російську ТОС "Солнцепьок"
Українські захисники завдали точного удару по важкій вогнеметній системі "Солнцепьок" та кільком іншим автомобілям російських військ. Окупант зафільмував наслідки удару: рештки техніки перетворилися на купу скрученого металу, а уламки розлетілися на сотні метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Еб#ть, слышь, Солнцепёк вообще разорвало весь на#уй, от него ничего не осталось! Была ТОСочка, и нет ТОСочки", - прокоментував російський загарбник.
Топ коментарі
+12 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар09.12.2024 19:37
+6 Микола Січень #486030
показати весь коментар09.12.2024 19:56
+5 Oleg K #525841
показати весь коментар09.12.2024 19:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спитати б дегенератів що кликали "срусскій мір" в Україну- " Подобається вам дегенерати "???
А вообще, когда я вижу на видио разорваных козломордых и их вщент битую технику, мне становится грустно, да. Грустно за разбитые, изуродованные деревья, за искалеченную землю.