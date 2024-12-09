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Воїни ЗСУ перетворили ворожу вогнеметну систему "Солнцепьок" на металобрухт: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВIДЕО

Українські воїни знищили російську ТОС "Солнцепьок"

Українські захисники завдали точного удару по важкій вогнеметній системі "Солнцепьок" та кільком іншим автомобілям російських військ. Окупант зафільмував наслідки удару: рештки техніки перетворилися на купу скрученого металу, а уламки розлетілися на сотні метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Еб#ть, слышь, Солнцепёк вообще разорвало весь на#уй, от него ничего не осталось! Была ТОСочка, и нет ТОСочки", - прокоментував російський загарбник.

Дивіться: Історія шведського добровольця, який загинув на війні за Україну: "Краще зараз воювати тут, ніж потім вдома!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194)


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Топ коментарі
+12
Загадили Українську землю кацапські виродки.
Спитати б дегенератів що кликали "срусскій мір" в Україну- " Подобається вам дегенерати "???
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09.12.2024 19:37
+6
Welcome to Hell,підари..
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09.12.2024 19:56
+5
"по обоим стогонам пройтись" - кацапы к рускому языку имеют такое же отношение, как монгольский пастух к Старлинку.
А вообще, когда я вижу на видио разорваных козломордых и их вщент битую технику, мне становится грустно, да. Грустно за разбитые, изуродованные деревья, за искалеченную землю.
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09.12.2024 19:43
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Загадили Українську землю кацапські виродки.
Спитати б дегенератів що кликали "срусскій мір" в Україну- " Подобається вам дегенерати "???
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09.12.2024 19:37 Відповісти
"по обоим стогонам пройтись" - кацапы к рускому языку имеют такое же отношение, как монгольский пастух к Старлинку.
А вообще, когда я вижу на видио разорваных козломордых и их вщент битую технику, мне становится грустно, да. Грустно за разбитые, изуродованные деревья, за искалеченную землю.
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09.12.2024 19:43 Відповісти
Welcome to Hell,підари..
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09.12.2024 19:56 Відповісти
екіпаж бєзвєсті іспарілса.
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09.12.2024 20:04 Відповісти
Ці падлюки й прийшли екіпаж шукати. Може знайдуть?
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09.12.2024 21:01 Відповісти
запах екіпажу давно вже віднесло вітром на сотню кілометрів.
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09.12.2024 21:42 Відповісти
А в Україні тобі, каґтава сволото, безпечно шасьтать? Утомленные солнцем, скормленные хфранцюзьськай булкай... Юнкегра, блеадь...
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09.12.2024 21:19 Відповісти
Вони там всі дефективні бо зачачі алкашами, які дітьми не займаються.
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09.12.2024 21:46 Відповісти
не фсе! Лавров зачат вирмэныном и лошадью.
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10.12.2024 08:42 Відповісти
мине просто интересно, оно надеецца выжыть?
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10.12.2024 08:40 Відповісти
Ґебята,я не вкуґсе
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09.12.2024 21:46 Відповісти
І тебе скоро не буде уйобок!
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09.12.2024 22:08 Відповісти
Ця кацапська паскуда сказав що їх від вибуху тряхонуло , значить десь поряд їхній бліндаж , сподіваюсь наші дроноводи візьмуть це до уваги .
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09.12.2024 22:20 Відповісти
Кацап кагтавий якісь, може евгей ?!!!
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10.12.2024 09:00 Відповісти
Отсосочка!
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10.12.2024 13:25 Відповісти
 
 