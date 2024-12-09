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Історія шведського добровольця, який загинув на війні за Україну: "Краще зараз воювати тут, ніж потім вдома!". ВIДЕО

Історія шведського добровольця, який віддав життя за нашу свободу

Доброволець зі Швеції, відомий під псевдо "Раута", був одним із тих, хто залишив своє мирне життя, щоб стати на захист України. В колишньому він був військовим: мав бойовий досвід в Іраку та Афганістані. Після звільнення з армії, Раута повернувся до Швеції та почав працювати будівельником.

Утім, у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, він прийняв рішення приєднатися до Інтернаціонального легіону. Наприкінці жовтня цього року Раута загинув під час виконання бойового завдання неподалік Брянської області Росії. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на прохання його товаришів ми публікуємо інтерв’ю з Раутою на ютуб-каналі Бутусов Плюс, яке воїн дав невдовзі після прибуття до України. 

Також дивіться: Сили оборони знищили пункти управління БпЛА, гармату, гранатомет, 3 склади боєкомплекту і транспорт окупантів. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3584) Інтернаціональний легіон (18)


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Топ коментарі
+28
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09.12.2024 18:41
+14
Вічна Память ГЕРОЮ!!!!!!!!!!!!! Низькій уклін рідним загиблого Героя...
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09.12.2024 19:32
+13
Герою Воїну Слава !!!🇸🇪🇺🇦❤️
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09.12.2024 19:08
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09.12.2024 18:41 Відповісти
Герою Воїну Слава !!!🇸🇪🇺🇦❤️
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09.12.2024 19:08 Відповісти
Вічна Память ГЕРОЮ!!!!!!!!!!!!! Низькій уклін рідним загиблого Героя...
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09.12.2024 19:32 Відповісти
ШВЕДИ, ФІНИ, НОРВЕЖЦІ Й БАЛТІЙСКІ СТРАНИ ЦЕ НАШІ РІДНІ !!! МИ НАВІТЬ СХОЖІ ЗОВНІ !!! А ТРИЗУБ ЦЕ СКАНДІНАВСЬКИЙ ЗНАК !!!
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10.12.2024 01:49 Відповісти
Один ... постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в Вальхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по всем стоящим людям надо ставить надгробный камень. ... Люди верили тогда, что, чем выше дым от погребального костра подымается в воздух, тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним.
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10.12.2024 01:58 Відповісти
 
 