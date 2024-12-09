Історія шведського добровольця, який загинув на війні за Україну: "Краще зараз воювати тут, ніж потім вдома!". ВIДЕО
Історія шведського добровольця, який віддав життя за нашу свободу
Доброволець зі Швеції, відомий під псевдо "Раута", був одним із тих, хто залишив своє мирне життя, щоб стати на захист України. В колишньому він був військовим: мав бойовий досвід в Іраку та Афганістані. Після звільнення з армії, Раута повернувся до Швеції та почав працювати будівельником.
Утім, у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, він прийняв рішення приєднатися до Інтернаціонального легіону. Наприкінці жовтня цього року Раута загинув під час виконання бойового завдання неподалік Брянської області Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на прохання його товаришів ми публікуємо інтерв’ю з Раутою на ютуб-каналі Бутусов Плюс, яке воїн дав невдовзі після прибуття до України.
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