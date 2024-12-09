Сили оборони знищили пункти управління БпЛА, гармату, гранатомет, 3 склади боєкомплекту і транспорт окупантів. ВIДЕО
Два пункти управління БпЛА, гармату, генератор, гранатомет, три склади боєкомплекту та три одиниці автотранспорту окупантів знищили прикордонники підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар09.12.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 1
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