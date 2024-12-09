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Сили оборони знищили пункти управління БпЛА, гармату, гранатомет, 3 склади боєкомплекту і транспорт окупантів. ВIДЕО

Два пункти управління БпЛА, гармату, генератор, гранатомет, три склади боєкомплекту та три одиниці автотранспорту окупантів знищили прикордонники підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

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Автор: 

армія рф (17302) Держприкордонслужба ДПСУ (5958) знищення (7194)


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09.12.2024 22:35 Відповісти
 
 