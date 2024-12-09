Силы обороны уничтожили пункты управления БпЛА, орудие, гранатомет, 3 склада боекомплекта и транспорт оккупантов. ВИДЕО
Два пункта управления БпЛА, пушку, генератор, гранатомет, три склада боекомплекта и три единицы автотранспорта оккупантов уничтожили пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий09.12.2024 22:35 Ответить Мне нравится 1
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