Силы обороны уничтожили пункты управления БпЛА, орудие, гранатомет, 3 склада боекомплекта и транспорт оккупантов. ВИДЕО

Два пункта управления БпЛА, пушку, генератор, гранатомет, три склада боекомплекта и три единицы автотранспорта оккупантов уничтожили пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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