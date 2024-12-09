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История шведского добровольца, погибшего на войне за Украину: "Лучше сейчас воевать здесь, чем потом дома!". ВИДЕО

История шведского добровольца, который отдал жизнь за нашу свободу

Доброволец из Швеции, известный под псевдонимом "Раута", был одним из тех, кто оставил свою мирную жизнь, чтобы стать на защиту Украины. В бывшем он был военным: имел боевой опыт в Ираке и Афганистане. После увольнения из армии, Раута вернулся в Швецию и начал работать строителем.

Впрочем, в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, он принял решение присоединиться к Интернациональному легиону. В конце октября этого года Раута погиб во время выполнения боевого задания недалеко от Брянской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по просьбе его товарищей мы публикуем интервью с Раутой на ютуб-канале Бутусов Плюс, которое воин дал вскоре после прибытия в Украину.

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Автор: 

интервью (230) Бутусов Юрий (4358) Интернациональный легион (17)


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Топ комментарии
+28
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09.12.2024 18:41
+14
Вічна Память ГЕРОЮ!!!!!!!!!!!!! Низькій уклін рідним загиблого Героя...
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09.12.2024 19:32
+13
Герою Воїну Слава !!!🇸🇪🇺🇦❤️
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09.12.2024 19:08
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09.12.2024 18:41 Ответить
Герою Воїну Слава !!!🇸🇪🇺🇦❤️
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09.12.2024 19:08 Ответить
Вічна Память ГЕРОЮ!!!!!!!!!!!!! Низькій уклін рідним загиблого Героя...
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09.12.2024 19:32 Ответить
ШВЕДИ, ФІНИ, НОРВЕЖЦІ Й БАЛТІЙСКІ СТРАНИ ЦЕ НАШІ РІДНІ !!! МИ НАВІТЬ СХОЖІ ЗОВНІ !!! А ТРИЗУБ ЦЕ СКАНДІНАВСЬКИЙ ЗНАК !!!
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10.12.2024 01:49 Ответить
Один ... постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в Вальхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по всем стоящим людям надо ставить надгробный камень. ... Люди верили тогда, что, чем выше дым от погребального костра подымается в воздух, тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним.
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10.12.2024 01:58 Ответить
 
 