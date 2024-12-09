История шведского добровольца, погибшего на войне за Украину: "Лучше сейчас воевать здесь, чем потом дома!". ВИДЕО

История шведского добровольца, который отдал жизнь за нашу свободу

Доброволец из Швеции, известный под псевдонимом "Раута", был одним из тех, кто оставил свою мирную жизнь, чтобы стать на защиту Украины. В бывшем он был военным: имел боевой опыт в Ираке и Афганистане. После увольнения из армии, Раута вернулся в Швецию и начал работать строителем.

Впрочем, в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, он принял решение присоединиться к Интернациональному легиону. В конце октября этого года Раута погиб во время выполнения боевого задания недалеко от Брянской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по просьбе его товарищей мы публикуем интервью с Раутой на ютуб-канале Бутусов Плюс, которое воин дал вскоре после прибытия в Украину.

Смотрите также: Россия потеряла Сирию: последствия для Украины | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО