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Воины ВСУ превратили вражескую огнеметную систему "Солнцепек" в металлолом: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую ТОС "Солнцепёк"

Украинские защитники нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе "Солнцепек" и нескольким другим автомобилям российских войск. Оккупант снял последствия удара: остатки техники превратились в кучу скрученного металла, а обломки разлетелись на сотни метров.

"Еб#ть, слышь, "Солнцепек" вообще разорвало весь на#уй, от него ничего не осталось! Была ТОСочка, и нет ТОСочки", - прокомментировал российский захватчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+12
Загадили Українську землю кацапські виродки.
Спитати б дегенератів що кликали "срусскій мір" в Україну- " Подобається вам дегенерати "???
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09.12.2024 19:37
+6
Welcome to Hell,підари..
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09.12.2024 19:56
+5
"по обоим стогонам пройтись" - кацапы к рускому языку имеют такое же отношение, как монгольский пастух к Старлинку.
А вообще, когда я вижу на видио разорваных козломордых и их вщент битую технику, мне становится грустно, да. Грустно за разбитые, изуродованные деревья, за искалеченную землю.
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09.12.2024 19:43
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Загадили Українську землю кацапські виродки.
Спитати б дегенератів що кликали "срусскій мір" в Україну- " Подобається вам дегенерати "???
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09.12.2024 19:37 Ответить
"по обоим стогонам пройтись" - кацапы к рускому языку имеют такое же отношение, как монгольский пастух к Старлинку.
А вообще, когда я вижу на видио разорваных козломордых и их вщент битую технику, мне становится грустно, да. Грустно за разбитые, изуродованные деревья, за искалеченную землю.
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09.12.2024 19:43 Ответить
Welcome to Hell,підари..
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09.12.2024 19:56 Ответить
екіпаж бєзвєсті іспарілса.
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09.12.2024 20:04 Ответить
Ці падлюки й прийшли екіпаж шукати. Може знайдуть?
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09.12.2024 21:01 Ответить
запах екіпажу давно вже віднесло вітром на сотню кілометрів.
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09.12.2024 21:42 Ответить
А в Україні тобі, каґтава сволото, безпечно шасьтать? Утомленные солнцем, скормленные хфранцюзьськай булкай... Юнкегра, блеадь...
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09.12.2024 21:19 Ответить
Вони там всі дефективні бо зачачі алкашами, які дітьми не займаються.
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09.12.2024 21:46 Ответить
не фсе! Лавров зачат вирмэныном и лошадью.
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10.12.2024 08:42 Ответить
мине просто интересно, оно надеецца выжыть?
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10.12.2024 08:40 Ответить
Ґебята,я не вкуґсе
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09.12.2024 21:46 Ответить
І тебе скоро не буде уйобок!
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09.12.2024 22:08 Ответить
Ця кацапська паскуда сказав що їх від вибуху тряхонуло , значить десь поряд їхній бліндаж , сподіваюсь наші дроноводи візьмуть це до уваги .
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09.12.2024 22:20 Ответить
Кацап кагтавий якісь, може евгей ?!!!
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10.12.2024 09:00 Ответить
Отсосочка!
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10.12.2024 13:25 Ответить
 
 