Воины ВСУ превратили вражескую огнеметную систему "Солнцепек" в металлолом: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую ТОС "Солнцепёк"

Украинские защитники нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе "Солнцепек" и нескольким другим автомобилям российских войск. Оккупант снял последствия удара: остатки техники превратились в кучу скрученного металла, а обломки разлетелись на сотни метров.

"Еб#ть, слышь, "Солнцепек" вообще разорвало весь на#уй, от него ничего не осталось! Была ТОСочка, и нет ТОСочки", - прокомментировал российский захватчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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