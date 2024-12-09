Воины ВСУ превратили вражескую огнеметную систему "Солнцепек" в металлолом: "Была ТОСочка, и нет ТОСочки". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российскую ТОС "Солнцепёк"
Украинские защитники нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе "Солнцепек" и нескольким другим автомобилям российских войск. Оккупант снял последствия удара: остатки техники превратились в кучу скрученного металла, а обломки разлетелись на сотни метров.
"Еб#ть, слышь, "Солнцепек" вообще разорвало весь на#уй, от него ничего не осталось! Была ТОСочка, и нет ТОСочки", - прокомментировал российский захватчик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+12 Oleksii Pilevych #582021
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Спитати б дегенератів що кликали "срусскій мір" в Україну- " Подобається вам дегенерати "???
А вообще, когда я вижу на видио разорваных козломордых и их вщент битую технику, мне становится грустно, да. Грустно за разбитые, изуродованные деревья, за искалеченную землю.