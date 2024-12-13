Бійці поцілили у крилату ракету із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Повітряне командування "Захід" оприлюднила відеозапис знищення російської крилатої ракети під час сьогоднішньої атаки на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу повітряну ціль було збито за допомогою ПЗРК "Ігла".

"Сьогоднішнє збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Ігла", - йдеться у коментарі до запису.

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