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ППО (2920) ракети (3926) ПЗРК (29)

Бійці поцілили у крилату ракету із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Повітряне командування "Захід" оприлюднила відеозапис знищення російської крилатої ракети під час сьогоднішньої атаки на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу повітряну ціль було збито за допомогою ПЗРК "Ігла".

"Сьогоднішнє збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Ігла", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ППО уночі знищують ворожі ударні безпілотники "Shahed-136". ВIДЕО

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Топ коментарі
+23
Круто!
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13.12.2024 15:26
+19
Реальні красавчики!
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13.12.2024 15:31
+8
Які Молодці!!!
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13.12.2024 15:35
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Круто!
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13.12.2024 15:26 Відповісти
Реальні красавчики!
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13.12.2024 15:31 Відповісти
А ось у мене є одне питання:
Чому немає ЖОДНОГО відео та сповіщення про збиття літаків/гвинтокрилів/кр-ракет західними Стінгерами та тд?!
(ах, да... одне відео з британським Старстріком бачив, але то все що було)
Невже ті Стінгери виявилися більш старовинними та більш гнилими, аніж совкові Ігли?!
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13.12.2024 15:33 Відповісти
Стінгер працює на нулі, але там, в тому самому місці працює і ворожий снайпер. Які відео там можна зняти?
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13.12.2024 15:40 Відповісти
Таких відео достатньо навіть в Ютюбі, не кажучи вже про Телеграм
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13.12.2024 15:41 Відповісти
занадто старі відео.
та ще їх з великою затримкою (мінімум пів року) тоді оприлюднювали.
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13.12.2024 16:12 Відповісти
тому, що вони давно вже користуються крилатими авіабомбами, а у зону роботи наших пво не входять, бо виходе дуже дорого
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13.12.2024 15:42 Відповісти
Які Молодці!!!
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13.12.2024 15:35 Відповісти
Офігеть!! Молодці наші !!!
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13.12.2024 15:53 Відповісти
тут видно,що влучно, не так як з Наташею
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13.12.2024 15:59 Відповісти
Не ображайте Наташу. Вона теж крута.
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13.12.2024 16:24 Відповісти
Дай Бог цим хлопцям дожити до Перемоги та ордени не завадять...або,хоча б, відпустку....
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13.12.2024 16:31 Відповісти
МОЛОДЦІ!
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13.12.2024 17:58 Відповісти
Такая игла - ОЧЕНЬ сложная вещь....
https://fishki.net/1432574-opisanie-raboty-sistem-pzrk-quotiglaquot.html
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13.12.2024 18:52 Відповісти
НОБХОДИМО ДЕЛАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ СОТАМИ С ПОДОБНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ !)
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13.12.2024 23:26 Відповісти
"Петріот" тихенько покурив в сторонці
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14.12.2024 10:02 Відповісти
 
 