Бійці поцілили у крилату ракету із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО
Повітряне командування "Захід" оприлюднила відеозапис знищення російської крилатої ракети під час сьогоднішньої атаки на Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу повітряну ціль було збито за допомогою ПЗРК "Ігла".
"Сьогоднішнє збиття російської крилатої ракети з ПЗРК "Ігла", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+23 Виктор Ле 97720435
показати весь коментар13.12.2024 15:26
+19 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар13.12.2024 15:31
+8 Olena Teslenko
показати весь коментар13.12.2024 15:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чому немає ЖОДНОГО відео та сповіщення про збиття літаків/гвинтокрилів/кр-ракет західними Стінгерами та тд?!
(ах, да... одне відео з британським Старстріком бачив, але то все що було)
Невже ті Стінгери виявилися більш старовинними та більш гнилими, аніж совкові Ігли?!
та ще їх з великою затримкою (мінімум пів року) тоді оприлюднювали.
https://fishki.net/1432574-opisanie-raboty-sistem-pzrk-quotiglaquot.html