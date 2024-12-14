Аеророзвідники знищили ворожий склад БК та кілька укриттів противника на Сумському напрямку. ВIДЕО
Полюють прикордонні "Вампіри": аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий склад БК та кілька укриттів противника на Сумському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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