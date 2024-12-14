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Аеророзвідники знищили ворожий склад БК та кілька укриттів противника на Сумському напрямку. ВIДЕО

Полюють прикордонні "Вампіри": аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий склад БК та кілька укриттів противника на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

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Що іще за Сумський напрямок?
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14.12.2024 12:21 Відповісти
Так то Суджанська операція.
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14.12.2024 13:25 Відповісти
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼
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14.12.2024 13:01 Відповісти
 
 