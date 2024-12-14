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Винищувач Су-30 і три локомотиви знищено в Краснодарському краї РФ, - ГУР. ВIДЕО

14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю РФ прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

 А днем раніше, 13 грудня, як зазначається, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники знищили ворожий склад БК та кілька укриттів противника на Сумському напрямку. ВIДЕО

Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+30
Один Герой з ГУР замінює Атакамс.
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14.12.2024 13:21
+19
Нашим Воїнам респект 👍🏼🙏🏼❤️
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14.12.2024 13:20
+18
Слава українським партизанам!
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14.12.2024 13:28
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Хтось вирішив погрітися в мороз...
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14.12.2024 13:17 Відповісти
Один Герой з ГУР замінює Атакамс.
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14.12.2024 13:21 Відповісти
Може сам підпалиш і лишишся подивитися і погрітися?
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14.12.2024 13:35 Відповісти
Нашим Воїнам респект 👍🏼🙏🏼❤️
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14.12.2024 13:20 Відповісти
Слава українським партизанам!
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14.12.2024 13:28 Відповісти
Це вам не автівки палити...
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14.12.2024 13:29 Відповісти
Для того, щоб там "з"явилися ешелони" - їх повинен хтось тягти... А локомотиви магістральні - ЗГОРІЛИ...
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14.12.2024 13:57 Відповісти
єєєє... вот счас Великій Америці та Великому Китаю стало обідно...
ПозиціяКраїнаДовжина (км)
1 США 293 654
2 КНР 139 000
3 Росія 87 157
4 Індія 68 525
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14.12.2024 14:04 Відповісти
Ну вы же написали САМАЯ ОГРОМНАЯ. Похоже на обычный кацапский *******. Только репоеды пишут, что у них все «самое».
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14.12.2024 15:12 Відповісти
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14.12.2024 19:17 Відповісти
Які будуть пропозиції? Ганяться за ешелонами, що рухаються? Це набагато важче. Крім того, розбиті вагони просто зіпхнуть з рейок, убік, під відкіс. На станції такого не зробиш... Їх спалили на станції, нерухомими. Для того, щоб відновить діяльність залізничного вузла - треба прибрать їх. А на підходах до вузла будуть накопичуваться ешелони. Щоб врятувать їх від ракетно-дронового удару, їх почнуть розвантажувать на авто транспорт... Це - перевантаження автодоріг та самого автотранспорту (збільшення "плеча перевезень" та зменшення його кількості для виконання інших завдань...) Дивиться на це треба в комплексі...
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14.12.2024 14:08 Відповісти
Ракета летить в пустому українському небі... Ешелон рухається по території, зайнятів противником... ЧИМ "збивать" ешелон?
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14.12.2024 14:16 Відповісти
Ти, взагалі-то, бував на території залізничної станції? Це "ВУЗОЛ", в який переплетена велика кількість колій, на обмеженому просторі... І поки його не звільнять - будуть пробки... А для "прибирання" згорілого локомотива треба задіювать купу залізничних стрілок, щоб навіть вивести локомотив за межі цього вузла - до депо чи в тупик... А це - ЧАС... Це - порушення ритму роботи станції...
На твоїй, як ти кажеш, "вузькоколійці" це зробить набагато легше - підігнать маневровий локомотив і відтягти несправний в депо чи в тупик... Або й просто кинуть під укіс (якщо він не підлягає ремонту).
Те, що ти - неук в залізничному транспорті, я бачу по "вузькоколійці"... Бо "вузькоколійкою" на залізниці називають залізничну лінію, що відрізняється меншою, ніж стандартна, шириною між коліями...
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14.12.2024 16:10 Відповісти
Я не "смішу"... "Смішиш" саме ТИ...
Люди діляться на три категорії
1. Ті що бачать і розуміють...
2. Ті, що розуміють, коли їм на щось вказують чи пояснюють...
3. Ті, котрим - хоч вказуй чи пояснюй, нічого не розуміють та зрозуміть не хочуть... Або просто зрозуміть не здатні...
Ти саме з третьої категорії...
У мене є такий знайомий... Дослужився до підполковника поліції... І якось, на мою пораду стосовно спроби розвести у себе кролів, гордо заявив, що він краще мене знає, як їх утримувать... Через два тижні його кролі передохли - бо годував не так і не давав води... Його сусід потім мені тихенько сказав, що він кролів тільки їв - а ростила та доглядала їх його мати... (а у мене з 12 років була ВЛАСНА кролеферма... Батько виділив мене в "окреме господарство"... І всі турботи - від годування та чищення кліток, до заготівлі кормів на зиму та племінної роботи і зняття шкурок ї їх обробки, лежали на мені)
Ти можеш жить хоч прямо на території залізничного вузла - і не тямить в його роботі, НІЧОГО...
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14.12.2024 16:43 Відповісти
Где то я слышал данные что средняя скорость движения всех поездов по рашке упала до 30км\час из за загруженности дорог, когда пришлось всю логистику поворачивать на восток. А скорость движения грузов по ЖД примерно 4 км\час в среднем. А жд это кровь экономики. Если еще и создать дополнительные проблемы с ЖД составом - хуже точно не будет. Как минимум им теперь дополнительно придется охранять парки с локомотивами, а это ресурсы, это люди, это деньги. Если можно в прифронтовой по сути зоне - а Крымск это 100км от Керченского пролива - зайти на территорию стратегического аэродрома и сжечь на стоянке самолет - то можно только представить сложность охраны всех локомотивных депо по всему Мордору, сколько тысяч людей для этого нужно и где их взять.
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14.12.2024 14:08 Відповісти
Скажите, вы когда сами в последний раз поражали с расстояния 80 км движущийся эшелон? Можете хотя бы один пример в военной истории привести, когда воюющая сторона, не имеющая возможности применять авиацию в небе над целью поражала такие цели?
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14.12.2024 14:38 Відповісти
Це Вова Ткаченко з станиці Канєвськлї. Наш диверсант!
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14.12.2024 15:38 Відповісти
"Страшна японська музика. З титрів капає кров" (с)
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14.12.2024 17:03 Відповісти
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14.12.2024 21:07 Відповісти
Молодцы!
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14.12.2024 18:37 Відповісти
Молодці партизани!!
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15.12.2024 08:19 Відповісти
 
 