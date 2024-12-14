Винищувач Су-30 і три локомотиви знищено в Краснодарському краї РФ, - ГУР. ВIДЕО

14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю РФ прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

А днем раніше, 13 грудня, як зазначається, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

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Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.