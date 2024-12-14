Винищувач Су-30 і три локомотиви знищено в Краснодарському краї РФ, - ГУР. ВIДЕО
14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю РФ прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
А днем раніше, 13 грудня, як зазначається, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Василь Довганенко ae825908
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ПозиціяКраїнаДовжина (км)
1 США 293 654
2 КНР 139 000
3 Росія 87 157
4 Індія 68 525
На твоїй, як ти кажеш, "вузькоколійці" це зробить набагато легше - підігнать маневровий локомотив і відтягти несправний в депо чи в тупик... Або й просто кинуть під укіс (якщо він не підлягає ремонту).
Те, що ти - неук в залізничному транспорті, я бачу по "вузькоколійці"... Бо "вузькоколійкою" на залізниці називають залізничну лінію, що відрізняється меншою, ніж стандартна, шириною між коліями...
Люди діляться на три категорії
1. Ті що бачать і розуміють...
2. Ті, що розуміють, коли їм на щось вказують чи пояснюють...
3. Ті, котрим - хоч вказуй чи пояснюй, нічого не розуміють та зрозуміть не хочуть... Або просто зрозуміть не здатні...
Ти саме з третьої категорії...
У мене є такий знайомий... Дослужився до підполковника поліції... І якось, на мою пораду стосовно спроби розвести у себе кролів, гордо заявив, що він краще мене знає, як їх утримувать... Через два тижні його кролі передохли - бо годував не так і не давав води... Його сусід потім мені тихенько сказав, що він кролів тільки їв - а ростила та доглядала їх його мати... (а у мене з 12 років була ВЛАСНА кролеферма... Батько виділив мене в "окреме господарство"... І всі турботи - від годування та чищення кліток, до заготівлі кормів на зиму та племінної роботи і зняття шкурок ї їх обробки, лежали на мені)
Ти можеш жить хоч прямо на території залізничного вузла - і не тямить в його роботі, НІЧОГО...