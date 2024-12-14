Захисникам неба вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз, - Зеленський. ВIДЕО
Українська ППО ефективно захищає громадян України та її інфраструктуру від ворожих атак. Але і світ має ресурси, щоб ще більше допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.
Про це у телеграм-каналі написав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожного дня ми бачимо роботу наших захисників неба. Цієї ночі черговий російський терор ударними дронами – понад 130. Близько 60 вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені", - написав президент.
Володимир Зеленський подякував військовим з ППО: "Дякую всім нашим захисникам неба: зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ, мобільним вогневим групам – кожному й кожній у різних видах і родах сил. Важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз. Але, на жаль, не від усіх".
Президент наголосив, що Україна потребує підтримки. Більше "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії – усе це дасть змогу захистити більше наших людей.
"І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", - додав Зеленський.
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Зелю геть!
Ігли давно треба було почати випускати і дати в тилові підрозідли щоб ними збивати, калаші і кулемети не дуже ефективне рішення
Ігли то добре рішення хоч щось, але якщо орки знову почнуть пускати ракети з тепловими пастками чи буде таке рішення працювати, треба для мігів робити ракети типу Грань або Р-27ЕР1 і Р-27ЕТ1 та ними пробувати збивати, тільки щоб наземні підрозділи дружнім вогне не накрили
Його ніхто нікуди не випустить!