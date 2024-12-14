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Зеленський (22411) ППО (2920)

Захисникам неба вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз, - Зеленський. ВIДЕО

Українська ППО ефективно захищає громадян України та її інфраструктуру від ворожих атак. Але і світ має ресурси, щоб ще більше допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

Про це у телеграм-каналі написав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного дня ми бачимо роботу наших захисників неба. Цієї ночі черговий російський терор ударними дронами – понад 130. Близько 60 вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені", - написав президент.

Володимир Зеленський подякував військовим з ППО: "Дякую всім нашим захисникам неба: зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ, мобільним вогневим групам – кожному й кожній у різних видах і родах сил. Важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз. Але, на жаль, не від усіх".

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Президент наголосив, що Україна потребує підтримки. Більше "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії – усе це дасть змогу захистити більше наших людей.

"І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+13
ти мерзотник три роки знищував ВПК країни і зараз продовжуєш руйнувати і в тебе хватає совісті нести таку дичину
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14.12.2024 13:44
+7
Не знаю. Я б краще тримав мовчання. Чого воно лізе весь час у публічну площину ? Де треба й не треба. Бригада в Успенівці в оточені - чого мовчиш ? Збирай "технологічну" рнбо ! Рятуй хлопців ! Рятуй своє "обличчя", кутузов. Бо кацапи вже знову регочуть як в Юрмалі.
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14.12.2024 14:39
+6
Знову прострочене вилізло..
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14.12.2024 14:17
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ти мерзотник три роки знищував ВПК країни і зараз продовжуєш руйнувати і в тебе хватає совісті нести таку дичину
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14.12.2024 13:44 Відповісти
Це такий трьохрівневий захист енергетики? Покрали все що можливо... Ви зовсім охриніли?!
Зелю геть!
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14.12.2024 13:59 Відповісти
І саме тому твої генерали розформували підрозділи ППО біля міста (скажімо, Х), а інших погнали у піхоту? І до тепер на заході навіть мобільних бригад для збиття шахедів немає?
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14.12.2024 14:00 Відповісти
Є багато ще на заході бригад, зброї в них немає чим збивати, якщо ви бачите навіть, це відео то на одного військовго із зрк десь 4 чолові обслуги.

Ігли давно треба було почати випускати і дати в тилові підрозідли щоб ними збивати, калаші і кулемети не дуже ефективне рішення
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14.12.2024 14:19 Відповісти
Та вони міни нормальні не здатні виготовити, і ніхто за таку зраду і саботаж не покараний.
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14.12.2024 16:09 Відповісти
Доречі де реб чому навігація працює під час обстрілів ракетами, можна попросити союзників щоб вони вносили похибки в L2

Ігли то добре рішення хоч щось, але якщо орки знову почнуть пускати ракети з тепловими пастками чи буде таке рішення працювати, треба для мігів робити ракети типу Грань або Р-27ЕР1 і Р-27ЕТ1 та ними пробувати збивати, тільки щоб наземні підрозділи дружнім вогне не накрили
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14.12.2024 14:10 Відповісти
Знову прострочене вилізло..
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14.12.2024 14:17 Відповісти
Як же від нього кумарить..яке воно ненависне..реально - хоч би вже змилось, скоріше лад наведемо..а потім і його дістанемо..
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14.12.2024 14:22 Відповісти
він може змитися тільки в унітаз!

Його ніхто нікуди не випустить!
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14.12.2024 14:58 Відповісти
Каркай-каркай...
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14.12.2024 14:27 Відповісти
Не знаю. Я б краще тримав мовчання. Чого воно лізе весь час у публічну площину ? Де треба й не треба. Бригада в Успенівці в оточені - чого мовчиш ? Збирай "технологічну" рнбо ! Рятуй хлопців ! Рятуй своє "обличчя", кутузов. Бо кацапи вже знову регочуть як в Юрмалі.
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14.12.2024 14:39 Відповісти
Соррі. Ти - совок ? Якщо ні, то чого несеш не просто нісенітницю, а відверту провокацію. Я звично пошлю, а ось довірливі 73% повірять з відкритими дзьобиками у будь-яке безглуздя.
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14.12.2024 15:37 Відповісти
Так, від загроз які забезпечує пересидент.
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14.12.2024 14:46 Відповісти
Цей през... і є найбільшою загрозою нашій країні і народу.
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14.12.2024 14:52 Відповісти
Влада так захистила енергетику,що люди по 6-8 годин без світла.Шелупонь.
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14.12.2024 16:52 Відповісти
 
 