Захисникам неба вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз, - Зеленський. ВIДЕО

Українська ППО ефективно захищає громадян України та її інфраструктуру від ворожих атак. Але і світ має ресурси, щоб ще більше допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

Про це у телеграм-каналі написав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного дня ми бачимо роботу наших захисників неба. Цієї ночі черговий російський терор ударними дронами – понад 130. Близько 60 вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені", - написав президент.

Володимир Зеленський подякував військовим з ППО: "Дякую всім нашим захисникам неба: зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ, мобільним вогневим групам – кожному й кожній у різних видах і родах сил. Важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз. Але, на жаль, не від усіх".

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Президент наголосив, що Україна потребує підтримки. Більше "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії – усе це дасть змогу захистити більше наших людей.

"І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", - додав Зеленський.