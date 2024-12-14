Знищено десяток "Шахедів", які загрожували Києву: уламки впали в Дарницькому районі

У ніч проти суботи, 14 грудня 2024 року, війська РФ вчергове запустили на мирну столицю України свої ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, повітряну тривогу в Києві оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

"Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо - на відкритій території та без потерпілих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Дякуємо оборонцям за захист!", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні. Також повідомлялося, що зранку на Київщині лунали вибухи: працювали сили ППО.