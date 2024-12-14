Бійці 3 ОШБр знищили ворожу САУ "Нона", два вантажні автомобілі "Урал" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині FPV-дрони 3-ої штурмової бригади завдали потужного удару по ворогу

Бійці підрозділу "Вітролом" Батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Нона", два вантажні автомобілі "Урал" і значну кількість російської піхоти, яка ховалася у траншеях та укриттях.

Самохідна установка "Нона" — це артилерійська система повітряно-десантних і аеромобільних військ. Належить до військової техніки гусеничного типу і може плавати, а також десантуватися, має на озброєнні гармату, її дальність стрільби – до 13 кілометрів.

Окрім цього, було виявлено та знищено ворожий комплекс радіоелектронної боротьби з антеною та два міномети.

Одним із найбільш вражаючих моментів стала атака дрона, який проникнув у сарай, де переховувалася група окупантів. Потужний вибух зсередини знищив будівлю разом із ворогом, повідомляє Цензор.НЕТ.

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