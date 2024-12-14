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армія рф (16162) знищення (6541) 3 Окрема штурмова бригада (360)

Бійці 3 ОШБр знищили ворожу САУ "Нона", два вантажні автомобілі "Урал" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині FPV-дрони 3-ої штурмової бригади завдали потужного удару по ворогу

Бійці підрозділу "Вітролом" Батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади на Харківщині знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Нона", два вантажні автомобілі "Урал" і значну кількість російської піхоти, яка ховалася у траншеях та укриттях.

Самохідна установка "Нона" — це артилерійська система повітряно-десантних і аеромобільних військ. Належить до військової техніки гусеничного типу і може плавати, а також десантуватися, має на озброєнні гармату, її дальність стрільби – до 13 кілометрів.

Окрім цього, було виявлено та знищено ворожий комплекс радіоелектронної боротьби з антеною та два міномети.

Одним із найбільш вражаючих моментів стала атака дрона, який проникнув у сарай, де переховувалася група окупантів. Потужний вибух зсередини знищив будівлю разом із ворогом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Аеророзвідники знищили ворожий склад БК та кілька укриттів противника на Сумському напрямку. ВIДЕО

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Дора - Нона, форма від Хуго Боса - форма від юдашкіна..

А кажуть, ми хвашизди..
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14.12.2024 14:32 Відповісти
маючі краснопузих комуністів-дегенератів під боком які руйнують багатоповерхівки зі сплячими дітями то щє велике питання, хто і де фашизд
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14.12.2024 15:21 Відповісти
Особенно сарай!
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14.12.2024 16:13 Відповісти
Взрыв сарая Голливуд тдыхает.
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14.12.2024 18:01 Відповісти
Кацапня під уламками, нафарширована осколками - ТЕЖ... "Відпочиває"...
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14.12.2024 19:08 Відповісти
 
 