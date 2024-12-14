Українські захисники на Курщині з ПТРК "Джавелін" знищили російську БМД. ВIДЕО
Українські захисники з 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ої бригади, з ПТРК FGM-148 "Джавелін", на засніженій дорозі в Курській області, знищили ворожу бойову машину десанту.
Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Влучний постріл повністю знищив машину, а уцілілі десантники намагалися врятуватися, ховаючись у найближчій лісосмузі. Однак на них уже чекали українські FPV-дрони, які швидко ліквідували ворога.
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Повідомляється, що військові КНДР штурмують українські позиції великими групами, але їх тактика призводить до значних втрат.
Так, в Інтернеті з'явилося https://t.me/Ukraine_365News/92347 відео, яке нібито зафільмувало атаку північнокорейських військових на українські позиції в в Курській області. На кадрах, що поширилися в мережі, видно як група північнокорейських солдатів рухається по засніженому полі без маскувальних халатів. Вони переміщуються на відкритій місцевості, вдень, їх добре видно здалеку і вони повністю перебувають у полі зору українського безпілотника.
А трохи раніше того ж дня пройшла інформація про перші атаки північнокорейських паідрозділів великими штурмовими групами, по яких Сили оборонних України завдають артилерійські удари мінометами та касетними ************. Про це були поширені діалоги українських військових у месенджерах (див. нижче).
Відео спричинило активну дискусію в соціальних мережах, де користувачі відзначають, що великі скупчення солдатів на відкритій місцевості є надзвичайно вразливими до точних ударів української артилерії.