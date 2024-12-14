УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12009 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 688 6
знищення (6541) 36 окрема бригада морської піхоти (200) БМД (30)

Українські захисники на Курщині з ПТРК "Джавелін" знищили російську БМД. ВIДЕО

Українські захисники з 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ої бригади, з ПТРК FGM-148 "Джавелін", на засніженій дорозі в Курській області, знищили ворожу бойову машину десанту.

Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Влучний постріл повністю знищив машину, а уцілілі десантники намагалися врятуватися, ховаючись у найближчій лісосмузі. Однак на них уже чекали українські FPV-дрони, які швидко ліквідували ворога.

Також дивіться: Полонені окупанти розповіли, що через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і мертву корову. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БМД час руху - значить із екіпажем.... Гут!
показати весь коментар
14.12.2024 17:55 Відповісти
СОТОНИстам чомусь не видно, як приблизно з 0:40 хв з БМД вибігло не менше 3 кацапів
показати весь коментар
14.12.2024 21:30 Відповісти
Кому Св Миколай, а кому преподобний Джавелін. Кацапу - кацапська смерть!!!
показати весь коментар
14.12.2024 18:51 Відповісти
А другого чого відпустили, тільки один джавелін мали?
показати весь коментар
14.12.2024 18:53 Відповісти
@ Біжать великим натовпом: опубліковано відео першого бою солдатів КНДР із Збройними силами України в Курськи області

Повідомляється, що військові КНДР штурмують українські позиції великими групами, але їх тактика призводить до значних втрат.
Так, в Інтернеті з'явилося https://t.me/Ukraine_365News/92347 відео, яке нібито зафільмувало атаку північнокорейських військових на українські позиції в в Курській області. На кадрах, що поширилися в мережі, видно як група північнокорейських солдатів рухається по засніженому полі без маскувальних халатів. Вони переміщуються на відкритій місцевості, вдень, їх добре видно здалеку і вони повністю перебувають у полі зору українського безпілотника.
А трохи раніше того ж дня пройшла інформація про перші атаки північнокорейських паідрозділів великими штурмовими групами, по яких Сили оборонних України завдають артилерійські удари мінометами та касетними ************. Про це були поширені діалоги українських військових у месенджерах (див. нижче).
Відео спричинило активну дискусію в соціальних мережах, де користувачі відзначають, що великі скупчення солдатів на відкритій місцевості є надзвичайно вразливими до точних ударів української артилерії.



показати весь коментар
14.12.2024 21:06 Відповісти
 
 