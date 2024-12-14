Українські захисники на Курщині з ПТРК "Джавелін" знищили російську БМД. ВIДЕО

Українські захисники з 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ої бригади, з ПТРК FGM-148 "Джавелін", на засніженій дорозі в Курській області, знищили ворожу бойову машину десанту.

Відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Влучний постріл повністю знищив машину, а уцілілі десантники намагалися врятуватися, ховаючись у найближчій лісосмузі. Однак на них уже чекали українські FPV-дрони, які швидко ліквідували ворога.

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