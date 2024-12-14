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Полонені окупанти розповіли, що через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і мертву корову. ВIДЕО

Українські воїни 61-ої окремої механізованої бригади успішно відбили спробу штурму російських морських піхотинців із 177-го полку ЗС РФ у районі селища Курилівка Курської області.

У ході боїв було взято в полон двох російських військовослужбовців. За словами полонених, умови у їхніх підрозділах катастрофічні: через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і навіть мертву корову, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+20
А що можно їсти живу корову?
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14.12.2024 16:01
+13
Чесно кажучи, мені якось по цимбал, що розказують оркі - полонені.
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14.12.2024 16:03
+8
Кацапи звикли їсти лайно , то нічого дивного немає в тому ,
що вони зʼїли дохлу корову ,
навпаки для них то делікатес
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14.12.2024 16:07
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А що можно їсти живу корову?
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14.12.2024 16:01 Відповісти
ну устриць же їдять
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14.12.2024 17:16 Відповісти
Чесно кажучи, мені якось по цимбал, що розказують оркі - полонені.
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14.12.2024 16:03 Відповісти
Кора для кацапа уе делікатес. А дохла корова то взагалі пШШа бАго для них
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14.12.2024 16:03 Відповісти
Особливо добра кора дуба, для тих хто дрище, ****** тільки її і вживає увідрядженнях.
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14.12.2024 16:05 Відповісти
Кацапи звикли їсти лайно , то нічого дивного немає в тому ,
що вони зʼїли дохлу корову ,
навпаки для них то делікатес
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14.12.2024 16:07 Відповісти
Нє - ну - здохла корова - це по багатому - якого ше хера
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14.12.2024 16:07 Відповісти
Оо, корову. Кошуюють гади..
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14.12.2024 16:09 Відповісти
військова машина паРаші тільки почала працювати на повну,але вкраїнчиків знову тішать якоюсь ****** про чмобіків і "катастрофу" армії *****, Буратіно мабуть президент США?
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14.12.2024 16:10 Відповісти
Кацапи - нація дегенератів-деградантів. Нормальні люди вже б витягли з бункера обісраного нелюдя схибленого *********** й припинили війну та почали розвиватися й розвивати країну. А дегенератам-нелюдям Кацапам краще вбивати й руйнувати у сусіда ніж будувати у себе.
П. С.
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
***** &Кацап- ПНХ!
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14.12.2024 17:41 Відповісти
Слава Ісусу що якась вчорашня чупакабра відкрила нам очі.
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15.12.2024 06:23 Відповісти
Вони ще й молоко сосали із мертвої корови - а потім оказалося, що то не корова а бик!
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14.12.2024 16:11 Відповісти
Та бики дон-дон їм посасать дають регулярно, вони (кайапи) самі розповідають.
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14.12.2024 17:42 Відповісти
Колись в 1973, у школі до нас приводили справжню ветеранку, яка брала участь в Кишиневській-Ясській операції. Бабця розповідала, що коли Червона Армія зайшла на територію Румунії, обози відстали, мародьорити румун заборонили, так в окопах їли мертвячину власних вбитих бійців.
Мені був десятий рік, я був у конкретному акує.
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14.12.2024 16:12 Відповісти
Ну а в Сталінграді самі жорстокі бої були між нашими та німцями, коли на "нейтралці" лежав убитий кінь, чи коли на неї падав транспортний "Юнкерс" із вантажем продовольства чи пального... Дід розказував...
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14.12.2024 16:18 Відповісти
Треба ще по 50. Бо не зрозуміло Наші Німці чи Румуни Угорці чи кінь засмажений паливом літака, що впав... Наливай
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14.12.2024 16:44 Відповісти
ВСЕ сказав?
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14.12.2024 16:45 Відповісти
Ні)))
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14.12.2024 16:49 Відповісти
Ну так продовжуй... Посміши мене ще чимось... У нас якраз електроенергію до ранку виключать не будуть - то я порегочу годин до 22-х - поки спать не ляжу...
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14.12.2024 16:52 Відповісти
Я тобі PowerBank подарю
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14.12.2024 16:57 Відповісти
Знову "неук"... Коли відключають електроенергію - у нас виключається й місцева мережа Інтернет...
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14.12.2024 17:01 Відповісти
Я дідив взагалі не бачив. 2 прадіда танкісти згоріли, третій безвісті... Так шо так дядьку
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14.12.2024 16:50 Відповісти
Так чого ж ти дурниці мелеш? Аби тільки мені "насрать на килимок під верима..."? За те, що тебе неуком виставив? У мене вижив лише один дід - брат батькової матері. Воював у ДРГ - радистом. Після Курської дуги - був поранений. Ремонтував радіостанції у "другому ешелоні". Бо був "обмежено придатним". А рідні діди - "згинули... Одного (вчителя) - розстріляли в 1939-му. Другий пропав без вісті, у Дарницькому концтаборі...
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14.12.2024 16:59 Відповісти
...................................
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14.12.2024 17:16 Відповісти
Шо це значить?
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14.12.2024 17:38 Відповісти
"Йди на три веселі букви...".
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14.12.2024 17:39 Відповісти
А! Так ти вже сам себе "нікчемою" визнаєш? Бо я так тебе не називав... Бачу, я попав у точку" - тебе наче "возом зачепило...". "Очі кров"ю налилися" - ти вже не бачиш нічого перед собою... Бо "образили"... Висміяли...
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14.12.2024 17:05 Відповісти
На обіжених Богом не треба ображатися, така божа воля.
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14.12.2024 19:19 Відповісти
От-от... А "понтів"-то скільки!
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14.12.2024 19:34 Відповісти
Червона Армія Кишинівська-Ясська операція, друга світова. Імбі, що тобі не зрозуміло?
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14.12.2024 16:55 Відповісти
Імбі -це хто? Ти?
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14.12.2024 16:59 Відповісти
Це я так ласкаво називаю генерацію інді.
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14.12.2024 17:03 Відповісти
Не дійде... Бо ІМБЕЦИЛ...
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14.12.2024 17:40 Відповісти
Дібіл😁
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14.12.2024 18:51 Відповісти
Ти ж із Самари?
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14.12.2024 18:53 Відповісти
Він уже своїм "рівнем інтелехту" "дістав і адміна... Той побачив, що я не витримав і став цього імбецила" "посилать" - і поприбирав його коментарі... Заодно і мої - "нахєрпосилаючі"...
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14.12.2024 18:09 Відповісти
До речі це звертання , не перекручуй.
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14.12.2024 17:04 Відповісти
Зрозуміло. Як то кажуть - добра
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14.12.2024 18:08 Відповісти
"Полонені окупанти розповіли, що через брак продовольства вони змушені були їсти "- ще одного окупанта.
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14.12.2024 16:12 Відповісти
Єклєрів до чаю не було?
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14.12.2024 16:16 Відповісти
насрать і забути на їхні історії - шо ти тут в Україні робиш, псіна немита?
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14.12.2024 16:20 Відповісти
Так вони були взяті в полон в курській області а не в Україні
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14.12.2024 16:51 Відповісти
Курск - Україна!
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14.12.2024 17:44 Відповісти
Та вони вам, що завгодно наговорять, щоби ви їх не чіпали. Після обміну (а фактично після повернення в кацапію, бо Україна їх віддасть без жодного обміну. Немає на кого міняти:всі українські полонені будуть замордовані і тільки їхні тіла віддадуть за живих відгодованих кацапів) їм за це нічого не буде. Ще навпаки за склянкою горілочки будуть сміятись які хохли довбо...оби, що в це вірили і їм співчували.
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14.12.2024 16:23 Відповісти
так я ж же не я - мене путін послав
прям отак само ***** взяло тебе за руку і посадило в вагон з омська в Україну?
вони все що завгодно тобі набрешуть - зековня кацапська остання яка стельнеться - не для того вони з тюрми виходили на українців вбивати, шо би потім стрельнутися, і в кожної падлюки вже своя заготовлена історія....
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14.12.2024 16:37 Відповісти
Ось херої (Така воля до пабєди(((
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14.12.2024 16:37 Відповісти
Зате в прой@баних нашими хєнєралами укріпленнях під Покровськом затарилися консервованими ананасами.
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14.12.2024 16:38 Відповісти
Стриплойн или рибай?
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14.12.2024 16:44 Відповісти
А це для чого написали, щоб ми їх пожаліли?
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14.12.2024 16:57 Відповісти
Moжно тоже есть свежеубитых товарищей 😂
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14.12.2024 17:08 Відповісти
є така пісня кацапська, блантера, здається... "В лєсу префронтовом" так це звідтам: "сідят і кушают байци таваріщєй сваіх!" Андрофаги, курва!
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14.12.2024 22:47 Відповісти
А за натуральний йогурт, яким один одного пригощали, скромно промовчали )
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14.12.2024 17:11 Відповісти
Translator

кацапові брати в яру кобилу доедають
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14.12.2024 17:23 Відповісти
Жодному! Жодному слову полоненого вірити не можна! Він говоритиме те, що ви хочете почути від нього. Не вірте. Коментувати чи обговорювати іхні побрехеньки - тим більше.
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14.12.2024 18:26 Відповісти
...Барнаул, Барнаул доедает коня а потом будет есть седока...
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14.12.2024 19:22 Відповісти
НХ ця писанина? На кого вона розрахована? Невже,нас,українців,хтось вважає настільки тупими,що згодовує нам маячню про нещасних кацапосолдатиків? І ,при цьому,кацапи,які жеруть кору і яких кидають на забій.....щоденно беруть нові міста і села,а доглянуті,круті,екіпіровані,вгодовані ЗСУ невпинно відступають перед охлялими,приниженими командуванням,неодноразово згвалтованими чечями,беззбройними лохами з росармії???
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14.12.2024 19:50 Відповісти
Істокі скрєп!
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14.12.2024 19:56 Відповісти
Справа у тім шо їх 25 років мотивували йти вбивати фашистів та нацистів в Україну. Тому вони йдуть дуже мотивовані тому і жруть шо не попадя. Хоча яка різниця шо там у них - тіки смерть їх зупинить.
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15.12.2024 03:12 Відповісти
Вмотивованих вибили рік півтора назад,зараз в основному за гроші.
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15.12.2024 06:27 Відповісти
Краще б з'їли один одного.
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15.12.2024 17:47 Відповісти
 
 