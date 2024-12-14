Полонені окупанти розповіли, що через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і мертву корову. ВIДЕО
Українські воїни 61-ої окремої механізованої бригади успішно відбили спробу штурму російських морських піхотинців із 177-го полку ЗС РФ у районі селища Курилівка Курської області.
У ході боїв було взято в полон двох російських військовослужбовців. За словами полонених, умови у їхніх підрозділах катастрофічні: через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і навіть мертву корову, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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показати весь коментар14.12.2024 16:07
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Будь ласка, зачекайте...
що вони зʼїли дохлу корову ,
навпаки для них то делікатес
П. С.
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
***** &Кацап- ПНХ!
Мені був десятий рік, я був у конкретному акує.
прям отак само ***** взяло тебе за руку і посадило в вагон з омська в Україну?
вони все що завгодно тобі набрешуть - зековня кацапська остання яка стельнеться - не для того вони з тюрми виходили на українців вбивати, шо би потім стрельнутися, і в кожної падлюки вже своя заготовлена історія....
кацапові брати в яру кобилу доедають