Полонені окупанти розповіли, що через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і мертву корову. ВIДЕО

Українські воїни 61-ої окремої механізованої бригади успішно відбили спробу штурму російських морських піхотинців із 177-го полку ЗС РФ у районі селища Курилівка Курської області.

У ході боїв було взято в полон двох російських військовослужбовців. За словами полонених, умови у їхніх підрозділах катастрофічні: через брак продовольства вони змушені були їсти кору дерев і навіть мертву корову, повідомляє Цензор.НЕТ.

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