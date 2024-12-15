Сили оборони знищили ворожу спецтехніку, окопні лінії, бліндажі та фортифікаційні споруди противника. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" завдали потужного удару по позиціях окупантів. У ході успішної операції було знищено ворожу спецтехніку, зокрема, - ескаватор, а також окопні лінії, бліндажі та фортифікаційні споруди противника.
Воїни уразили місця скупчення живої сили загарбників, значно послабивши їхню бойову спроможність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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Vik Tor 98802600
показати весь коментар15.12.2024 10:37 Відповісти Мені подобається 5
Владислав Сварчевський
показати весь коментар15.12.2024 14:00 Відповісти Мені подобається 0
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