Сили оборони знищили ворожу спецтехніку, окопні лінії, бліндажі та фортифікаційні споруди противника. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" завдали потужного удару по позиціях окупантів. У ході успішної операції було знищено ворожу спецтехніку, зокрема, - ескаватор, а також окопні лінії, бліндажі та фортифікаційні споруди противника.

Воїни уразили місця скупчення живої сили загарбників, значно послабивши їхню бойову спроможність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий склад БК, російську піхоту, міномет та автомобіль. ВIДЕО