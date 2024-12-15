УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12009 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 585 2
армія рф (16162) Держприкордонслужба (5680) знищення (6541)

Сили оборони знищили ворожу спецтехніку, окопні лінії, бліндажі та фортифікаційні споруди противника. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" завдали потужного удару по позиціях окупантів. У ході успішної операції було знищено ворожу спецтехніку, зокрема, - ескаватор, а також окопні лінії, бліндажі та фортифікаційні споруди противника.

Воїни уразили місця скупчення живої сили загарбників, значно послабивши їхню бойову спроможність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий склад БК, російську піхоту, міномет та автомобіль. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.12.2024 10:37 Відповісти
РЕБа до біса(
показати весь коментар
15.12.2024 14:00 Відповісти
 
 