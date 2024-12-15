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Курськ (845) 82 окрема десантно-штурмова бригада (47)

Воїни 82 ОДШБр показали, як вони нищать російських загарбників у Курській області. ВIДЕО

Щодня воїни 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ведуть запеклі бої із супротивником. Бійцям Буковинської бригади вдалося ліквідували російських піхотинців, знищити військову техніку ворога в Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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добра новина.
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15.12.2024 13:58 Відповісти
Дохнуть кацапи , як таргани на морозі

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15.12.2024 14:05 Відповісти
Сосни у дилера,*********
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15.12.2024 14:59 Відповісти
Рясно кацапня пішла... Дай Вам Боже сил, Воїни!!
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15.12.2024 14:32 Відповісти
Молодці, але українську землю захищати було б краще!
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15.12.2024 19:08 Відповісти
ти це, гомику, для чого написало?
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15.12.2024 21:14 Відповісти
Повідомлення на екрані псячою...виробник мабуть китайські комуняки...продають і оркам і нашим
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15.12.2024 21:17 Відповісти
 
 