Воїни 82 ОДШБр показали, як вони нищать російських загарбників у Курській області. ВIДЕО
Щодня воїни 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ведуть запеклі бої із супротивником. Бійцям Буковинської бригади вдалося ліквідували російських піхотинців, знищити військову техніку ворога в Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
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