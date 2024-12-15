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На Курщині штабелями валяються трупи російських і, ймовірно, північнокорейських солдатів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командир 414-ої окремої бригади БпС ЗСУ "Птахи Мадяра" опублікував кадри з Курської області, на яких лежать ліквідовані росіяни і, як стверджується, північнокорейські солдати. На кадрах 23 трупів солдатів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

окупанти

Дивіться: Воїни 82 ОДШБр показали, як вони нищать російських загарбників в Курській області. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+45
Загорают видимо, носители рузкой культуры дастаевскага, пушкина и лермантава, как любит их называть мама римская
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15.12.2024 15:01
+42
заморожені расійськи "активи"
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15.12.2024 15:13
+28
Що може бути кращим за дохлу русню? Тільки більше дохлої русні!
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15.12.2024 15:10
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Загорают видимо, носители рузкой культуры дастаевскага, пушкина и лермантава, как любит их называть мама римская
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15.12.2024 15:01 Відповісти
Їх мабуть під шнурок викладали? Рівненько так лежааааать, засмагають...
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15.12.2024 15:20 Відповісти
Может потом будут столбики из них ставить. История ходит по кругу
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15.12.2024 15:34 Відповісти
Ну, вони ж хотіли, "як діди"... Просто не в той розділ історії дивились. Бо вижили з їхніх дідів одиниці, а більшість отак, спочатку стовпчиками, а потім і кормом для падальщиків навесні.
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15.12.2024 16:15 Відповісти
В декабре 1939 года таких замороженных орков в Финляндии положили не в количестве 22-ух трупов, а в количестве 65 тысяч красных орков.
Так что, есть к чему стремиться...

Кстати, следует отметить, что нынешние орки окончательно перешли на красные советские повязки в качестве знаков отличия.
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15.12.2024 19:21 Відповісти
А що це? Я не знаю iсторiю цього фото...
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15.12.2024 16:34 Відповісти
фінляндія
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15.12.2024 18:34 Відповісти
Радянсько-фінська війна 1939-го...
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15.12.2024 18:35 Відповісти
Сталинские орки умудрились потерять на локальной финской войне 165 тысяч убитыми всего лишь за 3 месяца боевых действий.

Потери финской армии составили 22 тысячи 327 погибших и умерших от ран. Соотношение потерь типичное для совка 1 : 8
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15.12.2024 19:24 Відповісти
лєнін, нє мєньше)
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16.12.2024 15:08 Відповісти
Руками машут, приветствуют
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15.12.2024 17:30 Відповісти
То вони ***** зігають та благадарят.
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15.12.2024 17:57 Відповісти
Красиво лежат. Кто? Да вон та группа узкоглазых россиян - почти классика же!
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15.12.2024 17:34 Відповісти
Засрашинці своїх мертв'яків рядочками не викладають. Зазвичай або залишають як валяються, або в купи звалюють. Бо ідентифікацією та роботою з мертвими там на полі бою не займаються взагалі. Середньостатистичному засрашинцю начхати на всіх, тим більше - на мертвих.

Вірогідно, це вже корейці. Оскотинення в них, вірогідно, навіть попри кім-ів - не на термінальній стадії. А на передтермінальною. В "м'ясні" атаки вже ходять, але трупи ще для них щось значать.
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16.12.2024 11:15 Відповісти
Ускоглазые такое же тухлое мясо как и кацапоиды. Просто у ускоглазых строгая отчетность, нужно пересчитать трупы и убедиться что никто не убежал или не сдался в плен. Сколько Ын отгрузил голов в вагоны столько трупов и должно приехать иначе растреляют старшего групы. Вот не знаю как они будут выходить из ситуации когда косоглазых будет на куски разрывать или будут сгорать в пепел. Где ихний старшой возьмет труп для того чтобы отчитаться перед Ыном
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16.12.2024 14:13 Відповісти
Про що ви? Трупів там достатньо. За пару пляшок майже будь-який "командир" засрашинський свіжих з своїх рабів наробить. Генетичну експертизу в сєвкореї проводити не будуть.
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16.12.2024 15:47 Відповісти
А шо такоє, шо случілось!?
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15.12.2024 15:03 Відповісти
Йойой... А шо сі стало?
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15.12.2024 16:31 Відповісти
Викликайте бульдозер та фуру з гашеним вапном.
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15.12.2024 15:05 Відповісти
"звьйоздочкі в ряд, косточкі в ряд, снаряд переїхав отряд кимчерят"...
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15.12.2024 15:05 Відповісти
опередил)))
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15.12.2024 15:48 Відповісти
Ані ліжалі ровна в ряд
Їх била проста дах.я
Їх била проста дах.я
Їх дах.їща била там
Так їм ї нада
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15.12.2024 15:07 Відповісти
Трішечки морози вдарять - тиждень почекати і можна зверху колійні рейки укладати. І костилі норм забивати буде в "шпали", і дренажу не потрібно
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15.12.2024 15:08 Відповісти
Що може бути кращим за дохлу русню? Тільки більше дохлої русні!
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15.12.2024 15:10 Відповісти
Так от вона яка квартирка на ПОдоле
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15.12.2024 15:10 Відповісти
заморожені расійськи "активи"
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15.12.2024 15:13 Відповісти
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16.12.2024 10:26 Відповісти
Спят устальіє игрушки, Ваньки спят….
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15.12.2024 15:20 Відповісти
Может они не люди а големы? Как они так послушно идут на убой...
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15.12.2024 15:22 Відповісти
Грошыки уже Манькой получены, за контракт... А потом и гробовые получит. А трахать ее Магомед будет... На деньги трупа...
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15.12.2024 15:28 Відповісти
Конечно, не люди: послушно и уныло шли, как бараны, на убой в декабре 1939 года: погибло около 35 тысяч только на Выборгском направлении и ещё около 50 тысяч на Сортавальском направлении.
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15.12.2024 19:31 Відповісти
+
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15.12.2024 15:25 Відповісти
Вдоль дороги сваленные в ряд,
Меж корней застыли, скривясь,
Тысячи российских солдат,
Вдавленные танками в грязь
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15.12.2024 15:28 Відповісти
Сподіваюсь побачити таку доріжку з кацапськіх трупаків до мацкви.
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15.12.2024 15:29 Відповісти
дуже зручно, не треба везти до рефрижераторів. можно писати родичам, хай приїздять на опізнання і забирають самовивозом. А за корейців, якщо там такі є, то хай місцеві собаки помстяться.
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15.12.2024 15:34 Відповісти
Нет и не может быть никакой жалости к этим нЕлюдям, эти собаки должны быть все уничтожены, гореть им всем в аду, да будет так, аминь.
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15.12.2024 15:35 Відповісти
Виставкові модельні асвабадители.
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15.12.2024 15:36 Відповісти
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15.12.2024 15:38 Відповісти
Очень гармонично смотрится эта живопись
Ровные линии
Стремление к симметрии
Выглядит как старая добрая классика
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15.12.2024 15:39 Відповісти
Галю, ну навіщо це. Так само і лежать наші хлопці в місцях де кацапи просунулись вперед. Ти, мабуть, не розумієш вислову "просунулись вперед". Це означає, що кацапи вибили артилерією все живе і неживе і зайняли цю площу.
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15.12.2024 17:59 Відповісти
Не по феншую - потрібно головою на Схід
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15.12.2024 15:48 Відповісти
Валетом.
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15.12.2024 16:34 Відповісти
Чего только не знают мужчины в чате Цензора
За феншуй - РЕСПЕКТ!
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15.12.2024 19:33 Відповісти
ми ще побачимо як кацапи цих соломожерів самі на палю там на місцях саджати почнуть, зрозумівши що їм тільки більше прилітати біля цих діковєннніх звєрушек почало
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15.12.2024 15:54 Відповісти
Штабелями😂 Всього 23. На фоні того, що генштаб постійно малює по 1.5 тисячі втрат на день, то це взагалі не повинно викликати ніякої реакції.
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15.12.2024 15:59 Відповісти
кацапу мало? иди в спам
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15.12.2024 17:20 Відповісти
Труп врага всегда хорошо пахнет (с)
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16.12.2024 06:21 Відповісти
Лежат мальчонкі, лежат в сторонке пакети свої теребят …….
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15.12.2024 16:12 Відповісти
не мучайся , ляж рядом с ними
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15.12.2024 16:28 Відповісти
ти щас своїм коментом доказав шо ти тварь
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15.12.2024 16:30 Відповісти
ЗСУ за тиждень знищили 9070
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15.12.2024 16:35 Відповісти
кацап,а шо вам "Вайбер" вирубило ботоксне ху#ло?
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15.12.2024 16:37 Відповісти
ГУР: Російським військам у Сирії бракує води та їжі
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15.12.2024 16:43 Відповісти
старайся, козлориле, бо швиденько так само лежатимеш.
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15.12.2024 16:58 Відповісти
1:22 і далі - мабуть "лиса" резина або літня,,,,,
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15.12.2024 16:33 Відповісти
Красиво лежать
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15.12.2024 16:33 Відповісти
Гарна нагода для бродячих собак помститися крейцям...)))
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15.12.2024 16:35 Відповісти
От нафіга так близько підлітати? А якщо чучхеїсти якісь зомбаки і оживе котрийсь та дрона клешнею схопить?
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15.12.2024 16:36 Відповісти
Ой, а хто эта сделал? 🤔😁
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15.12.2024 16:46 Відповісти
https://t.me/voynareal/105292 Сирійські повстанці ніколи не втомляться показувати правильну дорогу русні 🖕
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15.12.2024 17:04 Відповісти
шкода хлопаків взагалі. Але під ялинку)
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15.12.2024 17:15 Відповісти


1939
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15.12.2024 17:26 Відповісти
Закаленные, они так спят , универсальные ***** , их ждет горячая банька , шоб вы **** варились в кислоте вечно, вас **** ждут , твари двухжопые ...
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15.12.2024 17:42 Відповісти
На такі фото та відео можна дивитися вічно,як на вогонь та воду що тече....
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15.12.2024 18:19 Відповісти
треба з дохляків викласти "путин-хло"
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15.12.2024 18:34 Відповісти
А хто їх так гарно вишикував? невже самі склалися?
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15.12.2024 18:39 Відповісти
А чому виложують тіла не буквою Z?
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15.12.2024 18:47 Відповісти
Пхєньян он покинул
Пошол воевать,
Чтоб землю у Судже
Кацапам отдать.
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15.12.2024 19:19 Відповісти
Равняйсь, смирно! На русский, корейский расщитайсь!
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15.12.2024 19:52 Відповісти
Ну тепер собачки відомстять корейцям по повній )
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15.12.2024 20:08 Відповісти
А чей коптер? А шо за чел рядом? На ПТН-ПНХ выложить времени или карейца не хватило?
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15.12.2024 20:37 Відповісти
Файно лежать
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15.12.2024 23:18 Відповісти
дохлі людожери. не втомлююсь себе питати. і що воно вам дало?
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16.12.2024 08:11 Відповісти
Все, що я хотів би написати під цим постом, вже написали. Тож -- +, 👍.
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16.12.2024 10:28 Відповісти
Европа, може досить ховатись за украiнськими спинами? Майте наглiсть!!!
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16.12.2024 15:34 Відповісти
 
 