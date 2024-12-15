На Курщині штабелями валяються трупи російських і, ймовірно, північнокорейських солдатів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Командир 414-ої окремої бригади БпС ЗСУ "Птахи Мадяра" опублікував кадри з Курської області, на яких лежать ліквідовані росіяни і, як стверджується, північнокорейські солдати. На кадрах 23 трупів солдатів.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+45 ALEX SUROVV b687956a
показати весь коментар15.12.2024 15:01
+42 Леонід 757778bc
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показати весь коментар15.12.2024 15:10
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Так что, есть к чему стремиться...
Кстати, следует отметить, что нынешние орки окончательно перешли на красные советские повязки в качестве знаков отличия.
Потери финской армии составили 22 тысячи 327 погибших и умерших от ран. Соотношение потерь типичное для совка 1 : 8
Вірогідно, це вже корейці. Оскотинення в них, вірогідно, навіть попри кім-ів - не на термінальній стадії. А на передтермінальною. В "м'ясні" атаки вже ходять, але трупи ще для них щось значать.
Їх била проста дах.я
Їх била проста дах.я
Їх дах.їща била там
Так їм ї нада
Меж корней застыли, скривясь,
Тысячи российских солдат,
Вдавленные танками в грязь
Ровные линии
Стремление к симметрии
Выглядит как старая добрая классика
За феншуй - РЕСПЕКТ!
1939
Пошол воевать,
Чтоб землю у Судже
Кацапам отдать.