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Люди у військовій формі напустили газу та підпалили автівку цивільного: в Міноборони прокоментували інцидент. ВIДЕО

В мережі поширюють відео, на якому люди одягнуті у військову форму, та поліцейські напускають газ в автомобіль та підпалюють його.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував екснардеп Ігор Мосійчук.

"Надсилаю Вам для поширення відео про те, як наші доблесні "герої" ТЦК в балаклавах та "поліціянти" намагаються залити газом, а згодом і спалити людину в автомобілі. Цей процес супроводжується знущанням та реготом. Примітно, що один з поліціянтів - жінка, приймає в цьому процесі безпосередню участь. Важко уявити, що з тими людьми вони роблять в приміщенні ТЦК… P.s. подія відбулася сьогодні в м. Вишгород Київської області", - підписав відео Мосійчук.

У Міністерстві оборони прокоментували інцидент.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться в заяві Міноборони.

Зазначається, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. 

У відомстві наголошують, що подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Волині працівники ТЦК вивозять чоловіка на ношах з лікарні та "бусифікують". Лубінець звернувся у ДБР та прокуратуру. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4022) Міноборони (7361) Вишгород (71) ТЦК та СП (570) Вишгородський район (16)


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Топ коментарі
+71
о, подоляки підбіжали.
а якщо є аргументовані підозри на законність дій? у разі відмови водія, поліцейський блокує авто, складає протокол, ну і далі за процедурою.
тільки він замість ручки поліз за газовим балончиком.
а ну, подолякотварь, нагадай в яких випадках дозволяється застосування спецзасобів?
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19.12.2024 19:37
+55
Мабуть Ви мали на увазі воєнний стан? Військовий стан то інше. Але то таке. Тут інше, виходить, що якщо чоловік призивного віку не відкриває двері авто, то його потрібно підпалювати в авто? А де є така норма? Мені дуже цікаво з нею ознайомитися. А ще, що потрібно було робити з чотирижди ухилянтом, який не закривався з машини, а зі сцени подивав брудом військомати? А, то мабуть другоє.
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19.12.2024 19:41
+41
Та то не подоляки. Рівень не той. Звичайний муфлон з тцк. Уявив себе намісником Бога на землі. Кожна тцкунська клізма вважає себе субмариною.
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19.12.2024 19:58
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Сторінка 4 з 4
Тільки йому треба треба 5 листочків з персональними даними. Якщо не зараз, то пізніше...
В машине не мажор, тот бы показал броню, и поехал дальше. В машине сидит не комисованый военный. В машине сидит обоср......йся от страха неухілянт. Который больше никогда не будет ездить по этой дороге. А для гарантии пару недель не будет выходить из дому. Ну зачем ему 5 листочков? 5 приключений на перепуганную задницу?
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19.12.2024 22:38 Відповісти
Це не важливо... Адже якщо вінбби вимагав їх отримати ніхто з тцк не зніме балаклаву і не повідомить що він є працівник тцк. Чи були такі випадки?
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19.12.2024 23:01 Відповісти
Саша Романіщенко 05093c9f тобто по твому невігластству.. в Україні хай буде безправья, свавілля, поліцейська держава, тоталітаризм та диктатура у кращих традиціях совка та гітлера! - головне щоб назва була "зелено нелохна"... ми тебе, покидька-ухилянта, зрозуміли!
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19.12.2024 20:27 Відповісти
Чому лізеш не в мою колонку із своїми висерами? Покидьок-ухилянт? Але ти насправді москалюга з Одеси, яка навіть не вміє писати своє прізвище українською. Тримаєш себе незайманим для "асвабадітєлєй"?
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19.12.2024 20:36 Відповісти
я тебе ще раз запитаю - те, на що ти мені відповіді не дав:
тобто по твоєму [.....] - в Україні хай буде: безправья, свавілля, поліцейська держава, тоталітаризм та диктатура у кращих традиціях совка та гітлера! - [.....] ми тебе, [.....] правильно зрозуміли?

так чи ні?
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19.12.2024 21:11 Відповісти
Дужан Міхал а звідки ти такий, невіглас, який в школі Право протирав між ногами???
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19.12.2024 20:29 Відповісти
Адміністратор, ви куди дивитесь? Цей сєпєр засрав всю колонку своїми висєрами.
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19.12.2024 20:38 Відповісти
Стукач.
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19.12.2024 21:20 Відповісти
Александр Иванов 88d9182d - пропонуєш всіх поліціянтів і тцкашників на війну відправити чи на 10-15 років гнити у вязниці? ти прямо говори, не соромся!!!
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19.12.2024 20:30 Відповісти
Тягнирядно Александр спочатку права виконай.. потім подивимося, що там за обовязки... окей???
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19.12.2024 20:33 Відповісти
Я хочу сказати особисто про себе. За біля 40 років володіння власними автівками мене ні одного разу поліцейські не витягали з-за керма, не пшикали мені в салон перцем, не били дубиною, не рвали мої документи, не тягали за косми мою дружину, не розбивали мені фари і тд. Тикали замість ви так, вишукували якісь негаразди в документах так, запитували скільки літрів я вчора випив так, куди і звідки їду так. А ще показували де ставити підпис на протоколі коли ловили на порушеннях які звісно за ці роки були неодноразово. Може я якийсь ущербний, що мене не возили обличчям по асфальту? Чи може все ж таки все простіше, бо я завжди зупинявся на вимогу та показував документи коли просили?
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19.12.2024 20:35 Відповісти
А згодом це буде ресурс, для влади, як тітушки. Жах. А будить за це покорання- бандІтов у формі, бо війсковими зсу,цю банду соромно назвати. Людина в машині, сріш за все оплачуе, налоги, робить донати.
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19.12.2024 20:36 Відповісти
Самі собі обрали їх в 19 році, а тепер шото вас не влаштовує? А шо такоє? Тю...
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19.12.2024 20:39 Відповісти
Джушан Міхал - банальная демагогия.
Апелляция к личному опыту
Автор строит аргументацию исключительно на своём частном случае. Это называется аргумент от личного опыта, который часто используется как демагогический приём. Личный опыт не является достаточным доказательством для обобщений, потому что не учитывает чужие обстоятельства, исключения или системные проблемы.

Подмена причинно-следственной связи
Автор подразумевает, что его отсутствие проблем с полицией связано исключительно с его послушанием ("я всегда зупинявся на вимогу"). Это умалчивает о том, что ситуации взаимодействия с полицией зависят от множества других факторов: социального статуса, внешности, случайности, поведения самих полицейских и так далее.

Ирония и гиперболизация
Использование гипербол ("мене не возили обличчям по асфальту", "не пшикали мені в салон перцем") создаёт впечатление, что противоположная сторона (те, кто жалуются на полицию) якобы преувеличивают свои претензии или сами виноваты. Это снижает серьёзность обсуждаемой проблемы.

Риторические вопросы
Вопрос "Може я якийсь ущербний, що мене не возили обличчям по асфальту?" звучит как сарказм и является приёмом для дискредитации альтернативных точек зрения. Риторические вопросы такого рода направлены на эмоциональное воздействие, а не на поиск истины.

Упрощение сложной темы
Автор сводит сложный вопрос взаимодействия граждан с полицией к простой формуле "веди себя правильно - и всё будет хорошо". Это игнорирует системные проблемы, такие как злоупотребление властью, предвзятость, ошибки или произвол правоохранительных органов.

Таким образом, в тексте используются типичные приёмы демагогии, такие как апелляция к личному опыту, гиперболизация, подмена причинно-следственной связи, ирония и упрощение. Всё это направлено на то, чтобы подменить серьёзное обсуждение эмоциональным откликом.
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19.12.2024 20:47 Відповісти
я тобі вже порадив - випий що седативного, а то тебе розриває на куски, кацапчику...
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19.12.2024 20:55 Відповісти
Андрюшка, ти ж за кількість постів одержуєш в бувшій конторі Пригожина. Навіщо так пальці стирать об клаву друкуючи цілу шпальту. Заплатять тобі один хрєн за кількість висерів.
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20.12.2024 21:53 Відповісти
бачу ,і на тебе напала шизофазія. Та що з вами, кремлівські зелені агенти? вас зовсім вже не лікують чи що?
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21.12.2024 09:54 Відповісти
Підори .
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19.12.2024 20:47 Відповісти
Саша Романіщенко 05093c9f - заспокійся, ханжа, випий що седативного, а то шлях ще трафить.. хто замість тебе воювати буде за країну диктатурних та тоталітарних тиранічних мрій зеленського Боневтіка?
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19.12.2024 20:48 Відповісти
Дивись не переплутай в кабінеті Патрушева вино із стронцієм.
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19.12.2024 20:54 Відповісти
та випий ти вже накінець того боярошника, а то без нього ти не в собі!
хоча.. ти не в собі, як розумію, по замовчуванню...
чи дитяча травма чи що тебе. Ти краще знаєш...
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19.12.2024 20:58 Відповісти
а якщо ти мені погрожуєш - то нагадати тобі про ККУ? ти щось собі забагато позволяєш!
я розумію - тебе бісить, що хтось має правильну точку зору на події, котора відрізняється від апріори неправильної твоєї - шовіністичної, лицемірної, сексистської, свавільно-ханжеської!
ти, так розумію, нацист та фашист

скажи, от ти - ти чому ухиляєшься від того, що сам тут захищаєш - і навязуєш на всіх мужчин - ОКРІМ СЕБЕ і таких "вибраних" як ти - ???

ЧИ, може, багато часу в тебе в окопі .... десь на Багамах? Кацап не наступає там?
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19.12.2024 21:06 Відповісти
Газовые балончики запрещено применять в закрытых помещениях! От концентрации газа человек может помереть и без огня... Полиция обязана была остановить военных преступников!
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20.12.2024 02:18 Відповісти
ХІба я щось проти цього сказав.? п.с. напевно ти не мені писав.
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20.12.2024 05:49 Відповісти
Остановить ?…
Полициянтка (гестаповка!) самолично брызгала туда газ , видео посмотрите .
И это существо называется женщиной и украинкой…
****, позорище .
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20.12.2024 12:24 Відповісти
Шляк.
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20.12.2024 11:11 Відповісти
А ви як думаєте, бидло, яке думає що сховалось у власному автомобілі та у приватному елітному містечку, думає, що таким чином сховалось від війни та мобілізації. А по хуторах та селах відловлюють в цей час алкоголіків та бомжів і затикають ними дірки на фронті. В той час, як бидло в автомобілі їде в супермаркет, щоб купити м'яса та насмажити шашличків, влаштувавши пікнік під час Чуми.

Тому що ці виродки, в приватних автомобілях, з жиру бісяться. Вони абстрагувались від війни. Вони перебувають у своєму ізольованому світі насолод. В той час, як кожного дня привозять закривавлених вбитих солдат із фронту, вони йдуть на фітнес, сидять в кафе, включають музику, відзначають корпоративчики та дні народження, впиваючись червоним від крові вином.
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19.12.2024 20:50 Відповісти
Ти Сашик таки хочеш щоб тебе спіймали, і як варіант просто отпеременили. Ще можуть щось відстрілити або повісити. Ти зря тут підплигуєш, подивись на настрої народу. Так що закрий хавало і сиди тихесенько і не зли людей засранець.
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20.12.2024 05:19 Відповісти
Де воюєш, півень?
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20.12.2024 11:24 Відповісти
Тобі папєрєднік в штани насрав?
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20.12.2024 10:25 Відповісти
Напади незаконних банд формуваннь під прикриттям так званої "поліції" (насправді охоронна фірма, яка неутворена законом) на укр.громадян роблять тому , що в законний спосіб примусиити підписати контракт (оферту) з "зсу" - практично вже нікого неможливо.
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19.12.2024 20:56 Відповісти
Гарант Конституції дасть оцінку подіям?
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19.12.2024 21:03 Відповісти
Вибачте, але якщо ці 2 працівника МВС (Нацгвардії) та ТЦК не будуть за гратами - то Україна програла вже війну.
Бо це втрата правової держави, такого не було ані за Кучми, ані за Януковича, ані за Пороха...
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19.12.2024 21:08 Відповісти
та вже все, пздц
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19.12.2024 21:30 Відповісти
Та ну... За Кучми журналістам відрізали голови, за овоча розстрілювали майдан, за Пороха промовчу бо може дійсно краще було, але довпойопів на виконавському рівні завжди вистачало.
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19.12.2024 22:39 Відповісти
не перекручуй, будь-ласка, демагогією...
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20.12.2024 06:01 Відповісти
дегенерати програли цю країну ще у 2019, голосуючи за інших дегенератів
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20.12.2024 00:30 Відповісти
Якщо чесно, то це пздц, ми гірше рашки, гірше кореї ! Ви уявіть, ТЦКашники навіть не приховують цього, у відкриту це роблять ! Оце після таких знущань і тортур, які наздогнали і зрівнялися з гестапо, людина захоче захищати якийсь там Покровськ ?! Та срати вона на нього хотіла, вона втече в сзч і буде абсолютно права ! Ця країна приречена, 2025 рік вибє дурь і землю з під ніг у багатьох дибілів !
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19.12.2024 21:27 Відповісти
А вигодно і кришується усе це оманським боневтіком.
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19.12.2024 21:28 Відповісти
А какого буя они с автоматами шастают?
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19.12.2024 21:40 Відповісти
Терор посилюється. Як фізика каже - на будь- яку силу знайдеться протидія.
Схоже, далі буде ще веселіше.
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19.12.2024 21:43 Відповісти
Гоп-стоп. Ми подошлі із-за угла.
Гоп-стоп. На тецекашниє дєла.

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19.12.2024 21:53 Відповісти
та підпалили автівку цивільного Джерело: https://censor.net/ua/v3526046

Та невже підпалили? Як би підпалили, то ті що в автівці, тікали би з автівки, як ошпарені.
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19.12.2024 22:01 Відповісти
По твоему это , так шутка? Ты реально дебил?
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19.12.2024 22:35 Відповісти
Це мабуть ти реально дебіл. Реального підпалу на відео не бачу. Тому й регочуть з мудаков в авто.
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19.12.2024 22:56 Відповісти
тобто якщо рашитська ракета упала десь в полі на трактор - ну то таке, то не серйозно! це не ескалація!!!
я вже десь це чув!!!!
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20.12.2024 06:03 Відповісти
Они даже не стали разбивать боковое стекло. Пытались акуратно опустить его.
Подпалили, подпалили, так редактор написал
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19.12.2024 22:46 Відповісти
вау, напевно їм ще подякувати треба?
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20.12.2024 14:54 Відповісти
хочеш провести експеримент ?
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19.12.2024 22:53 Відповісти
Щось останнім часом на Цензорі побільшало зелених адептів
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19.12.2024 22:04 Відповісти
Це вже буряти захватили Вишгород?Чи якісь інші підараси?
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19.12.2024 22:23 Відповісти
Якась жлобиня та тітушкі у формі. І поводять себе так, наче відправка на передову їм на 100% не загрожує.
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19.12.2024 23:03 Відповісти
ну так самі ж себе не відправлять! крук крукові око не виклює!

п.с. і цілком логічне запитання - а ДЕ, власне, МО та хлопці-молодці ЗСУ (а велика частина з яких саме бусифіковані!)? явщо воно нічого не робить по факту з цим - не виловлює виловлювачів та порушників КУ та ККУ - і не відправляє в окопи на копання та розмінування - значить підтримує таке! логіка доволі проста!
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20.12.2024 08:09 Відповісти
Може це ДРГ парашинське?
Невже це наші військові?
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19.12.2024 23:31 Відповісти
питання в тебе якісь .... риторичні ))))))
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20.12.2024 09:12 Відповісти
ну хоть не буряти...

чи вже різниця нівелювалась остаточно?
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20.12.2024 00:29 Відповісти
это пранк, уличная магия и фокусы.
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20.12.2024 00:39 Відповісти
Відбувається остаточний демонтаж колишньої України руками розбещених владою тилових слабовиків. Ці просрані нічого вже не зможуть зробити правильно і по закону, їх доведеться самих виловлювати та ізолювати.
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20.12.2024 00:49 Відповісти
шо кацапи садисти, шо ці садисти
+1 відосік для новорічного поздоровлення Зе
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20.12.2024 01:09 Відповісти
БОЖЕ, врятуй мене від них!
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20.12.2024 02:17 Відповісти
258 УК УКРАИНЫ ТЕРРОРИЗМ !!!
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20.12.2024 05:46 Відповісти
порушення статей 3, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 62, 63, 68. Статей кримінального кодексу 129, 146, (149), 161, (182), 255, 257, 296, 353, 355, 356, 364, 365, 371, 433
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20.12.2024 06:07 Відповісти
ОНИ ДОИГРАЮТСЯ ЧТО НАРОД ВОССТАНЕТ !!!
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20.12.2024 07:14 Відповісти
який саме "народ"? збідований, залежний, латентний, ссикливий, "сусід сусіду око виколе"....?
і "народ" який тряпки на обличчі носив - бо хтось на папаречику написав "повинен, бо буде штраф" і той "народ"!, який сидів на стільчику на кассі, і вимагав ці тряпки на себе надягати, бо товар не продасть? касирки., лікарі, медсестри, прибиральниці, охоронці... - "нас із-за вас штрафують"!!!
оці гниди слабохарактерні?
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20.12.2024 07:18 Відповісти
НОВОСТИ ИНТЕРЕСНО, НО БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ КОНЕЧНЫЙ ИТОГ !!!
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20.12.2024 07:15 Відповісти
ереативні штурмовики авта,
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20.12.2024 08:15 Відповісти
Службове розслідування? В ситуації нападу на авто винні поліцаї, через не виконання службових обовʼязків та заохочення до протиправних дій озброєних бандитів які нападають на людей. Правильно притягнути поліцаїв до кримінальної відповідальності, а озброєних бандитів до нас на фронт, навчимо поважати людей
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20.12.2024 08:32 Відповісти
Закон на вільне носіння зброї вирішить ці проблеми
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20.12.2024 10:17 Відповісти
Не вирішить. Бо на відео 4+ знахабнілих від відчуття повної безкарності бандити зі зброєю і ти від них не відстріляєшся. Проблема в тому що у нас не поліція а озброєне та оснащене бандформування. Треба гнати смарагдових ворів і робити реальні реформи всього а не фікцію бо буде нам гаплик.
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20.12.2024 10:37 Відповісти
жирна свиноматка ще й сміється з цього!? Тупа вівця, ти живеш і жереш за рахунок цих людей. Ти ж без державної кормушки навіть себе не прокормиш.
скільки це лайно буде ще це творити? Розформувати нахрін, ідейні - працюйте безкоштовно, ні - на фронт
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20.12.2024 11:20 Відповісти
"

"Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос", - відповів чоловік на питання журналістів про те, що сталося.

За його словами, він приїхав у Вишгород у справах і до нього підійшли представники поліції та ТЦК. Чоловік цілком спокійно поставився до цієї ситуації і сказав, що "не хоче, щоб з цього робили теракт".

"Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість", - наголосив він.

Водночас чоловік заявив, що не буде подавати нікому ніяких скарг та "розбереться із ситуацією сам".
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20.12.2024 12:32 Відповісти
Ой, дивіться, ігарьок мосейчук виліз з якоїсь діри і знову розганяє мосоквитські ІПСО.
Чомусь зовсім це вже не дивує.
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20.12.2024 13:49 Відповісти
Все таки відео ..в ..архів .
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20.12.2024 16:21 Відповісти
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