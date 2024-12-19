Люди у військовій формі напустили газу та підпалили автівку цивільного: в Міноборони прокоментували інцидент. ВIДЕО

В мережі поширюють відео, на якому люди одягнуті у військову форму, та поліцейські напускають газ в автомобіль та підпалюють його.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував екснардеп Ігор Мосійчук.

"Надсилаю Вам для поширення відео про те, як наші доблесні "герої" ТЦК в балаклавах та "поліціянти" намагаються залити газом, а згодом і спалити людину в автомобілі. Цей процес супроводжується знущанням та реготом. Примітно, що один з поліціянтів - жінка, приймає в цьому процесі безпосередню участь. Важко уявити, що з тими людьми вони роблять в приміщенні ТЦК… P.s. подія відбулася сьогодні в м. Вишгород Київської області", - підписав відео Мосійчук.

У Міністерстві оборони прокоментували інцидент.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться в заяві Міноборони.

Зазначається, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

У відомстві наголошують, що подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки.

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