Люди у військовій формі напустили газу та підпалили автівку цивільного: в Міноборони прокоментували інцидент. ВIДЕО
В мережі поширюють відео, на якому люди одягнуті у військову форму, та поліцейські напускають газ в автомобіль та підпалюють його.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував екснардеп Ігор Мосійчук.
"Надсилаю Вам для поширення відео про те, як наші доблесні "герої" ТЦК в балаклавах та "поліціянти" намагаються залити газом, а згодом і спалити людину в автомобілі. Цей процес супроводжується знущанням та реготом. Примітно, що один з поліціянтів - жінка, приймає в цьому процесі безпосередню участь. Важко уявити, що з тими людьми вони роблять в приміщенні ТЦК… P.s. подія відбулася сьогодні в м. Вишгород Київської області", - підписав відео Мосійчук.
У Міністерстві оборони прокоментували інцидент.
"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться в заяві Міноборони.
Зазначається, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.
У відомстві наголошують, що подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки.
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В машине не мажор, тот бы показал броню, и поехал дальше. В машине сидит не комисованый военный. В машине сидит обоср......йся от страха неухілянт. Который больше никогда не будет ездить по этой дороге. А для гарантии пару недель не будет выходить из дому. Ну зачем ему 5 листочков? 5 приключений на перепуганную задницу?
тобто по твоєму [.....] - в Україні хай буде: безправья, свавілля, поліцейська держава, тоталітаризм та диктатура у кращих традиціях совка та гітлера! - [.....] ми тебе, [.....] правильно зрозуміли?
так чи ні?
Апелляция к личному опыту
Автор строит аргументацию исключительно на своём частном случае. Это называется аргумент от личного опыта, который часто используется как демагогический приём. Личный опыт не является достаточным доказательством для обобщений, потому что не учитывает чужие обстоятельства, исключения или системные проблемы.
Подмена причинно-следственной связи
Автор подразумевает, что его отсутствие проблем с полицией связано исключительно с его послушанием ("я всегда зупинявся на вимогу"). Это умалчивает о том, что ситуации взаимодействия с полицией зависят от множества других факторов: социального статуса, внешности, случайности, поведения самих полицейских и так далее.
Ирония и гиперболизация
Использование гипербол ("мене не возили обличчям по асфальту", "не пшикали мені в салон перцем") создаёт впечатление, что противоположная сторона (те, кто жалуются на полицию) якобы преувеличивают свои претензии или сами виноваты. Это снижает серьёзность обсуждаемой проблемы.
Риторические вопросы
Вопрос "Може я якийсь ущербний, що мене не возили обличчям по асфальту?" звучит как сарказм и является приёмом для дискредитации альтернативных точек зрения. Риторические вопросы такого рода направлены на эмоциональное воздействие, а не на поиск истины.
Упрощение сложной темы
Автор сводит сложный вопрос взаимодействия граждан с полицией к простой формуле "веди себя правильно - и всё будет хорошо". Это игнорирует системные проблемы, такие как злоупотребление властью, предвзятость, ошибки или произвол правоохранительных органов.
Таким образом, в тексте используются типичные приёмы демагогии, такие как апелляция к личному опыту, гиперболизация, подмена причинно-следственной связи, ирония и упрощение. Всё это направлено на то, чтобы подменить серьёзное обсуждение эмоциональным откликом.
хоча.. ти не в собі, як розумію, по замовчуванню...
чи дитяча травма чи що тебе. Ти краще знаєш...
я розумію - тебе бісить, що хтось має правильну точку зору на події, котора відрізняється від апріори неправильної твоєї - шовіністичної, лицемірної, сексистської, свавільно-ханжеської!
ти, так розумію, нацист та фашист
скажи, от ти - ти чому ухиляєшься від того, що сам тут захищаєш - і навязуєш на всіх мужчин - ОКРІМ СЕБЕ і таких "вибраних" як ти - ???
ЧИ, може, багато часу в тебе в окопі .... десь на Багамах? Кацап не наступає там?
Полициянтка (гестаповка!) самолично брызгала туда газ , видео посмотрите .
И это существо называется женщиной и украинкой…
****, позорище .
Тому що ці виродки, в приватних автомобілях, з жиру бісяться. Вони абстрагувались від війни. Вони перебувають у своєму ізольованому світі насолод. В той час, як кожного дня привозять закривавлених вбитих солдат із фронту, вони йдуть на фітнес, сидять в кафе, включають музику, відзначають корпоративчики та дні народження, впиваючись червоним від крові вином.
Бо це втрата правової держави, такого не було ані за Кучми, ані за Януковича, ані за Пороха...
Схоже, далі буде ще веселіше.
Гоп-стоп. На тецекашниє дєла.
Та невже підпалили? Як би підпалили, то ті що в автівці, тікали би з автівки, як ошпарені.
я вже десь це чув!!!!
Подпалили, подпалили, так редактор написал
п.с. і цілком логічне запитання - а ДЕ, власне, МО та хлопці-молодці ЗСУ (а велика частина з яких саме бусифіковані!)? явщо воно нічого не робить по факту з цим - не виловлює виловлювачів та порушників КУ та ККУ - і не відправляє в окопи на копання та розмінування - значить підтримує таке! логіка доволі проста!
Невже це наші військові?
чи вже різниця нівелювалась остаточно?
+1 відосік для новорічного поздоровлення Зе
і "народ" який тряпки на обличчі носив - бо хтось на папаречику написав "повинен, бо буде штраф" і той "народ"!, який сидів на стільчику на кассі, і вимагав ці тряпки на себе надягати, бо товар не продасть? касирки., лікарі, медсестри, прибиральниці, охоронці... - "нас із-за вас штрафують"!!!
оці гниди слабохарактерні?
скільки це лайно буде ще це творити? Розформувати нахрін, ідейні - працюйте безкоштовно, ні - на фронт
"Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос", - відповів чоловік на питання журналістів про те, що сталося.
За його словами, він приїхав у Вишгород у справах і до нього підійшли представники поліції та ТЦК. Чоловік цілком спокійно поставився до цієї ситуації і сказав, що "не хоче, щоб з цього робили теракт".
"Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість", - наголосив він.
Водночас чоловік заявив, що не буде подавати нікому ніяких скарг та "розбереться із ситуацією сам".
Чомусь зовсім це вже не дивує.