В районі бази Північного флоту РФ біля Мурманська пролунали вибухи. ВIДЕО

У Мурманській області Росії пролунали вибухи в районі, де розташована база Північного флоту РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Жителі Мурманська та розташованого за 12 км від нього Сєвероморська ввечері в середу написали в соцмережі про два потужні вибухи, хвилі від яких люди відчули на відстані кількох десятків кілометрів. Один із вибухів потрапив на відео.

Судячи з кадрів, вибух міг статися на одному з об'єктів головної військово-морської бази Північного флоту РФ.

Норвезьке видання The Barents Observer зазначає, що за 13 км від місця зйомки знаходиться військовий аеродром "Сєвероморськ-1", де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрильї вертольотів Ка-27. На відстані 11 км знаходиться відкритий склад зброї, а на північний захід від "Сєвероморська-1" розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби. Крім цього, між Сєвероморськом та Мурманськом розташований закритий військовий аеродром "Сєвероморськ-2", який на початку 2024 року почали відновлювати.

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