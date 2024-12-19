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В районі бази Північного флоту РФ біля Мурманська пролунали вибухи. ВIДЕО

У Мурманській області Росії пролунали вибухи в районі, де розташована база Північного флоту РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Жителі Мурманська та розташованого за 12 км від нього Сєвероморська ввечері в середу написали в соцмережі про два потужні вибухи, хвилі від яких люди відчули на відстані кількох десятків кілометрів. Один із вибухів потрапив на відео.

Судячи з кадрів, вибух міг статися на одному з об'єктів головної військово-морської бази Північного флоту РФ.

Норвезьке видання The Barents Observer зазначає, що за 13 км від місця зйомки знаходиться військовий аеродром "Сєвероморськ-1", де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрильї вертольотів Ка-27. На відстані 11 км знаходиться відкритий склад зброї, а на північний захід від "Сєвероморська-1" розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби. Крім цього, між Сєвероморськом та Мурманськом розташований закритий військовий аеродром "Сєвероморськ-2", який на початку 2024 року почали відновлювати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пасажирський та вантажний потяги зіткнулися у Мурманській області РФ: "Это просто п#зда! Это очко, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4451) росія (65146)


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Топ коментарі
+20
Благодатний вогонь досяг навіть найсмердючиших куточків північної вигрібної ями планети.
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19.12.2024 23:34
+14
і нахера постити тут це мерзенне їбало, з дебільними цитатами, з дебільного кацапського шоу?
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20.12.2024 00:26
+10
мурманський мєтєорізм )) не такий суровий як чєлябінський, ну для начала пройде )
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19.12.2024 23:37
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19.12.2024 23:32 Відповісти
і нахера постити тут це мерзенне їбало, з дебільними цитатами, з дебільного кацапського шоу?
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20.12.2024 00:26 Відповісти
мерзенне їбало

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20.12.2024 00:53 Відповісти
Так це "стьоб"... В ракурсі того, що навть дебіл страшно дивується з того, що сталося...
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20.12.2024 04:19 Відповісти
Белофинны опять зашевелились..
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20.12.2024 06:44 Відповісти
Читав колись фантастику. Там випадково один чоловік потрапляє на територію сусідньої держави, яка вела з його державою війну... І став вести "свою" війну... Писав листи до їх державних органів, розповсюджував листівки, відразу після будь-якої "НП" на території ворога та вказував, що це "тракт підпілля". В результаті "розхилитував" обстановку на ворожій території... В результаті його почали сприймать, як цілу розгалужену підпільну мережу... Але пошуки того, чого "нема" , буули безрезультатними... А тут ще й на фронті - ЖОПА. В результаті країна пішла на примирення...
Так і нам робить треба... Кацапи, в своїй масі, тупі й недалекі. Тому легко піддаються панічним настроям...
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20.12.2024 06:58 Відповісти
Зря вы так,он с нашим комиком за одном столом сидел в программе "Рассмеши комика" так что возможно это следующий президент Рашки,нашего же выбрали..
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20.12.2024 07:35 Відповісти
Эта просто звукі сєвєрново сіяниія!
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19.12.2024 23:33 Відповісти
Благодатний вогонь досяг навіть найсмердючиших куточків північної вигрібної ями планети.
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19.12.2024 23:34 Відповісти
лінза апять ефєктна пакуріла...
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19.12.2024 23:35 Відповісти
а може й "кузя" в черговий раз пошаліл ))
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19.12.2024 23:38 Відповісти
мурманський мєтєорізм )) не такий суровий як чєлябінський, ну для начала пройде )
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19.12.2024 23:37 Відповісти
А кацапи кричать - паланіци! паланіци! а інші кричать - ета пєкли! пєкли!
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19.12.2024 23:44 Відповісти
Полуніцци, то єсть нє то клубнікі, нє то пол-французкаво-горада 😂
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19.12.2024 23:56 Відповісти
Там бази Північного флоту від Рости у північній частині Мурманська і до самого виходу з Кольської затоки. З обох сторін.
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19.12.2024 23:49 Відповісти
Там сєвєрні олені звєрствують.
Можливо, то буйний самець під час гону кинувся на кацапського підводного човна і потопив його рогами. А раптом та подлодка була ядерною?

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19.12.2024 23:58 Відповісти
Човну у анус???? Бешкетники вони ьав, у ********...
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20.12.2024 00:08 Відповісти
З Олєнями нема?
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20.12.2024 01:18 Відповісти
а там лодочки маленькі є ? які атомні, або які на атоми розлітаються?
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19.12.2024 23:59 Відповісти
"арєшнік" впробовували? Нєвдачьно,пахожє... Бо трава вазгарєцца врятли пад снєгам смагла...
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20.12.2024 00:05 Відповісти
Хто знає, що це було?
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20.12.2024 00:18 Відповісти
Мабуть НЛО
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20.12.2024 02:12 Відповісти
арєшнік
адназначна
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20.12.2024 00:35 Відповісти
"Спят усталиє ігрушкі ...."
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20.12.2024 00:47 Відповісти
Це Кадиров мстит за удари по Чечні Українці тут ні до чого
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20.12.2024 02:11 Відповісти
Угу , мабуть кацапи дістали "небритих та неголених", отой рогаті і сшаленіли.
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20.12.2024 02:14 Відповісти
В Сєвєрном сіяніі что-то коротнуло.
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20.12.2024 03:20 Відповісти
Схоже то "Орешнік" пройшов вдале випробування...!😁
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20.12.2024 03:43 Відповісти
Що-б не було - кацапам зараз "весело"... Якщо вибух почули за 12 км - значить, було щось "дебеле"... Можливо - склад ПММ (бо на складі *********** була-б "канонада")... Якби не були заблоковані "Одноглазніки" - зв"язався-б з колишнім одногрупником, поцікавився-б, "поспівчував"...
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20.12.2024 04:27 Відповісти
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20.12.2024 06:47 Відповісти
Ростовкую область уже прізнают Украіной ? Похвально.
С учьотом реалій.
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20.12.2024 10:59 Відповісти
 
 