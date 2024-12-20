УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10947 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 647 40

Російський БТР-82, щільно набитий ліквідованими окупантами, із відірваною баштою лежить догори дригом на польовій дорозі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують свій знищений БТР-82 із поплічниками-піхотинцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все ворожа бронемашина натрапила на вибуховий пристрій ретельно встановлений українськими саперами. Потужний вибух відірвав башту бронемашини, перекинув догори дригом, знищивши російських піхотинців, які перебували у броньовику.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський БТР давить двох окупантів під час висадки десанту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) БТР (279) сапер (194) міна (342)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Увага-чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
показати весь коментар
20.12.2024 10:27
+15
Якісь вони тучні і сиві ті піхотинці. Закінчуєтсья біомасса...
показати весь коментар
20.12.2024 10:31
+15
Фарш бачу, потсанів - нє. Дохніть й надалі, суки!
показати весь коментар
20.12.2024 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Увага-чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
показати весь коментар
20.12.2024 10:27 Відповісти
👌
показати весь коментар
20.12.2024 14:12 Відповісти
Якісь вони тучні і сиві ті піхотинці. Закінчуєтсья біомасса...
показати весь коментар
20.12.2024 10:31 Відповісти
І не мрійте. Африка на підході, а там - мільйони і мільйони.
показати весь коментар
20.12.2024 12:04 Відповісти
Як у пісні -
"И свиноматка не узнает,
Какой родному был звиздец"
показати весь коментар
20.12.2024 10:33 Відповісти
парашні "краснорожиє індєйці" )
показати весь коментар
20.12.2024 10:35 Відповісти
Баби єщо нарожают
показати весь коментар
20.12.2024 10:36 Відповісти
"Бац-бац - і в дамках на концерті кабздона"
показати весь коментар
20.12.2024 10:37 Відповісти
Слава бойовим саперам!!! Не сепарам.
показати весь коментар
20.12.2024 10:41 Відповісти
Боляче дивитись, аж душа болить, чому так мало кацапських трупаків.
показати весь коментар
20.12.2024 10:42 Відповісти
Більше в той ящик не влізло.
показати весь коментар
20.12.2024 14:59 Відповісти
Собачі консерви.
показати весь коментар
20.12.2024 10:43 Відповісти
Фарш бачу, потсанів - нє. Дохніть й надалі, суки!
показати весь коментар
20.12.2024 10:44 Відповісти
А якби один Гундос Потужний зі своєю кодлою не розмінували Чонгар і прибрежну територію до Маріуполя, то де б сьогодні були кацапи?
показати весь коментар
20.12.2024 10:45 Відповісти
це ж треба так нажертися водяри щоб перекинути автівку..
показати весь коментар
20.12.2024 10:50 Відповісти
Яке гарне кіно, правда оператор лайно. Не розкрив на їб...льниках років усю радість поїзди в Україну.
показати весь коментар
20.12.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2024 11:02 Відповісти
Здохли кацапські шакали, земля їм бетоном.
показати весь коментар
20.12.2024 11:04 Відповісти
Як бог черепаху.
показати весь коментар
20.12.2024 11:12 Відповісти
в них одна красна мєтка сваї пацани щоб не переплутати
показати весь коментар
20.12.2024 11:33 Відповісти
ЕШ КЕ ДЕРМЕ........... я уzzкий)
показати весь коментар
20.12.2024 11:48 Відповісти
Нє унивайтє, пацани, нє унивайтє
показати весь коментар
20.12.2024 11:52 Відповісти
Фаршмак.
показати весь коментар
20.12.2024 11:54 Відповісти
ФФФФФФААААААРРРРРРШШШШШШ!!!!
Шо ***** котсабські --- як вам доброє утро?
показати весь коментар
20.12.2024 12:07 Відповісти
Ваші. Ваші посони. 6 трупаків в машині і один трошки далі відпочивають..
показати весь коментар
20.12.2024 12:23 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2024 12:49 Відповісти
БТР - повний фарш
показати весь коментар
20.12.2024 12:50 Відповісти
Зазвичай згорають у попіл разом з технікою, а тут знищення відбулося якось з любов'ю щоб виплати отримали і грохнули рашен бюджет.
показати весь коментар
20.12.2024 13:45 Відповісти
тушонка по київські
показати весь коментар
20.12.2024 13:55 Відповісти
Донбасс порожняк не гонит!
показати весь коментар
20.12.2024 14:14 Відповісти
як бальзам
показати весь коментар
20.12.2024 15:43 Відповісти
Увага! Рекомендовано до перегляду навіть особам із нестійкою психікою!
показати весь коментар
20.12.2024 17:26 Відповісти
Циплят табака не получилось, но отбивные полуфабрикатом - на лицо.
показати весь коментар
20.12.2024 20:16 Відповісти
и=ы
показати весь коментар
20.12.2024 20:18 Відповісти
"Пацану" в клетчатой рубахе лет 60-65 наверное.
показати весь коментар
21.12.2024 00:56 Відповісти
Відкупорили баночку свинячих консервів.
показати весь коментар
21.12.2024 04:57 Відповісти
І це прекрасно! 😍Браво ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.12.2024 08:50 Відповісти
І шо, усє мьйортвиє? Полийте їх боярою животворящою
показати весь коментар
21.12.2024 11:50 Відповісти
 
 