Російський БТР-82, щільно набитий ліквідованими окупантами, із відірваною баштою лежить догори дригом на польовій дорозі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують свій знищений БТР-82 із поплічниками-піхотинцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все ворожа бронемашина натрапила на вибуховий пристрій ретельно встановлений українськими саперами. Потужний вибух відірвав башту бронемашини, перекинув догори дригом, знищивши російських піхотинців, які перебували у броньовику.

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