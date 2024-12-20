Російський БТР-82, щільно набитий ліквідованими окупантами, із відірваною баштою лежить догори дригом на польовій дорозі. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують свій знищений БТР-82 із поплічниками-піхотинцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все ворожа бронемашина натрапила на вибуховий пристрій ретельно встановлений українськими саперами. Потужний вибух відірвав башту бронемашини, перекинув догори дригом, знищивши російських піхотинців, які перебували у броньовику.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец #474549
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