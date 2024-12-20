Будівлю "МГБ ДНР" атаковано в окупованому Донецьку. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку вранці пролунали вибухи у Будьонівському та Пролетарському районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Донбас Реалії".
"О 10:20 у місцевих зведеннях повідомили, що вдарили і по колишньому інституту металів на бульварі Шевченка, також повідомляється про уламки біля мосту через Кальміус поряд із інститутом. У приміщенні знаходиться так зване міністерство державної безпеки угруповання "ДНР", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що у будівлі "МГБ ДНР" містилася катівня.
Підтверджують інформацію про влучання в будівлю так званого "МГБ ДНР" і місцеві жителі та фото з місця.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марта Шепель #549182
показати весь коментар20.12.2024 11:32 Відповісти Мені подобається 4
Hanka Panyanka
показати весь коментар20.12.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 3
Pol Chopa #550667
показати весь коментар20.12.2024 12:44 Відповісти Мені подобається 3
U A #508723
показати весь коментар20.12.2024 12:29 Відповісти Мені подобається 3
Олександр Маценко
показати весь коментар20.12.2024 18:16 Відповісти Мені подобається 0
Orest Zaulichnyy
показати весь коментар20.12.2024 22:37 Відповісти Мені подобається 0
Joshua Brooks
показати весь коментар22.12.2024 13:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль