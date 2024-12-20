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Будівлю "МГБ ДНР" атаковано в окупованому Донецьку. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку вранці пролунали вибухи у Будьонівському та Пролетарському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Донбас Реалії".

"О 10:20 у місцевих зведеннях повідомили, що вдарили і по колишньому інституту металів на бульварі Шевченка, також повідомляється про уламки біля мосту через Кальміус поряд із інститутом. У приміщенні знаходиться так зване міністерство державної безпеки угруповання "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у будівлі "МГБ ДНР" містилася катівня.

Підтверджують інформацію про влучання в будівлю так званого "МГБ ДНР" і місцеві жителі та фото з місця.

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Автор: 

Донецьк (946) обстріл (28449) Донецька область (8453) Донецький район (12) війна в Україні (3858)


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Так у дирляндії в МГБ колготки і туристичні мандрівки продають?
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20.12.2024 11:32 Відповісти
це круто, але я не зовсім розумію, навіщо? ну може когось там вбили з того мгб, але кацапів то невелика втрата, ще когось знайдуть..., якщо була катівня, когось могли зачепити..., чи людей там не було?
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20.12.2024 11:33 Відповісти
Та так,краще б якусь підстанцію,ато Донецьк сіяє.
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20.12.2024 12:44 Відповісти
по Донецьку мало ї..шат
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20.12.2024 12:29 Відповісти
Що за ублюдочні назви районів ?!
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20.12.2024 18:16 Відповісти
Мгб днр і «колготкі» 🤣
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20.12.2024 22:37 Відповісти
Колготки! Носки!Чулкииии))))............... МЛЯ))) 0:16
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22.12.2024 13:10 Відповісти
 
 