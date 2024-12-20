Будівлю "МГБ ДНР" атаковано в окупованому Донецьку. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку вранці пролунали вибухи у Будьонівському та Пролетарському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Донбас Реалії".

"О 10:20 у місцевих зведеннях повідомили, що вдарили і по колишньому інституту металів на бульварі Шевченка, також повідомляється про уламки біля мосту через Кальміус поряд із інститутом. У приміщенні знаходиться так зване міністерство державної безпеки угруповання "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у будівлі "МГБ ДНР" містилася катівня.

Підтверджують інформацію про влучання в будівлю так званого "МГБ ДНР" і місцеві жителі та фото з місця.

Також читайте: У Донецьку підірвали позашляховик, ліквідовано начальника Оленівської колонії Євсюкова (оновлено). ВІДЕО+ФОТО