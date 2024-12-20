Бійці полку Калиновського ведуть стрілецький бій з ворогом. ВIДЕО

Білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського разом із побратимами із Збройних Сил України ведуть стрілецький бій з ворогом.

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