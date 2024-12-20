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Бійці полку Калиновського ведуть стрілецький бій з ворогом. ВIДЕО

Білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського разом із побратимами із Збройних Сил України ведуть стрілецький бій з ворогом.

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Автор: 

добровольці (918) Полк імені Кастуся Калиновського (22) війна в Україні (3858)


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Дякую Вам хлопці....
Україні зараз важко, а без вас, це було б в двічі важче....
Слава Гідним....
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20.12.2024 17:32 Відповісти
Слава литвинам ! Пагоня і Тризуб разом !
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20.12.2024 17:38 Відповісти
пралка стоїть , відразу видно що калиновці забезпечені люди не кремлівська голодьба .
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20.12.2024 17:53 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиникам
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20.12.2024 18:27 Відповісти
 
 