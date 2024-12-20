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Новини Відео Війна
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Український снайпер ліквідує російського окупанта пострілом у голову. ВIДЕО

Кадри роботи українського снайпера на Покровський напрямок фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Наш стрілець уклав російського окупанта ювелірним пострілом у голову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО знищив десант двох російських БТР-82А на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (357) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+11
Нєхрен шастать....
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20.12.2024 22:00
+11
що він поцілив в орку сраку?
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20.12.2024 22:04
+7
One shot, one kill.
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20.12.2024 23:17
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Нєхрен шастать....
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20.12.2024 22:00 Відповісти
Counter Terrorists win!
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20.12.2024 22:02 Відповісти
взагалі то кацапи терористи
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20.12.2024 23:17 Відповісти
Він качку за 500 метрів б'є, а тут гусь такий
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20.12.2024 22:02 Відповісти
Попав в місце прииняття рішень
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20.12.2024 22:02 Відповісти
що він поцілив в орку сраку?
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20.12.2024 22:04 Відповісти
ну так, була б там голова, то не приїхав би в Україну.
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20.12.2024 23:18 Відповісти
Моск нє задєт...
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21.12.2024 07:41 Відповісти
Хедшот.
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20.12.2024 22:33 Відповісти
Слонлобой
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21.12.2024 00:29 Відповісти
-1 москаль
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20.12.2024 22:34 Відповісти
Шолом сталінських часів не врятував кацарилого.
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20.12.2024 22:55 Відповісти
Гарна робота!!! От щоб так само засліпити путлєру і всім його шавкам!!! Снайперу респект!!!
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20.12.2024 23:06 Відповісти
One shot, one kill.
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20.12.2024 23:17 Відповісти
Ну знову... У вухо... Чим воно накабздона слухатиме??? Тіки ночами кліпатиме???
Бійцю - життя до 200 років, погоди на кожен вихід, Перемоги....
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21.12.2024 00:39 Відповісти
Тиждень-другий поваляється і здохне з голоду.
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21.12.2024 02:28 Відповісти
Не треба шастати на Бандерівській землі там, де можна заблукати на віки після вашого попелу
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21.12.2024 07:12 Відповісти
Слава вам, героические украинские воины, вы - лучшие в мире!
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21.12.2024 08:11 Відповісти
Позывной,гелиотина?
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23.12.2024 20:59 Відповісти
 
 