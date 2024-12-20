Український снайпер ліквідує російського окупанта пострілом у голову. ВIДЕО

Кадри роботи українського снайпера на Покровський напрямок фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Наш стрілець уклав російського окупанта ювелірним пострілом у голову.

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