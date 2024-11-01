Снайпер ССО знищив десант двох російських БТР-82А на Курщині. ВIДЕО

Український снайпер з 8-го полку ССО як у тирі влучними пострілами укладає десант двох російських БТР-82А, які потрапили в засідку у Курській області РФ і змушені розповзатися відкритою місцевістю, стаючи відмінною мішенню.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

