Снайпер ССО знищив десант двох російських БТР-82А на Курщині. ВIДЕО
Український снайпер з 8-го полку ССО як у тирі влучними пострілами укладає десант двох російських БТР-82А, які потрапили в засідку у Курській області РФ і змушені розповзатися відкритою місцевістю, стаючи відмінною мішенню.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
