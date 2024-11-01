УКР
Снайпер ССО знищив десант двох російських БТР-82А на Курщині. ВIДЕО

Український снайпер з 8-го полку ССО як у тирі влучними пострілами укладає десант двох російських БТР-82А, які потрапили в засідку у Курській області РФ і змушені розповзатися відкритою місцевістю, стаючи відмінною мішенню.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці ССО знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" окупантів. ВIДЕО

снайпери (368) ССО Сили спеціальних операцій (566) Курськ (1201)
+41
Черговому українському супергерою-респектище...
показати весь коментар
01.11.2024 18:40 Відповісти
+21
Mick Gordon і його саундтрек для Doom - ну просто шикарно підходять до відео з хорошими руськими мальчиками в трусіках. ССО - красунчики!
показати весь коментар
01.11.2024 18:42 Відповісти
+20
Красунчик. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
01.11.2024 18:57 Відповісти
