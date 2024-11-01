Снайпер ССО уничтожил десант двух российских БТР-82А на Курщине. ВИДЕО
Украинский снайпер из 8-го полка ССО как в тире меткими выстрелами уложил десант двух российских БТР-82А, которые попали в засаду в Курской области РФ и вынуждены расползаться по открытой местности, становясь отличной мишенью.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
