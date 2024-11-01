РУС
Снайпер ССО уничтожил десант двух российских БТР-82А на Курщине. ВИДЕО

Украинский снайпер из 8-го полка ССО как в тире меткими выстрелами уложил десант двух российских БТР-82А, которые попали в засаду в Курской области РФ и вынуждены расползаться по открытой местности, становясь отличной мишенью.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

снайперы (493) ССО (572) Курск (1188)
Черговому українському супергерою-респектище...
показать весь комментарий
01.11.2024 18:40 Ответить
Mick Gordon і його саундтрек для Doom - ну просто шикарно підходять до відео з хорошими руськими мальчиками в трусіках. ССО - красунчики!
показать весь комментарий
01.11.2024 18:42 Ответить
Красунчик. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
01.11.2024 18:57 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 21:30 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 18:58 Ответить
нравицця. дуже нравицця. дякую.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:02 Ответить
Я би в снайпери пошол, пусть меня научат.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:24 Ответить
Поранений... Бігли надати допомогу - КЛАСИКА!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 19:27 Ответить
Ніхт. Очевидно, що бігли за БК до того, в кого він ще залишився. У відосі це прямо метровими буквами видно.
показать весь комментарий
02.11.2024 01:29 Ответить
Чудово,дуже чудово.Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.11.2024 19:36 Ответить
Бережи вас бог, хлопці!
показать весь комментарий
01.11.2024 20:06 Ответить
Гарне було полювання..Бережи тебе Боже,земляче..
показать весь комментарий
01.11.2024 20:18 Ответить
Гарно звірини навалив
показать весь комментарий
01.11.2024 21:34 Ответить
 
 