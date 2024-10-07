Бойцы ССО уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" оккупантов. ВИДЕО

Операторы тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка специального назначения ССО имени князя Святослава Храброго поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" российских захватчиков.

"Панцирь" стоял в поле и выпустил по меньшей мере одну ракету. После чего вражеский экипаж решил сменить позицию. Однако наши аэроразведчики отследили его движение, а барражирующий боеприпас догнал цель, информирует Цензор.НЕТ.