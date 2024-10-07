РУС
Бойцы ССО уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" оккупантов. ВИДЕО

Операторы тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка специального назначения ССО имени князя Святослава Храброго поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" российских захватчиков.

"Панцирь" стоял в поле и выпустил по меньшей мере одну ракету. После чего вражеский экипаж решил сменить позицию. Однако наши аэроразведчики отследили его движение, а барражирующий боеприпас догнал цель, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20374) уничтожение (7737) ССО (560)
Ні нічого їх не лякає,пруться сюди і здихають,здихають!
07.10.2024 23:00 Ответить
Гарна ідея ловити їх на зміні позицій, коли вони все відключають і не можуть відбити атаку.
07.10.2024 23:09 Ответить
"Панцир С-1" хоть включений два рази все одно не може відбити атаку невеличкого дрона, бо РЛС його не бачить через надмалу ЕПР дрона.
07.10.2024 23:16 Ответить
десятий засіб ППО за сім днів цього місяця.
07.10.2024 23:10 Ответить
Зенітно-гарматні комплекси в обмін на території?
07.10.2024 23:36 Ответить
Самый невезучий комплекс в этой войне гибнет почти всегда плюс еще один в Феодосии.
08.10.2024 06:37 Ответить
А є дані, що у Феодосії "Панцир" згрів? ТОчна ініормація про два спалені танки з пальним.... Єдине, що може буть приємного - що екіпаж "Панциря" працівники нафтобази "ху*ми обклали", чи "відмудохали" - за те що, ті не змогли нафтобазу захистить.....
"Пративавоздушная абарона Рассии - как женские трусы - не "защищает", а только прикрывает..."
08.10.2024 10:31 Ответить
 
 