Бойцы ССО уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" оккупантов. ВИДЕО
Операторы тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка специального назначения ССО имени князя Святослава Храброго поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" российских захватчиков.
"Панцирь" стоял в поле и выпустил по меньшей мере одну ракету. После чего вражеский экипаж решил сменить позицию. Однако наши аэроразведчики отследили его движение, а барражирующий боеприпас догнал цель, информирует Цензор.НЕТ.
"Пративавоздушная абарона Рассии - как женские трусы - не "защищает", а только прикрывает..."