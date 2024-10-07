Бійці ССО знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" окупантів. ВIДЕО
Оператори тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку спеціального призначення ССО імені князя Святослава Хороброго уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" російських загарбників.
"Панцир" стояв в полі і випустив щонайменше одну ракету. Після чого ворожий екіпаж вирішив змінити позицію. Однак наші аеророзвідники відстежили його рух, а баражуючий боєприпас наздогнав ціль, інформує Цензор.НЕТ.
"Пративавоздушная абарона Рассии - как женские трусы - не "защищает", а только прикрывает..."