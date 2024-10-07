УКР
Бійці ССО знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" окупантів. ВIДЕО

Оператори тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку спеціального призначення ССО імені князя Святослава Хороброго уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" російських загарбників.

"Панцир" стояв в полі і випустив щонайменше одну ракету. Після чого ворожий екіпаж вирішив змінити позицію. Однак наші аеророзвідники відстежили його рух, а баражуючий боєприпас наздогнав ціль, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18528) знищення (8055) ССО Сили спеціальних операцій (555)
Ні нічого їх не лякає,пруться сюди і здихають,здихають!
07.10.2024 23:00 Відповісти
Гарна ідея ловити їх на зміні позицій, коли вони все відключають і не можуть відбити атаку.
07.10.2024 23:09 Відповісти
"Панцир С-1" хоть включений два рази все одно не може відбити атаку невеличкого дрона, бо РЛС його не бачить через надмалу ЕПР дрона.
07.10.2024 23:16 Відповісти
десятий засіб ППО за сім днів цього місяця.
07.10.2024 23:10 Відповісти
Зенітно-гарматні комплекси в обмін на території?
07.10.2024 23:36 Відповісти
Самый невезучий комплекс в этой войне гибнет почти всегда плюс еще один в Феодосии.
08.10.2024 06:37 Відповісти
А є дані, що у Феодосії "Панцир" згрів? ТОчна ініормація про два спалені танки з пальним.... Єдине, що може буть приємного - що екіпаж "Панциря" працівники нафтобази "ху*ми обклали", чи "відмудохали" - за те що, ті не змогли нафтобазу захистить.....
"Пративавоздушная абарона Рассии - как женские трусы - не "защищает", а только прикрывает..."
08.10.2024 10:31 Відповісти
 
 