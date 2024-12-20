Удар по скупченню північнокорейських військових на Курщині. ВIДЕО

На Курському напрямку, через декілька годин після скидання листівок корейською мовою, по скупченнях солдат КНДР завдали ударів, в результаті яких вони зазнали великих втрат.

Відповідне відео опублікував InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Така методика налаштовує північних корейців замислитись над інформацією, яку вони прочитали в листівках та зважити чи готові вони надалі сидіти під ударами, чи, можливо, хочуть скласти зброю та здатись.

Загалом на цьому та на багатьох інших відео можна помітити, що солдати КНДР пересуваються дуже щільними групами, що призводить до ще більших втрат після прильотів. Але розосереджуватись їм забороняють їх командири й замполіти, які бояться дезертирства та подальших "жорстких санкцій" від свого керівництва.

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