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Новини Відео Війна
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Удар по скупченню північнокорейських військових на Курщині. ВIДЕО

На Курському напрямку, через декілька годин після скидання листівок корейською мовою, по скупченнях солдат КНДР завдали ударів, в результаті яких вони зазнали великих втрат.

Відповідне відео опублікував InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Така методика налаштовує північних корейців замислитись над інформацією, яку вони прочитали в листівках та зважити чи готові вони надалі сидіти під ударами, чи, можливо, хочуть скласти зброю та здатись.

Загалом на цьому та на багатьох інших відео можна помітити, що солдати КНДР пересуваються дуже щільними групами, що призводить до ще більших втрат після прильотів. Але розосереджуватись їм забороняють їх командири й замполіти, які бояться дезертирства та подальших "жорстких санкцій" від свого керівництва.

Також дивіться: Бійці ССО відбили атаку солдатів КНДР на Курщині: знищили 12, поранили 20. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1215) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+17
їх в полон взагалі брати не потрібно. Так само як і москалів
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20.12.2024 22:47
+12
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20.12.2024 22:49
+12
Оце відкриття. У ЗСУ половина командирів п**дить людоїдською.
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20.12.2024 22:59
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їх в полон взагалі брати не потрібно. Так само як і москалів
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20.12.2024 22:47 Відповісти
Щось мені підказує, що то удари по наших, бо інтерфейс у оператора російськомовний.
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20.12.2024 22:48 Відповісти
Оце відкриття. У ЗСУ половина командирів п**дить людоїдською.
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20.12.2024 22:59 Відповісти
Хай якою хочуть розмовляють. Я про інше - софт або російський, або ще радянський, або я хз. Бо в Україні ніхто не буде розробляти програмне забезпечення російською мовою, тим більше - військове.
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21.12.2024 17:51 Відповісти
Він китайській...і на переклад російською час не гаять...аби купували
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20.12.2024 23:06 Відповісти
"Щось мені підказує", що від тебе "смердить лаптями"... "Как пагодка в Мацкве?...
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21.12.2024 04:54 Відповісти
Русскоязычному украинцу удобнее ставить интерфейс на русском. Софт от этого хуже не работает ))
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21.12.2024 12:31 Відповісти
Все правильно... Аби бомби точніше падали...
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21.12.2024 13:33 Відповісти
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20.12.2024 22:49 Відповісти
То не ходити на парадах чухче тут треба дохнути за *******. Косоокі непотріби.
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20.12.2024 22:50 Відповісти
Українці гостинний нарід, розуміють, що "гостю" треба для комфорту))
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20.12.2024 22:53 Відповісти
куля багато чого міняє в голові, навіть коли попадає в жопу (с)
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20.12.2024 22:57 Відповісти
Интересно, если над ними разбросать листовки чтобі разбегались или сдавались. Для КонченЫна ето еще больше ужас чем если они просто сдохли
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20.12.2024 23:11 Відповісти
А еще лучше разбрасывать такие листовки над прямо над северной кореей. Расказать что их везут на мясо. По крайней мере у Ына где то зачешется
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20.12.2024 23:35 Відповісти
У ІІ Світову, якщо командири знаходили у червоноармійців німецькі листівки чи заставали їх за їх читанням - пускали в хід пістолет чи автомат. У "чучхеїстів" сталінізм "рафінований" та "кристалізований"... Ти чув, щоб при Сталіні, за ікону чи Біблію в хаті, в табір відправляли? А в КНДР таке "на потік поставлено"...
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21.12.2024 05:01 Відповісти
Ну пока будут собирать то кому надо прочитает и картинки посмотрит
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21.12.2024 09:48 Відповісти
Будем надіяться...
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21.12.2024 09:53 Відповісти
Сильно у нас увлеклись корейцев обсуждать, то в плен наловить, то листовки кидать итд. У нас война за свободу и независимость. Та крошить молча, в плен не брать, какие в три манды листовки кидать?! Это враг! Они как и кацапы изуверы---злые и голодные. Убить таких---святое дело. Набивать гвоздями заряды пока толпой ходят и молчать---пусть так и ходят шоблой. Их много и будет больше.
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20.12.2024 23:36 Відповісти
Мне их нихрена не жалко. Но чтобы крошить ету толпу нужно много боеприпасов и людей. А так лучше подумать как проще сделать чтобы они сюда не ехали.
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21.12.2024 00:03 Відповісти
Все так. Згоден. Але велике але. Там дуже великий мобілізаційний потенціал. Потрібно впливати на нього і переконувати не йти сюди. Бо якщо цей безмозглий натовп полізе зомбокупою на нас, то ,, шапок,, не вистачить.
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21.12.2024 00:04 Відповісти
Вы наверное плохо представляете себе ситуацию. Там никого не спрашивают, хочет он идти или нет. Там полк грузят в эшелон и везут, куда приказано везти.
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21.12.2024 00:52 Відповісти
Я розумію. Але також розумію коли ,,от любві до нєнавісті одін шаг,, Сьогодні цей полк цілує відбитки підборів Кіма на багні, а завтра, після обробки мізків навіть можливо нашими листівками, вставляє Кіму держак від лопати в сраку. Це ж не перший раз так відбувалось в новітній історії?
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21.12.2024 01:00 Відповісти
Я так розумію що їх ніхто повертати не збирається, як здохнуть привезуть нових. Так що ніяких бунтів у Кореї не буде. Вони в цьому хуже ху....лостану
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21.12.2024 05:43 Відповісти
Краща "листівка" - Арчер.
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21.12.2024 00:12 Відповісти


- - Куме! А як ви думаєте - чого корейський «спецназ» несе такі втрати у боях з нашими хлопцями? Кацапи ж їх цілих два місяці тренували!

- - Так їх же «наче з клітки випустили»… Замість вивчення тактики ********* бою, вони посилено вивчали порносайти. А там навіть команда «ложись», по іншому виконується…

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21.12.2024 06:43 Відповісти
Ін продав своїх рабів хуьлу і він може робити з ними що хоче. У будь-якому разі раби не повинні повернутися на батьківщину, навіть поранені - щоб не базікали там.
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20.12.2024 23:32 Відповісти
Кави під таке відео - на день завзяття! Але ці "мурахи" скопом знесуть усе, навіть ліси під Києвом, Бориспільську
трасу з літовищем разом, а Ірпінь у повені переплисти - ну хвилин 7(((
Ібонутих кореє-татар знову у Еуроппу впустили... І знов Києвські "князьї".
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21.12.2024 00:21 Відповісти
За "накриття" - усім причетним - ДЯКА!!! І нагород би від України.
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21.12.2024 00:24 Відповісти
Ухилянти та їх нащадки у разі перемоги московитів, нічим не відрізнятимуться від цих пупсів. Так само будуть загнані на терени інших країн.
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21.12.2024 02:41 Відповісти
99%
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21.12.2024 02:59 Відповісти
За них не переживай, вони поїдуть в будь-яку країну світу, а от підріоти існуватимуть в безправній мародерні. Он навіть кацапи можуть поїхати куди їм заманеться з кацапії, а незламні та "незальожні" сидять в концтаборі як північні корейці.
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21.12.2024 09:48 Відповісти
звук супер! пиши мне я может отвечу. 1969
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21.12.2024 03:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-eN5cPBI7Zg
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21.12.2024 03:15 Відповісти
 
 