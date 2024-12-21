У Татарстані вибухи. Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані (оновлено). ВIДЕО
Зранку 21 грудня 2024 року Казань (Татарстан, РФ) атакують дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
"Жителі Казані та Татарстану повідомляють про нові вибухи", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що один із дронів під дією російської системи РЕБ влетів у багатоповерхівку.
Тим часом, Міноборони РФ зазначає, що зранку засоби ППО знищили український безпілотник над територією Татарстану.
Згодом стало відомо про нові влучання у будинки.
"Внаслідок атаки безпілотників у Казані займання у будинках у трьох районах - Радянському, Кіровському та Приволзькому" - уточнила мерія.
У соцмережах публікують кадри влучань та пожеж.
Топ коментарі
+31 Владимир Капарунин #559111
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+30 Lex Lexton
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+29 Серг Мак
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Напевне, саме його і знімали.
Другий дрон (більший, літак) зайшов у те саме місце з метровою точністю.
Русня, гарно ж дивиться війну не по телевізору?
цілі не виправдовують засоби