У Татарстані вибухи. Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані (оновлено). ВIДЕО

Зранку 21 грудня 2024 року Казань (Татарстан, РФ) атакують дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"Жителі Казані та Татарстану повідомляють про нові вибухи", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що один із дронів під дією російської системи РЕБ влетів у багатоповерхівку.

Тим часом, Міноборони РФ зазначає, що зранку засоби ППО знищили український безпілотник над територією Татарстану.

Згодом стало відомо про нові влучання у будинки.

"Внаслідок атаки безпілотників у Казані займання у будинках у трьох районах - Радянському, Кіровському та Приволзькому" - уточнила мерія.

У соцмережах публікують кадри влучань та пожеж.