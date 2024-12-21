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У Татарстані вибухи. Після роботи російської РЕБ дрони влетіли вже у три будинки у Казані (оновлено). ВIДЕО

Зранку 21 грудня 2024 року Казань (Татарстан, РФ) атакують дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"Жителі Казані та Татарстану повідомляють про нові вибухи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Аеропорти Казані та Нижньокамська призупинили роботу: телеграм-канал повідомив про загрозу БпЛА (оновлено)

Також зазначається, що один із дронів під дією російської системи РЕБ влетів у багатоповерхівку.

Тим часом, Міноборони РФ зазначає, що зранку засоби ППО знищили український безпілотник над територією Татарстану.

Згодом стало відомо про нові влучання у будинки.

"Внаслідок атаки безпілотників у Казані займання у будинках у трьох районах - Радянському, Кіровському та Приволзькому" - уточнила мерія.

У соцмережах публікують кадри влучань та пожеж.

Автор: 

безпілотник (4153) Казань (19) росія (65146)


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Топ коментарі
+31
Война всегда возвращается туда, откуда она приходит, так было, так есть и так будет.
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21.12.2024 08:03
+30
гарно ж як, а навіщо вони самі себе обстрілюють, чи це навчання у них?
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21.12.2024 08:00
+29
Эта многоэтажка - вероятно новострой, даже не заселенный. И наши не учли его существование при прокладке маршрута в пространстве до цели. Как вам версия ? Считаю вероятной.
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21.12.2024 08:18
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гарно ж як, а навіщо вони самі себе обстрілюють, чи це навчання у них?
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21.12.2024 08:00 Відповісти
Руський РЕБ головне знаряддя для знищення орків на території параші..
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21.12.2024 08:20 Відповісти
Lex, що гарного, що уламки потрапляють у житловий будинок? Не уподібнюйтесь московитам. Гарно - це коли влучають у їхні ааеропорти й віськові об'єкти.
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21.12.2024 12:23 Відповісти
як кацжуть у нас в Бандерштаті "ну шо поробиш, ну так сі стало..." ...
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21.12.2024 13:19 Відповісти
а що не гарно? то не треба було глушити РЕБами або звбивати, хай би летіли по маршруту. а так нехай те бидло на собі відчує, і побачить, бо ж там є десь завод дрони клепать типа шахед, думають, що це весело, це ж десь там на хохляндії, а ніфіга. тому гарно, а не подобається іди за руцкім карабльом.
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21.12.2024 13:42 Відповісти
Аллахакбар!
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21.12.2024 08:01 Відповісти
Война всегда возвращается туда, откуда она приходит, так было, так есть и так будет.
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21.12.2024 08:03 Відповісти
Дрон шукає де можна погрітися
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21.12.2024 08:03 Відповісти
Поставили на шляху до НПЗ...
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21.12.2024 08:05 Відповісти
На перших секундах відео видно, що на башті ВЖЕ Є слід від влучання, невеличкий.
Напевне, саме його і знімали.
Другий дрон (більший, літак) зайшов у те саме місце з метровою точністю.
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21.12.2024 08:07 Відповісти
То всередині кацап набздів та відчинив вікно провітрити.
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21.12.2024 08:14 Відповісти
Цілком можливо, що це є результатом роботи РЕБ, коли підміняються сигнали GPS, відтак дрони летять по цим новим сигналам... а там будинок.
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21.12.2024 11:34 Відповісти
Мені весь час у рілллс лізе відео з тіткою із казані, яка їздить на моноколесі у довгій сукні з віником. Тобто косить під відьму. То не до неї прилетіло?
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21.12.2024 08:09 Відповісти
другий дрон влетів те же місце
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21.12.2024 08:13 Відповісти
За інформацією із достовірних джерел там було місце дислокації найманців та інструкторів з Ірану та КНДР.
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21.12.2024 08:17 Відповісти
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21.12.2024 09:11 Відповісти
Лазурные небеса (жилой комплекс)
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21.12.2024 08:18 Відповісти
не хто не вижив
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21.12.2024 08:22 Відповісти
Двіжуха пішла ,на радість *****!
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21.12.2024 08:18 Відповісти
Эта многоэтажка - вероятно новострой, даже не заселенный. И наши не учли его существование при прокладке маршрута в пространстве до цели. Как вам версия ? Считаю вероятной.
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21.12.2024 08:18 Відповісти
Цілком правдоподібна версія...
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21.12.2024 08:21 Відповісти
Строительство https://ru.wikipedia.org/wiki/2006 2006-https://ru.wikipedia.org/wiki/2013 2013
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21.12.2024 08:23 Відповісти
Долгострой це радяньсько-російське ноу хау
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21.12.2024 11:59 Відповісти
вже старостройка
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21.12.2024 08:24 Відповісти
Другий варіант - що це результат спуфінгу засобами РЕБ.
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21.12.2024 11:36 Відповісти
понаставили поверхівок, бідному дрону пролетітити нема де
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21.12.2024 22:17 Відповісти
А нічого було над житловою забудовою системи РЕБ включать... Летів собі безпілотник на якийсь НПЗ чи інший "об"єкт військового значення" - хай-би і летів... А так - включили сигнал, який викликав збій у програмі БПЛА.. От і розбудили татарина раніше будильника...
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21.12.2024 08:20 Відповісти
У кацапів "смєкалки" вистачило задіяти РЕБ над містом-мільйонником
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21.12.2024 09:00 Відповісти
І навіть скло не вибив)
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21.12.2024 08:23 Відповісти
там дірка діаметром 30 м
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21.12.2024 08:26 Відповісти
Сліпий чи дибіл?
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21.12.2024 09:04 Відповісти
Та то іпсо, ви сами себе бомбите.
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21.12.2024 08:30 Відповісти
криворуке москальське ППО вирішило глушити дрон над головами москаоів
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21.12.2024 08:31 Відповісти
Шахтарі Татарстана знайшли глибоко в шахтах під Казанью цілий склад дронів, тепер пускають їх по усей Казані.
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21.12.2024 08:37 Відповісти
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21.12.2024 08:39 Відповісти
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21.12.2024 09:04 Відповісти
москальня така: «а нас за чьто?»
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21.12.2024 08:41 Відповісти
Какая поразительная точность у дрона. Влетел прямо в ту же дюрочку что и прошлый дрон. Только не понятно что ето за огромная халабуда которая не горит и не разваливает.
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21.12.2024 08:45 Відповісти
Уже горит.Гойда!
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21.12.2024 08:53 Відповісти
Слабоваты ети дроны здания и заводы разрушать. А вот приспособить их уничтожать рашистские танки-сараи забитые под завязку орками, думаю в самый раз. А то пока фпвишками раздолбаешь тот сарай то орки уже по посадкам разбежались
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21.12.2024 08:53 Відповісти
А НАС ТА ЗА ЧТО!?!?!?
Русня, гарно ж дивиться війну не по телевізору?
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21.12.2024 08:48 Відповісти
Тамжелюді!!!
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21.12.2024 08:50 Відповісти
СССССС НОВИМ ДОВБОЙОП....И !!!!!!!!!!!!!!ТВАРЮКИ....ВАС ВІТАЄ РЕБ ПУТІНСЬКИЙ!!!!
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21.12.2024 08:56 Відповісти
Це ж німецький Юнкерс-87
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21.12.2024 09:02 Відповісти
Сподіваюся, про справжню жирну ціль повідомлять трохи пізніше.
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21.12.2024 09:02 Відповісти
Бейте активнее по Москве - там живёт основной и пугливый избиратель путлера! И через 2 часа война закончится - путлер отступит!
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21.12.2024 09:02 Відповісти
Слабовато. Кацапський ''шахед'' більші руйнування робить..
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21.12.2024 09:15 Відповісти
схоже на імітацію
цілі не виправдовують засоби
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21.12.2024 09:39 Відповісти
А мені от жалко, дуже жалко... що не кожного дня такі новини.
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21.12.2024 10:01 Відповісти
Не хватает только термитных БЧ для более качественной прожарки свинособак.
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21.12.2024 10:18 Відповісти
Вічно можна дивитися на вогонь, що горить, на воду, що тече, і дрони які влітають в багатоповерхівки кацапів.
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21.12.2024 10:24 Відповісти
А атолій Шейко, ми не уподібнюємось до московитів і радіємо попаданню тільки по їхніх військових об'єктах. Тоді матимемо пправо скахати: З нами Бог!
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21.12.2024 12:34 Відповісти
А ми тут до чого? Вони САМІ свої багатоповерхівки обстрілюють!!!
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21.12.2024 18:46 Відповісти
вам шкода цивільних кацапів??? серйозно??
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21.12.2024 22:19 Відповісти
Чого соромитися. Влучні попадання по висотках. Після втручання РЕБ ймовірність такого майже нульова.
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21.12.2024 11:01 Відповісти
Летіли собі до "Алабуги", нікого не чіпали, а тут якийсь РЕБ взявсь!..
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21.12.2024 11:06 Відповісти
мало
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21.12.2024 14:37 Відповісти
Певно, у Татарстані вибухи відбуваються на зі звуком "Бух!", а "Ындырбын!"
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21.12.2024 17:10 Відповісти
Их даже иван грозный рюрикович недолюбливвл.
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21.12.2024 18:52 Відповісти
 
 