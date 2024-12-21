Сили оборони відбили штурм окупантів та знищили 3 БМП і один танк на околицях Куп’янська. ВIДЕО
На околицях Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, задіявши п’ять одиниць бронетехніки. Завдяки злагодженим діям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади, у взаємодії з 116-ою окремою механізованою бригадою, 114-ою окремою бригадою територіальної оборони та 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій", наступ було успішно відбито.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс інформує Цензор.НЕТ.
Захисники України знищили три бойові машини піхоти, один танк, ще одна БМП зазнала серйозних пошкоджень.
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Yurii5432
показати весь коментар21.12.2024 10:39 Відповісти Мені подобається 0
Yurii5432
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Yurii5432
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ирина ира #418568
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