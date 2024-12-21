УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11147 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 131 4

Сили оборони відбили штурм окупантів та знищили 3 БМП і один танк на околицях Куп’янська. ВIДЕО

На околицях Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, задіявши п’ять одиниць бронетехніки. Завдяки злагодженим діям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади, у взаємодії з 116-ою окремою механізованою бригадою, 114-ою окремою бригадою територіальної оборони та 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій", наступ було успішно відбито.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс інформує Цензор.НЕТ.

Захисники України знищили три бойові машини піхоти, один танк, ще одна БМП зазнала серйозних пошкоджень.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожі польові склади БК, - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Автор: 

штурм (231) знищення (7227) 92 окрема штурмова бригада (251)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ вперше знищили позиції росіян взагалі без піхоти, а тільки завдяки роботизованій операції, - ISW
показати весь коментар
21.12.2024 10:39 Відповісти
«Как вам Киев за три дня?» - русня публікує буцімто уламки одного з БПЛА, який атакував Казань
показати весь коментар
21.12.2024 10:42 Відповісти
Как вам Киев за три дня? За три дня за щеку взяли !
показати весь коментар
21.12.2024 10:44 Відповісти
https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/nastupniy-game-changer-ukraina-i-rosiya-vedut-peregoni-za-fpv-droni-z-mashinnim-zorom-shcho-tse-za-tekhnologiya-ta-yak-mozhe-vplinuti-na-viynu-rozbir-forbes-05032024-19640 FPV-дроны с машинным зрением
показати весь коментар
21.12.2024 19:53 Відповісти
 
 