Сили оборони відбили штурм окупантів та знищили 3 БМП і один танк на околицях Куп’янська. ВIДЕО

На околицях Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, задіявши п’ять одиниць бронетехніки. Завдяки злагодженим діям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади, у взаємодії з 116-ою окремою механізованою бригадою, 114-ою окремою бригадою територіальної оборони та 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій", наступ було успішно відбито.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс інформує Цензор.НЕТ.

Захисники України знищили три бойові машини піхоти, один танк, ще одна БМП зазнала серйозних пошкоджень.

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