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Бійці 5 ОШБр знищили ворожу техніку, а також ліквідували російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують знищувати противника та завдавати нищівних ударів по його піхоті.

Відповідне відео з успішною роботою по техніці противника опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони відбили штурм окупантів та знищили 3 БМП і один танк на околицях Куп’янська. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Донецька область (8453) 5 ОШБр (97)


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Ну как кацапы, веселее стало? А то скучно вам оказывается жилось. Не хватало движухи и чтобы пули над головой...
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21.12.2024 11:44 Відповісти
Оні хотєлі вєлічія.
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21.12.2024 11:48 Відповісти
Ну так Путін же сказав, що у них "застой" без війни...
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22.12.2024 06:20 Відповісти
Слава ЗСУ!
Це Київська 5 ОШБр ? Якщо так, то в двічі приємно. Друг дитинства там служить, зараз ранений... Слава всім Героям!
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21.12.2024 11:47 Відповісти
Для повного щастя ім мабуть свинцю не хватало
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21.12.2024 11:50 Відповісти
кацапській мразоті подобається повзати по нашій землі перед смертю 🤬
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21.12.2024 12:12 Відповісти
Всё вот это кого показывают это всё одурманенные наркоманы, настоящие враги в Казани, в Грозном, в Махачкале….
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22.12.2024 00:12 Відповісти
 
 