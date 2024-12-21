Бійці 5 ОШБр знищили ворожу техніку, а також ліквідували російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують знищувати противника та завдавати нищівних ударів по його піхоті.

Відповідне відео з успішною роботою по техніці противника опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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