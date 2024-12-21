Бійці 5 ОШБр знищили ворожу техніку, а також ліквідували російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку фронту бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують знищувати противника та завдавати нищівних ударів по його піхоті.
Відповідне відео з успішною роботою по техніці противника опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Це Київська 5 ОШБр ? Якщо так, то в двічі приємно. Друг дитинства там служить, зараз ранений... Слава всім Героям!