УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11133 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 341 29

Окупант обікрав свого ліквідованого поплічника і втік, залишивши його на корм здичавілим свиням. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе із Десантно-штурмових військ ліквідував окупанта, який ішов дорогою зі своїм поплічником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки видно, що уцілілий окупант обшукав тіло свого колеги та забрав все цінне. Опісля втік, лишивши товариша напризволяще.

Пізніше, камера безпілотника зафільмувала, як навколо тіла росіянина зібралося кілька здичавілих свиней.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили ворожу техніку, а також ліквідували російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) тварини (463) мародерство (339) Десантно-штурмові війська (220)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
собаці - собача смерть
показати весь коментар
21.12.2024 12:03
+10
******** було б і поплічника - свинки б дякували
показати весь коментар
21.12.2024 12:05
+10
а хрюшкам смачного!
показати весь коментар
21.12.2024 13:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
собаці - собача смерть
показати весь коментар
21.12.2024 12:03 Відповісти
а хрюшкам смачного!
показати весь коментар
21.12.2024 13:02 Відповісти
Не зрозуміло: як це одна свиня їсть іншу?
показати весь коментар
21.12.2024 22:01 Відповісти
Поросята теж хочуть їсти

показати весь коментар
22.12.2024 08:03 Відповісти
******** було б і поплічника - свинки б дякували
показати весь коментар
21.12.2024 12:05 Відповісти
собаке свинячя-сабача смерть.
Слава ЗСУ.
показати весь коментар
21.12.2024 12:05 Відповісти
а потом рузкие поймают этих свиней и съедят ))
показати весь коментар
21.12.2024 12:06 Відповісти
Хєєрр там руські шось піймають, хіба кулю
показати весь коментар
21.12.2024 12:19 Відповісти
Русскім свініну ніззя...
показати весь коментар
21.12.2024 13:01 Відповісти
а потом другие свиньи сьедят этих русских....
показати весь коментар
21.12.2024 13:05 Відповісти
круговорот свиней в природі однако
показати весь коментар
21.12.2024 16:06 Відповісти
Бідні свині, замість дербі їсти ото гімно
показати весь коментар
21.12.2024 12:17 Відповісти
Замість дерті
показати весь коментар
21.12.2024 12:20 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2024 12:17 Відповісти
"Люди, любіть свиней
Бо свині кращі людей -
Людина може зрадить і вбить.
Свиня цього не може зробить"

Оце карма втнула якщо свинохарч був кадирівцем...
показати весь коментар
21.12.2024 12:26 Відповісти
Яказ вчасно...у мене обідня перерва
показати весь коментар
21.12.2024 12:29 Відповісти
точно! зараз піду шматочок копченого сала вріжу з гірчицею.
показати весь коментар
21.12.2024 12:36 Відповісти
Смачного...🤔😁
показати весь коментар
21.12.2024 16:28 Відповісти
дякую.
показати весь коментар
21.12.2024 17:28 Відповісти
та то він прщальноє пісьмо к мамє забрав щоб передати.
показати весь коментар
21.12.2024 12:34 Відповісти
Свинячий канібалізм
показати весь коментар
21.12.2024 13:04 Відповісти
Так от які вони ті скрєпи…
показати весь коментар
21.12.2024 14:34 Відповісти
Картина "Свині доїдають собаку після шакала"...
показати весь коментар
21.12.2024 13:35 Відповісти
Он его раздел чтобы свиньям легче до мяса было добраться
показати весь коментар
21.12.2024 13:40 Відповісти
Но как говорил недавно один Идиот, ето не очень хорошая идея
показати весь коментар
21.12.2024 13:46 Відповісти
Кацап превращается, превращается кацап...... в свинячье ГАВНО
показати весь коментар
21.12.2024 13:50 Відповісти
То санiтарнi свинi.
показати весь коментар
21.12.2024 17:27 Відповісти
А що скаже Ґрєтта???
показати весь коментар
21.12.2024 18:38 Відповісти
Свиной канибализм!🐷👍
показати весь коментар
22.12.2024 13:18 Відповісти
 
 