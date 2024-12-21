Окупант обікрав свого ліквідованого поплічника і втік, залишивши його на корм здичавілим свиням. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе із Десантно-штурмових військ ліквідував окупанта, який ішов дорогою зі своїм поплічником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки видно, що уцілілий окупант обшукав тіло свого колеги та забрав все цінне. Опісля втік, лишивши товариша напризволяще.

Пізніше, камера безпілотника зафільмувала, як навколо тіла росіянина зібралося кілька здичавілих свиней.

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