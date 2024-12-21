Окупант обікрав свого ліквідованого поплічника і втік, залишивши його на корм здичавілим свиням. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе із Десантно-штурмових військ ліквідував окупанта, який ішов дорогою зі своїм поплічником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки видно, що уцілілий окупант обшукав тіло свого колеги та забрав все цінне. Опісля втік, лишивши товариша напризволяще.
Пізніше, камера безпілотника зафільмувала, як навколо тіла росіянина зібралося кілька здичавілих свиней.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+10 Orest Zaulichnyy
показати весь коментар21.12.2024 12:03
+10 Валентин Коваль #587289
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+10 Pavlo Z
показати весь коментар21.12.2024 13:02
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Слава ЗСУ.
Бо свині кращі людей -
Людина може зрадить і вбить.
Свиня цього не може зробить"
Оце карма втнула якщо свинохарч був кадирівцем...