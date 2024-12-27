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Новини Відео Війна
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Тіло окупанта стрімко злітає угору після скиду із українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона влучно скидає боєприпас та ліквідовує окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як тіло окупанта стрімко злітає догори після вибуху.

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Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) Роскосмос (102) знищення (7243) дрони (4706)


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Топ коментарі
+4
Потрійний тулуб із прогибом:
висота стрибка - 5 балів
групування - 2 бали
приземлення - 1 бал
хореографія - 1 бал
Загальна оцінка : не залік (без права на перездачу)
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27.12.2024 10:14
+2
Орлята учаться летать

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27.12.2024 11:06
+2
А мені більше всього стрибок та приземлення сподобалось
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27.12.2024 11:08
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Йой! Як підстрибнув!!!
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27.12.2024 10:05 Відповісти
трішкі расчілавечіванія на сніданок...
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27.12.2024 10:08 Відповісти
Хорошо летает, икар хренов, такое впечатление, что ему орешник попал в задницу!
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27.12.2024 10:09 Відповісти
Складик БК расшарили
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27.12.2024 10:12 Відповісти
Потрійний тулуб із прогибом:
висота стрибка - 5 балів
групування - 2 бали
приземлення - 1 бал
хореографія - 1 бал
Загальна оцінка : не залік (без права на перездачу)
показати весь коментар
27.12.2024 10:14 Відповісти
А мені більше всього стрибок та приземлення сподобалось
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27.12.2024 11:08 Відповісти
підійша б пісня теж---Elton John "Rocket Man"
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27.12.2024 10:15 Відповісти
Бімба-ракета!
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27.12.2024 10:29 Відповісти
Повітряно-космічні війська.
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27.12.2024 10:33 Відповісти
Раша баран мюнхаузен...
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27.12.2024 10:33 Відповісти
Орлята учаться летать

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27.12.2024 11:06 Відповісти
Вєчнава пальота, пєтушара 😈
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27.12.2024 11:15 Відповісти
Гагааарін, я вас любіла, ооой, нанананааа...
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27.12.2024 11:29 Відповісти
Хєрасє, "сальто-морталє"!..
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27.12.2024 11:30 Відповісти
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27.12.2024 11:59 Відповісти
Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
мокшанские кидарасы
Летят, летят, летят.
мокшанские кидарасы
Летят, летят, летят.
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27.12.2024 13:00 Відповісти
 
 