Тіло окупанта стрімко злітає угору після скиду із українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона влучно скидає боєприпас та ліквідовує окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як тіло окупанта стрімко злітає догори після вибуху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії вдруге провалили запуск космічної ракети "Ангара-А5". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська волонтерка із Пермі у кокошнику радісно оголошує збір на милиці: "Очень много раненых в ноги. Госпиталь заревел. У нас костылей столько нет!". ВIДЕО