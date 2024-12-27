Тіло окупанта стрімко злітає угору після скиду із українського дрона. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона влучно скидає боєприпас та ліквідовує окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як тіло окупанта стрімко злітає догори після вибуху.
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+4 Luk Viktor
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+2 Igor #591922
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+2 Igor #591922
показати весь коментар27.12.2024 11:08
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